Моуринью о 2:2 с «Фиорентиной»: «Я увидел три «Реала»: свежий, уставший и очень уставший. Настоящие матчи впереди»

Моуринью подвел итоги ничей «Реала» с «Фиорентиной» в товарищеском матче.

Главный тренер «Реала » Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Фиорентиной» (2:2) в товарищеском матче.

– Как вы оценили игру команды?

– Я увидел «Реал» с тремя разными лицами: свежий, уставший и очень уставший. Свежая команда играла очень хорошо. Счет 2:1 после первого тайма был слишком маленьким – мы провели первые 45 минут на очень высоком уровне и могли легко уходить на перерыв, ведя 3:0 или 4:0.

Затем матч стал гораздо более физическим, соперник начал оказывать давление, и появилось второе лицо команды. А играть в своей штрафной с двумя молодыми футболистами, такими как Хоан [Мартинес ] и Марио [Ривас ]… Они провели отличный матч, но пока физически не готовы противостоять такому монстру, как Кин.

А третье лицо команды – то, которое мне очень понравилось, – это команда, которая сильно устала, но сумела остаться командой и снова взять игру под контроль. Думфрис и Эндрик тренировались всего три дня, но сыграли больше 70 минут. Это фантастическое усилие, которое для меня имеет большое значение. Я поблагодарил их за то, что они нам дали. Мне понравилось все.

– Какие выводы вы сделали после матча?

– Это тот «Реал», который у нас есть с доступными игроками. Я говорил ребятам перед игрой: «Реал» остается «Реалом», даже если это товарищеский матч.

Сегодня мне пришлось выпустить на поле тех футболистов, которые были в моем распоряжении. Мы провели только вчерашнюю тренировку, на которой немного поработали над организацией игры.

Молодые ребята, Хоан и Марио, имеют фантастическое будущее. Пока матч не перешел в силовую борьбу, они выглядели великолепно и показали невероятный класс. Из семи доступных игроков первой команды двое провели всего три тренировки. А затем мы выпустили беднягу Карлоса [Эспи ]. Вчера он тренировался всего около часа, а сегодня помог нам и получил возможность понять, что такое «Реал».

Я очень доволен работой ребят с первого дня. Меня беспокоит отсутствие остальных игроков, мне бы хотелось иметь с ними три недели полноценной подготовки, но это невозможно. В понедельник присоединятся Винисиус , Браим и Бернарду Силва . У Думфриса, Карлоса и Эндрика будет больше дней тренировок… И так будет продолжаться, пока не приедут остальные.

– Что вы почувствовали, снова руководя «Реалом»?

– Пока ничего. Настоящие матчи еще впереди, – сказал Моуринью в эфире Real Madrid TV.