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«Балтика» впервые в истории обыграла «Динамо»

«Балтика» обыграла «Динамо» (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ, одержав первую в своей истории победу над бело-голубыми. 

Команды встречались 15 раз во всех турнирах. На счету «Динамо» 10 побед, еще 4 матча завершились вничью. 

«Балтика» в следующем туре отправится на выезд к «Крыльям Советов».

«Динамо» предстоит сыграть с махачкалинским «Динамо» в Москве. 

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Что сказал Талалаев о победе над «Динамо»: пресс-конференция после игры

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35171 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Балтика - капитальные красавцы !

А стадион - это вообще отдельная история )
Как встречали Хиля и не выключались ни на секунду )
ОтветКирилл
Балтика - капитальные красавцы ! А стадион - это вообще отдельная история ) Как встречали Хиля и не выключались ни на секунду )
Футбольный город. Без вариантов!
Ну Динамо надо признать преобразилось при Шварце )))
значит Талалаев промахнулся, когда стрелял себе в голову....
ОтветAlexandr Ilyin
значит Талалаев промахнулся, когда стрелял себе в голову....
Там Латышонок перехватил пулю )
ОтветAlexandr Ilyin
значит Талалаев промахнулся, когда стрелял себе в голову....
Да вообще этой истерики Талалаева не понял. Латышонок,на мой взгляд, сильнее Бориско + очевидно, вернулся более злым по-спортивному и мотивированным
ждём экспертное мнение Губерниева, иначе не разобраться что происходит
ОтветAlexey Demidov_1116610083
ждём экспертное мнение Губерниева, иначе не разобраться что происходит
Между прочим, он предсказывал победу Балтики. Причём озвучил, что калининградцы забьют два мяча...
Как же похорошела игра Динамо при Шварце, не то унылое г что при Гусеве…
ОтветГригорий Геник
Как же похорошела игра Динамо при Шварце, не то унылое г что при Гусеве…
да там кого не ставь -мрак будет. С составом из русских деревях за высокие места не поборешься
Как то не было сомнений, что недотепа Шварц, обосравшийся везде, где можно, потопим сине-белых. А только недавно могли взять титул с Личкой.. Мучайтесь.
Даже с Ткаченко такого не происходило. А ведь он говорил Виталию Макарову, что было бы неплохо добраться хотя бы до уровня этого мэтра. В общем и целом, Андрей Викторович уже это сделал.
По игре Динамо было лучше , но мы ( Балтика) справились
Все когда то бывает впервые.
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