«Балтика» впервые в истории обыграла «Динамо»

«Балтика» обыграла «Динамо » (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ, одержав первую в своей истории победу над бело-голубыми.

Команды встречались 15 раз во всех турнирах. На счету «Динамо» 10 побед, еще 4 матча завершились вничью.

«Балтика » в следующем туре отправится на выезд к «Крыльям Советов».

«Динамо» предстоит сыграть с махачкалинским «Динамо» в Москве.

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Что сказал Талалаев о победе над «Динамо»: пресс-конференция после игры