Танашев назначил пенальти в ворота «Динамо» после ВАР в матче с «Балтикой» – Касерес наступил на ахилл Хилю. Защитник вышел на замену

«Балтика» забила с пенальти в матче с «Динамо».

«Балтика » заработала 11-метровый в матче с «Динамо » во 2-м туре РПЛ (2:1, второй тайм).

В ходе единоборства в штрафной защитник бело-голубых Хуан Касерес , появившийся на поле менее чем за 10 минут до этого, наступил на ахилл Брайану Хилю. Эпизод случился в середине второго тайма.

Главный судья Инал Танашев был приглашен к монитору коллегами ВАР. Посмотрев повтор, судья назначил пенальти в пользу калининградской команды.

Хиль реализовал удар с точки на 74-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»