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  4. Мерсон о Хендерсоне и Уэлбеке в «Челси»: «Опыт бесценен. Команде нужен результат здесь и сейчас, а не будущий успех»

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Мерсон о Хендерсоне и Уэлбеке в «Челси»: «Опыт бесценен. Команде нужен результат здесь и сейчас, а не будущий успех»
Мерсон поддержал трансфер Уэлбека в «Челси»: опыт бесценен.

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон поддержал возможный переход хавбека Джордана Хендерсона и трансфер форварда Дэнни Уэлбека в «Челси».

«Я всегда говорил, что «Челси» нужен опыт. Люди будут спрашивать: «Зачем покупать 35-летних?» Но речь не о будущем, а о настоящем.

Они уже пытались строить команду на молодых игроках с контрактами на семь-восемь лет. Если бы это сработало, они были бы самой успешной командой мира, но этого не произошло.

Опыт бесценен. Когда у команды что-то не получается и трибуны начинают нервничать, именно опытные игроки помогают.

Хендерсон способен выходить на последние 15-20 минут и спокойно доводить матчи до победы. Для меня он точно сыграет важную роль», – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Sky Sports
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logoБрентфорд
logoДэнни Уэлбек
logoДжордан Хендерсон
logoПол Мерсон
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Футбольные люди с самого начала говорили о том, что с молодыми, будь они семи пядей во лбу, невозможно достичь серьезного успеха. Опыт показывает, что для достижения устойчивого результата, нужен баланс опыта ветеранов и энергии молодых с их амбициями. Новые владельцы упорно гнули свою линию, пока не вложили больше двух ярдов без видимой отдачи. Сейчас идет нормальное формирование команды. Приведет ли это к немедленному успеху? Не факт, ибо так делают многие. И только если Хаби проявит свой гений, и подбор игроков окажется успешным, мы будем радоваться за Челси. Таки заждались!
Челси навсегда!!!!
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