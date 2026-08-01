Галактионов о победном голе «Махачкалы»: «Коллеги говорят, как будто бы фол, пресс‑служба – тоже. Почему не вмешался ВАР – уже третий момент»

Галактионов высказался о возможном нарушении при победном голе «Махачкалы».

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов высказался о судействе в матче с махачкалинским «Динамо » в 2-м туре РПЛ (1:2).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

– Ваше мнение об эпизоде со вторым голом? Был ли фол на Руденко?

– Коллеги говорят, что было единоборство и как будто бы фол. Коллеги из пресс‑службы подсказывают, что был фол. Почему не вмешался ВАР – уже третий момент.

Дело не в этом. Сам факт, что с нашими ресурсами мы пытались перевернуть игру. Будем стараться выходить из этого положения, – сказал Галактионов.