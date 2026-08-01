Мерсон о Хендерсоне и Уэлбеке в «Челси»: «Опыт бесценен. Команде нужен результат здесь и сейчас, а не будущий успех»
Мерсон поддержал трансфер Уэлбека в «Челси»: опыт бесценен.
Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон поддержал возможный переход хавбека Джордана Хендерсона и трансфер форварда Дэнни Уэлбека в «Челси».
«Я всегда говорил, что «Челси» нужен опыт. Люди будут спрашивать: «Зачем покупать 35-летних?» Но речь не о будущем, а о настоящем.
Они уже пытались строить команду на молодых игроках с контрактами на семь-восемь лет. Если бы это сработало, они были бы самой успешной командой мира, но этого не произошло.
Опыт бесценен. Когда у команды что-то не получается и трибуны начинают нервничать, именно опытные игроки помогают.
Хендерсон способен выходить на последние 15-20 минут и спокойно доводить матчи до победы. Для меня он точно сыграет важную роль», – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35170 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Sky Sports
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Челси навсегда!!!!