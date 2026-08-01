У «Динамо» 1 очко в 2 турах РПЛ после возвращения Шварца
«Динамо» набрало 1 очко после 2 туров РПЛ.
«Динамо» проиграло «Балтике» (1:2) в гостевом матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
Единственный гол в составе бело-голубых забил полузащитник Артур Гомес.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» – 0:0.
Таким образом, команда под руководством Сандро Шварца набрала 1 очко после двух стартовых туров чемпионата. Немец в мае вернулся в клуб, сменив на посту тренера Ролана Гусева.
5 августа бело-голубые в гостях сыграют с «Факелом» в FONBET Кубке России, 9-го примут «Динамо» Махачкала в РПЛ.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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На этом еще Валера погорел. С этими генералами это все бесполезно. Нужно что-то попроще.