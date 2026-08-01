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  4. Танашев назначил пенальти в ворота «Динамо» после ВАР в матче с «Балтикой» – Касерес наступил на ахилл Хилю. Защитник вышел на замену

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Танашев назначил пенальти в ворота «Динамо» после ВАР в матче с «Балтикой» – Касерес наступил на ахилл Хилю. Защитник вышел на замену
«Балтика» забила с пенальти в матче с «Динамо».

«Балтика» заработала 11-метровый в матче с «Динамо» во 2-м туре РПЛ (2:1, второй тайм). 

В ходе единоборства в штрафной защитник бело-голубых Хуан Касерес, появившийся на поле менее чем за 10 минут до этого, наступил на ахилл Брайану Хилю. Эпизод случился в середине второго тайма. 

Главный судья Инал Танашев был приглашен к монитору коллегами ВАР. Посмотрев повтор, судья назначил пенальти в пользу калининградской команды.

Хиль реализовал удар с точки на 74-й минуте. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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Инал Танашев

Комментарии

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Ну там что, явный фол?
Наши судят по стоп-кадрам, а не в динамике.
Контакт был, такой вид спорта, но...
Мяч уже улетел, никто фолить не хотел...
Зачем VAR влезает.
ОтветАлексей З.
Ну там что, явный фол? Наши судят по стоп-кадрам, а не в динамике. Контакт был, такой вид спорта, но... Мяч уже улетел, никто фолить не хотел... Зачем VAR влезает.
Что вы несете? Явный удар сзади по ноге.
ОтветФред113
Что вы несете? Явный удар сзади по ноге.
На этой ветке минимум объективности, если топишь за определённый клуб, то хоть ссы в глаза...
Посмотрите ещё раз, какой смысл Касерасу бить по ногам, если мяч хз где, воротам угрозы нет, не каждое касание — фол.
Касерес до сих пор играет как с Мбаппе
ОтветМихо
Касерес до сих пор играет как с Мбаппе
И фамилия у судьи похожа)
Не болельщик ни тех ни других, но заметил такой момент, Хиль до момента падения ровно так же гладит защитника по ноге сзади и тот устоял, хоть и запнулся и на следующем шаге ситуация зеркалится, но Хиль падает как будто его рубят.
И вот в чем возникли вопросы у меня. Когда вар смотрит эпизод, если игрок от такого же контакта не падает (потому что борется до конца) это не фол, а если падает (потому что выгодно уже упасть) то фол?
Человеческий фактор судьи получается...
Удивлен, что Хиля так никто и не купил. Тот же Спартак мог забрать смело
ОтветДядя ТУРА
Удивлен, что Хиля так никто и не купил. Тот же Спартак мог забрать смело
Даку лучше
ОтветSMART789
Даку лучше
Педра лучше
Пенка спорная,тут явно мяч уже улетел и игрок Балтики ничего бы уже не сделал,а потом произошел контакт. Так что тут можно сказать что ставить не обязательно было,игровой момент,таких фактов куча,только может сам контакт другой и ничего…не пенки не было и даже красной я помню не было.
ну такой себе пенальти... сыграл
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