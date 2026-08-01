Семин о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ. Это отличная сделка, 11 млн евро – не запредельная сумма»

Семин о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина » в «Спартак ».

«На мой взгляд, это отличная сделка. «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ . Это игрок с большим потенциалом.

Даку гарантированно усилит красно-белых. С его приходом их шансы на завоевание чемпионства возрастут.

Не вижу проблем в возможной адаптации Мирлинда. Давайте не забывать, что хороший исполнитель впишется в любую команду. К тому же за него заплачены немалые деньги. Если клуб пошел на такой шаг, значит, понимает, что Даку будет регулярно выходить на поле.

При этом 11 миллионов евро – не запредельная сумма для форварда такого уровня», – сказал Семин.