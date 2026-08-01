Галактионов о победном голе «Махачкалы»: «Коллеги говорят, как будто бы фол, пресс‑служба – тоже. Почему не вмешался ВАР – уже третий момент»
Галактионов высказался о возможном нарушении при победном голе «Махачкалы».
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в матче с махачкалинским «Динамо» в 2-м туре РПЛ (1:2).
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
– Ваше мнение об эпизоде со вторым голом? Был ли фол на Руденко?
– Коллеги говорят, что было единоборство и как будто бы фол. Коллеги из пресс‑службы подсказывают, что был фол. Почему не вмешался ВАР – уже третий момент.
Дело не в этом. Сам факт, что с нашими ресурсами мы пытались перевернуть игру. Будем стараться выходить из этого положения, – сказал Галактионов.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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очень классно смотрелись
ныть про ресурсы, когда играешь против Динамо (Мх) - это какой-то зашквар
санитара, санитара! тут человеку плохо!
Тоже в телике сидели?! У вас физухи ноль, вас динамо тупо перебегало! Леха не на своей позиции, жаль его, что не перешёл куда-то...
Игроков бывает и продают, это жизнь. Краснодар даже теряет. Ресурс как минимум до этого года был, а ММГ так и не сподобился построить игру. Вылезал два года на гениальности Батракова, а до этого на Глушенкове.
какие вопросы к тренеру, когда половина игроков на чемоданах сидит?