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  4. У «Динамо» 1 очко в 2 турах РПЛ после возвращения Шварца

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У «Динамо» 1 очко в 2 турах РПЛ после возвращения Шварца
«Динамо» набрало 1 очко после 2 туров РПЛ.

«Динамо» проиграло «Балтике» (1:2) в гостевом матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. 

Единственный гол в составе бело-голубых забил полузащитник Артур Гомес. 

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» – 0:0. 

Таким образом, команда под руководством Сандро Шварца набрала 1 очко после двух стартовых туров чемпионата. Немец в мае вернулся в клуб, сменив на посту тренера Ролана Гусева.

5 августа бело-голубые в гостях сыграют с «Факелом» в FONBET Кубке России, 9-го примут «Динамо» Махачкала в РПЛ.

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Что сказал Талалаев о победе над «Динамо»: пресс-конференция после игры

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35021 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoБалтика
logoКрылья Советов
logoДинамо Москва
logoСандро Шварц

Комментарии

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А помните, как они увольняли Личку за то, что тот за чемпионство до последнего тура боролся?
Ответandrew.p
А помните, как они увольняли Личку за то, что тот за чемпионство до последнего тура боролся?
Комментарий скрыт
ОтветАлександр Худобин_1116329546
Комментарий скрыт
А что, Динамо важно, как Личка работал в Турции? Или важнее все же, что он в Динамо классно работал?)
Вам не кажется, что Тюкавин очень переоценен !? Вот все наблюдаю за ним и не вижу совершенно в нем ничего особенного. Бегунок
ОтветGG14
Вам не кажется, что Тюкавин очень переоценен !? Вот все наблюдаю за ним и не вижу совершенно в нем ничего особенного. Бегунок
да какой бегунок, он даже бегать не может
ОтветGG14
Вам не кажется, что Тюкавин очень переоценен !? Вот все наблюдаю за ним и не вижу совершенно в нем ничего особенного. Бегунок
Не кажется, всем уже давно это видно.
«Вперед, ублдюдки! Вперед, тупые!» (с)
ОтветПашка Донофф
«Вперед, ублдюдки! Вперед, тупые!» (с)
О-о-о, это ДинамО , тр**ть жирных баб, нам не западло (c)
Тюкавин соревнуется с Карпукасом в потере цены за два матча
Где-то в голосину ржет Ролан Гусев ... ну и Личка тоже )
ОтветФокс45
Где-то в голосину ржет Ролан Гусев ... ну и Личка тоже )
Водя хоровод вокруг маяка.
ОтветФокс45
Где-то в голосину ржет Ролан Гусев ... ну и Личка тоже )
Вряд ли ржёт, было ощущение, что ему не безразлична эта команда.
Стоило оставлять Тюквина и отказываться от 30$ что бы быть на 13 места) хаах
может карпина попробовать?
ОтветCaSpeR-13
может карпина попробовать?
Только контракт нужно на полгода подписывать с ним. Надо на сборной сосредоточиться будет
ОтветCaSpeR-13
может карпина попробовать?
Гусеву затем приготовиться?
Прессинг - машина)) Такая статья вышла о Динамо за день до старта РПЛ))
ОтветИван Джексон_1116995662
Прессинг - машина)) Такая статья вышла о Динамо за день до старта РПЛ))
Вы цены на машины видели? На что хватило - такой и прессинг...
На этом еще Валера погорел. С этими генералами это все бесполезно. Нужно что-то попроще.
Если после первого тура на Шварца ушат помоев вылили, то страшно представить что сейчас будет.
ОтветЕвгений Сидоров
Если после первого тура на Шварца ушат помоев вылили, то страшно представить что сейчас будет.
Выгонят ближе к осени.
Многих Талалаев раздражает, но по факту он хороший специалист. Игру команде ставит, игроков развивает и позволяет клубу зарабатывать. Может топам он и не подходит, но для нижней восьмёрки клубов РПЛ - высший класс, чемпионский разряд
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