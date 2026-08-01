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  4. Боярский об Инфантино: «Он не мужчина. Если бы Трамп велел мне уйти из театра и кино, я бы это сделал – это личность мирового масштаба»

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Боярский об Инфантино: «Он не мужчина. Если бы Трамп велел мне уйти из театра и кино, я бы это сделал – это личность мирового масштаба»
Боярский: если бы Трамп велел уйти из театра, я бы это сделал.

Народный артист России Михаил Боярский высказался о президенте ФИФА Джанни Инфантино.

– Вы сказали о действиях Трампа. А президент ФИФА Инфантино вас разочаровал?

– Да. Я, конечно, понимаю его поведение. Но это не по-мужски. Он не мужчина, который отстаивает свои взгляды и бьется за честность мирового спорта.

– А понимаете его в чем?

– Знаете, если бы мне сегодня Трамп сказал уйти из театра и кино, я бы сделал это, удовлетворив его просьбу.

– Зачем?

– Это личность мирового масштаба. Если бы Наполеон или Александр Невский сказали мне сделать так, я бы послушал князя. И по поручению Трампа ушел бы из театра, если бы это пошло на пользу нашей стране, – сказал Боярский.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДжанни Инфантино
logoМихаил Боярский
logoФИФА
logoДональд Трамп
logoПолитика
logoСпорт-Экспресс
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
кино

Комментарии

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ОтветЙозе Марино пасует на Эмбаппе
Что-то совсем шляпа слетела
Она и держалась слабо
ОтветЙозе Марино пасует на Эмбаппе
Что-то совсем шляпа слетела
Берет жмет.
Не трогайте артистов, проституток и кучеров, они служат любой власти
ОтветMr. Voronoi
Не трогайте артистов, проституток и кучеров, они служат любой власти
Комментарий скрыт
Ответxm
Комментарий скрыт
При чем тут ВК ? Этой фразе лет сто, не меньше.
Напомню, что этот флюгер Боярский в свое время сказал, что «Зенит» потерял мужское начало и теперь он более за «Тосно». Теперь он уже Трампа с Инфантино на предмет мужественности оценивает)
Ответandrew.p
Напомню, что этот флюгер Боярский в свое время сказал, что «Зенит» потерял мужское начало и теперь он более за «Тосно». Теперь он уже Трампа с Инфантино на предмет мужественности оценивает)
Ой, не трогайте Сергеича, а)
Деду 76 лет, сами еще не такое будете нести в его годы
Мишаня ты Рамзан Ахматовичу обещал усы сбрить если твой Зенит не станет Чемпионом,тысячу чертей канстанция
Ответtoni.bullet777
Мишаня ты Рамзан Ахматовичу обещал усы сбрить если твой Зенит не станет Чемпионом,тысячу чертей канстанция
Констатация, но Констанция тоже в тему вышла)))
ОтветРустем Мухаметзянов
Констатация, но Констанция тоже в тему вышла)))
В тему вообще каналья
Этот уже вообще ни чего не соображает он наверное считает что Трамп его президент
Ответсергей петров
Этот уже вообще ни чего не соображает он наверное считает что Трамп его президент
Может, он воспринял слова Генича во время финала ЧМ излишне близко к сердцу)
Ответсергей петров
Этот уже вообще ни чего не соображает он наверное считает что Трамп его президент
Может у него есть американский паспорт ?
Дартаньян уже не тот
ОтветOpioman
Дартаньян уже не тот
очевидно находится под иностранным влиянием
То есть президент Америки, сказал бы (и всего скорее бы пошутил) граждину России, проживающему в Санкт-Петербурге... Вали из театра и кино, я сказал!!! И этот бы ушёл. Да... Каналья!
Так бывает когда шляпа заменяет мозг.
ОтветЕвгений Сидоров
Так бывает когда шляпа заменяет мозг.
Наоборот. Все было нормально, пока он шляпу не поменял на берет.
Вот так год за годом к скрепучему седлу прибавилась и свистящая фляга.
Тысяча чертей, да что же такое ты несешь?
ОтветVictorVallecano
Тысяча чертей, да что же такое ты несешь?
Каналья!
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