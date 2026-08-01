Семин о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ. Это отличная сделка, 11 млн евро – не запредельная сумма»
Семин о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».
«На мой взгляд, это отличная сделка. «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ. Это игрок с большим потенциалом.
Даку гарантированно усилит красно-белых. С его приходом их шансы на завоевание чемпионства возрастут.
Не вижу проблем в возможной адаптации Мирлинда. Давайте не забывать, что хороший исполнитель впишется в любую команду. К тому же за него заплачены немалые деньги. Если клуб пошел на такой шаг, значит, понимает, что Даку будет регулярно выходить на поле.
При этом 11 миллионов евро – не запредельная сумма для форварда такого уровня», – сказал Семин.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35085 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: RT
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии