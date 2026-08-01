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  4. Семин о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ. Это отличная сделка, 11 млн евро – не запредельная сумма»

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Семин о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ. Это отличная сделка, 11 млн евро – не запредельная сумма»
Семин о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

«На мой взгляд, это отличная сделка. «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ. Это игрок с большим потенциалом.

Даку гарантированно усилит красно-белых. С его приходом их шансы на завоевание чемпионства возрастут.

Не вижу проблем в возможной адаптации Мирлинда. Давайте не забывать, что хороший исполнитель впишется в любую команду. К тому же за него заплачены немалые деньги. Если клуб пошел на такой шаг, значит, понимает, что Даку будет регулярно выходить на поле.

При этом 11 миллионов евро – не запредельная сумма для форварда такого уровня», – сказал Семин.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: RT
logoСпартак
logoМирлинд Даку
logoденьги
logoЮрий Семин
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин

Комментарии

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Так хорошо, что даже не похоже на Спартак! Но пока не увидим в майке, не поверим…
Барко бы еще сохранить...
Давайте уже договаривайтесь быстрее, пока Кахигао не заплатил за какого-нибудь венесуэльца/кубинца/санта-лучийца 30-ку
ОтветСергей
Давайте уже договаривайтесь быстрее, пока Кахигао не заплатил за какого-нибудь венесуэльца/кубинца/санта-лучийца 30-ку
Да уже практически всё оговорено и подписано. Иначе бы зачем такое прощальное шоу устраивать после матча. Видно же, что всё искренне и ненаигранно.
Никогда не видел, чтобы игрока так провожали в другой клуб всего после трёх лет выступлений. Видимо хороший парень Даку, непонятно почему так Борзыкин на него сгорел
Ответshin93
Никогда не видел, чтобы игрока так провожали в другой клуб всего после трёх лет выступлений. Видимо хороший парень Даку, непонятно почему так Борзыкин на него сгорел
Албанец
ОтветOblomov
Албанец
и?...
Ну, насчёт лучшего футболиста РПЛ довольно спорно.
ОтветАндоррский почтальон
Ну, насчёт лучшего футболиста РПЛ довольно спорно.
Из нападающих второй после Кордобы наверное 🤔
В этом сезоне Спартак показывает хороший футбол, ну а с Даку реально будут шансы на зарубу с Зенитом за чемпионство.
ОтветRatmir90
В этом сезоне Спартак показывает хороший футбол, ну а с Даку реально будут шансы на зарубу с Зенитом за чемпионство.
Не уверен, Даку хорош на открытом пространстве для игры от обороны, поэтому, например, Зениту он не интересен. Или Спартак так играть собирается?
ОтветДмитрий Мальков
Не уверен, Даку хорош на открытом пространстве для игры от обороны, поэтому, например, Зениту он не интересен. Или Спартак так играть собирается?
Ну если бы я был тренер Спартака, я бы вам сказал как Спартак собирается играть, в сказанном вами есть логика, но и то что он умеет забивать голы, под какой стиль игры его адаптируют мы уже увидим когда пройдет время
Взяли уже? Завтра сыграть сможет?😅
ОтветКрасная стрела
Взяли уже? Завтра сыграть сможет?😅
уже вылетел в Грозный первым рейсом после матча с Акроном...))
ОтветCosstigan
уже вылетел в Грозный первым рейсом после матча с Акроном...))
🤣🤣🤣. И сразу же выйдет в старте 😜🤣
Лучший игрок? Ого
Пока ещё никто никого никуда не взял
что бы взять Даку, не нужен спортивный директор, для чего тогда руководство Спартака до сих пор держит Кахигаво, что бы он очередного Гарсия за 20 млн. претощил
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