  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Галактионов о победном голе «Махачкалы»: «Коллеги говорят, как будто бы фол, пресс‑служба – тоже. Почему не вмешался ВАР – уже третий момент»

0
Галактионов о победном голе «Махачкалы»: «Коллеги говорят, как будто бы фол, пресс‑служба – тоже. Почему не вмешался ВАР – уже третий момент»
Галактионов высказался о возможном нарушении при победном голе «Махачкалы».

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в матче с махачкалинским «Динамо» в 2-м туре РПЛ (1:2). 

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Ваше мнение об эпизоде со вторым голом? Был ли фол на Руденко?

– Коллеги говорят, что было единоборство и как будто бы фол. Коллеги из пресс‑службы подсказывают, что был фол. Почему не вмешался ВАР – уже третий момент.

Дело не в этом. Сам факт, что с нашими ресурсами мы пытались перевернуть игру. Будем стараться выходить из этого положения, – сказал Галактионов.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35167 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
видеоповторы
logoЛокомотив
logoсудьи
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoДинамо Махачкала
logoАлександр Руденко 1999
logoСергей Карасев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
На повторе было видно, что контакт защитника с Руденко был. Но еще лучше было видно, что Локо второй тур не играет, а мучается. Махачкала победила заслуженно. Надо посмотреть, как будет дальше, но пока потеря Воробьева выглядит определяющей. Уход Пруцева тоже ощущается. Может, Галактионову удастся что-то "подкрутить" в командной игре, но пока все выглядит очень слабо, нет химии, нет сцепки, нет игры как таковой
Ответteddy10
На повторе было видно, что контакт защитника с Руденко был. Но еще лучше было видно, что Локо второй тур не играет, а мучается. Махачкала победила заслуженно. Надо посмотреть, как будет дальше, но пока потеря Воробьева выглядит определяющей. Уход Пруцева тоже ощущается. Может, Галактионову удастся что-то "подкрутить" в командной игре, но пока все выглядит очень слабо, нет химии, нет сцепки, нет игры как таковой
некем подкручивать. На усиление выходят юнцы-дебютанты и нулевой Салтыков. ЦН нет вообще, а Батраков, который должен вести всю игру впереди вынужден затыкать брешь образовавшуюся после ухода Пруцева. Команда вошла в сезон попросту неукомплектованной.
Ответviktorpavlov70
некем подкручивать. На усиление выходят юнцы-дебютанты и нулевой Салтыков. ЦН нет вообще, а Батраков, который должен вести всю игру впереди вынужден затыкать брешь образовавшуюся после ухода Пруцева. Команда вошла в сезон попросту неукомплектованной.
при это состав у Локо все равно сильнее, чем у КС и Махачкалы. разве нет?
«С нашими ресурсами пытались перевернуть игру»… Чего? Стоимость состава Локо 100 млн., у Динамо Махачкала 20… Хоть раз тренер может нащупать свои яйца и сказать: «простите, я обделался»?!
ОтветВанька1992
«С нашими ресурсами пытались перевернуть игру»… Чего? Стоимость состава Локо 100 млн., у Динамо Махачкала 20… Хоть раз тренер может нащупать свои яйца и сказать: «простите, я обделался»?!
На ТМ все цифры стоимости игроков взяты с потолка немецкими детьми.
Ответigor.igorev
На ТМ все цифры стоимости игроков взяты с потолка немецкими детьми.
Какими немецкими? Нигерийскими!
Карась в прошлом году украл у Локо победу над КС. В этот раз засчитал победный гол Махачкалы после очевиднейшего удара по ногам при отборе мяча (при повторе от ворот Динамо это отлично видно).
Ответviktorpavlov70
Карась в прошлом году украл у Локо победу над КС. В этот раз засчитал победный гол Махачкалы после очевиднейшего удара по ногам при отборе мяча (при повторе от ворот Динамо это отлично видно).
Ну точно - пресловутый Карась во всем виноват!!! А то начали - команда не укомплектована, тренер виноват… Карась - злой гений неудач Локо!
Ответvincent vega
Ну точно - пресловутый Карась во всем виноват!!! А то начали - команда не укомплектована, тренер виноват… Карась - злой гений неудач Локо!
Одно другого не отменяет. Ошибка Карася ушла на второй план, поскольку сама команда вошла в сезон неготовой и неукомплектованной. Но от этого эта ошибка не перестала быть ошибкой.
не знаю, что с ними Евсеев сделал, но Махачкала сегодня - мое почтение
очень классно смотрелись

ныть про ресурсы, когда играешь против Динамо (Мх) - это какой-то зашквар
ОтветEgobrain
не знаю, что с ними Евсеев сделал, но Махачкала сегодня - мое почтение очень классно смотрелись ныть про ресурсы, когда играешь против Динамо (Мх) - это какой-то зашквар
Ну так то у Махачкалы сейчас состав не хуже чем у Локо. Вы скамейку Локомотива видели? При всем желании там усилить игру уже не кем, только освежить.
ОтветUmnik9
Ну так то у Махачкалы сейчас состав не хуже чем у Локо. Вы скамейку Локомотива видели? При всем желании там усилить игру уже не кем, только освежить.
у Махачкалы сейчас состав не хуже чем у Локо(с)
санитара, санитара! тут человеку плохо!
сам и ответил... "как будто бы фол"... а ВАР имеет право вмешиваться только если очевидная ошибка, где нет сомнений... а если "как будто бы", "возможно", "наверное", "скорей всего", "кажется", "вероятно" и т.д., то ВАР не имеет права вмешиваться
Ответwestport70
сам и ответил... "как будто бы фол"... а ВАР имеет право вмешиваться только если очевидная ошибка, где нет сомнений... а если "как будто бы", "возможно", "наверное", "скорей всего", "кажется", "вероятно" и т.д., то ВАР не имеет права вмешиваться
Не болею ни ха одну из команд, но наш ВАР это пипец! Когда надо он и в более мелкую ерунду вмешивается и ищет повод либо отменить гол либо придумать пенальти, а когда не надо то очевидные вещи не смотрят.
Ответwestport70
сам и ответил... "как будто бы фол"... а ВАР имеет право вмешиваться только если очевидная ошибка, где нет сомнений... а если "как будто бы", "возможно", "наверное", "скорей всего", "кажется", "вероятно" и т.д., то ВАР не имеет права вмешиваться
Нет. ВАР имеет право вмешаться, если вопрос о красной, пенальти или голе. В правилах чётко прописаны критерии, когда ВАР вмешивается. Всего три пункта.
Коллеги из его штаба и пресс служба его же команды?)
Как будто бы пора хоть раз признать что виноват в проигрыше, не настроил, не подготовил. Не в Воробьёве же с Момпасси дело? Комличенко травмирован но играли то против Махачкалы!
ОтветМаксим Прокофьев
Как будто бы пора хоть раз признать что виноват в проигрыше, не настроил, не подготовил. Не в Воробьёве же с Момпасси дело? Комличенко травмирован но играли то против Махачкалы!
Ну да, плохо настроил Еремеева, который впервые играл в РПЛ и Голубева, игравшего во втором матче РПЛ в жизни. Конечно эти юнцы просто обязаны были разрывать Махачкалу.
ОтветМаксим Прокофьев
Как будто бы пора хоть раз признать что виноват в проигрыше, не настроил, не подготовил. Не в Воробьёве же с Момпасси дело? Комличенко травмирован но играли то против Махачкалы!
И не взял кредит на усиление состава, играет зелеными дебютантами , бездарность
Почему все травят тюкавина и молчат про пиняева
Когда люди на чм играли, вы чем занимались?
Тоже в телике сидели?! У вас физухи ноль, вас динамо тупо перебегало! Леха не на своей позиции, жаль его, что не перешёл куда-то...
Даже со всеми проблемами состав у Локомотива на голову выше чем у Махачкалы а по игре Махачкала наиграла на победу. Вопрос кому по этому поводу надо задать? Тренеру Локомотива наверное ?
ОтветPredator777
Даже со всеми проблемами состав у Локомотива на голову выше чем у Махачкалы а по игре Махачкала наиграла на победу. Вопрос кому по этому поводу надо задать? Тренеру Локомотива наверное ?
У него вечный кредит доверия. Считается, что не виноват. Столько лет работает, а у команды до сих пор нет своего отработанного рисунка игры, а уж плана Б и подавно нет.
Игроков бывает и продают, это жизнь. Краснодар даже теряет. Ресурс как минимум до этого года был, а ММГ так и не сподобился построить игру. Вылезал два года на гениальности Батракова, а до этого на Глушенкове.
ОтветPredator777
Даже со всеми проблемами состав у Локомотива на голову выше чем у Махачкалы а по игре Махачкала наиграла на победу. Вопрос кому по этому поводу надо задать? Тренеру Локомотива наверное ?
состав - да, сыгранность - нет
какие вопросы к тренеру, когда половина игроков на чемоданах сидит?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Бегуны и марафонцы – новость для вас! Регистрируйтесь на забег в джерси от Спортса’‘
Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Видео
Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж: выпила четыре бокала на вечеринке. Футболист «Реала» выбрал изотоник
Видео
«Арсенал» предлагал 75 млн фунтов за Гимараэса. «Ньюкасл» может продать хавбека, если предложение улучшат
«Барселона» может включиться в борьбу за Родри, если он согласится на переговоры. На трансфер хавбека «Сити» готовы потратить 50 млн евро (Cadena SER)
«Арсенал» показал третью форму на сезон-2026/27: «Источниками вдохновения послужили вера, амбиции и креативность, которые определяют клуб»
Фото
«Арсенал» готов предложить до 150 млн евро за Винисиуса. Зарплата вингера может составить 30 млн евро в год (El Desmarque)
«Говорят, что албанец Даку против сербов – значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются». Кавазашвили о форварде
Трансферные новости «Юве»: Коло-Муани, Алайбегович, Викарио, Судзуки, Дэвид, Аджич, Жоау Мариу
ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»
Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Live
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»
Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду
Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»
Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»
«Соболев не зомби. Он показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен – и в завершении, и в подыгрыше». Орлов о форварде «Зенита»
Евгений Ловчев: «Работа Слуцкого в Китае не провал. Два Суперкубка, два вторых места. Растет как тренер, работал в Нидерландах, Англии. Он может быть востребован в ЦСКА»
Жубал видит сходство Кривцова с Балотелли: «Да, Никита умеет создавать необычную энергию вне поля и на нем. Он остается важным игроком «Краснодара»