«Балтика» впервые в истории обыграла «Динамо»
«Балтика» обыграла «Динамо» (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ, одержав первую в своей истории победу над бело-голубыми.
Команды встречались 15 раз во всех турнирах. На счету «Динамо» 10 побед, еще 4 матча завершились вничью.
«Балтика» в следующем туре отправится на выезд к «Крыльям Советов».
«Динамо» предстоит сыграть с махачкалинским «Динамо» в Москве.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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