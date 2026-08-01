Танашев назначил пенальти в ворота «Динамо» после ВАР в матче с «Балтикой» – Касерес наступил на ахилл Хилю. Защитник вышел на замену
«Балтика» забила с пенальти в матче с «Динамо».
«Балтика» заработала 11-метровый в матче с «Динамо» во 2-м туре РПЛ (2:1, второй тайм).
В ходе единоборства в штрафной защитник бело-голубых Хуан Касерес, появившийся на поле менее чем за 10 минут до этого, наступил на ахилл Брайану Хилю. Эпизод случился в середине второго тайма.
Главный судья Инал Танашев был приглашен к монитору коллегами ВАР. Посмотрев повтор, судья назначил пенальти в пользу калининградской команды.
Хиль реализовал удар с точки на 74-й минуте.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Зачем VAR влезает.
Посмотрите ещё раз, какой смысл Касерасу бить по ногам, если мяч хз где, воротам угрозы нет, не каждое касание — фол.
И вот в чем возникли вопросы у меня. Когда вар смотрит эпизод, если игрок от такого же контакта не падает (потому что борется до конца) это не фол, а если падает (потому что выгодно уже упасть) то фол?
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