У «Динамо» 1 очко в 2 турах РПЛ после возвращения Шварца

«Динамо» набрало 1 очко после 2 туров РПЛ.

«Динамо » проиграло «Балтике» (1:2) в гостевом матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Единственный гол в составе бело-голубых забил полузащитник Артур Гомес.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» – 0:0.

Таким образом, команда под руководством Сандро Шварца набрала 1 очко после двух стартовых туров чемпионата. Немец в мае вернулся в клуб, сменив на посту тренера Ролана Гусева.

5 августа бело-голубые в гостях сыграют с «Факелом» в FONBET Кубке России, 9-го примут «Динамо» Махачкала в РПЛ.

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