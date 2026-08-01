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КОНКАКАФ про Инфантино: «Руководство ФИФА перестало ставить футбол на первое место. Всесторонняя оценка президентства необходима»
КОНКАКАФ призвала оценить руководство Инфантино.

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила с официальным заявлением после отказа ФИФА от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предполагал продажу долей в коммерческих правах на турниры частным инвесторам.

Конфедерация приветствовала решение отказаться от проекта и заявила, что события последних дней выявили серьезные проблемы в системе управления ФИФА.

«Предложение такого масштаба не могло появиться случайно. Это симптом руководства, которое перестало ставить футбол на первое место.

Этот односторонний и вопиющий пример плохого управления продолжил череду подобных ошибок. Всесторонняя оценка нынешнего президентства является необходимой.

Эту обеспокоенность разделяет не только КОНКАКАФ. Ее испытывают многие конфедерации, национальные ассоциации и люди, которые служат футболу и любят его.

Если те, кому доверено защищать интересы игры, приходят к выводу, что больше не могут делать это изнутри, футбольное сообщество вправе спросить, как подобное предложение вообще дошло до такой стадии и кто несет за это ответственность.

ФИФА – не частная компания. Это организация, которая управляет футболом в интересах всей игры и ее членов. Те, кто занимает руководящие должности, обязаны служить футболу, а не власти.

Если этот долг не выполняется, ответственность не может быть необязательной», – говорится в заявлении КОНКАКАФ.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: сайт КОНКАКАФ
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Комментарии

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Короче, ясно. Джанни не досидит даже до выборов.
Инфантино сам вырыл яму, сам же в неё упал. А теперь большая часть футбольного мира хочет его в ней его закопать. Аминь
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