Мерсон о Хендерсоне и Уэлбеке в «Челси»: «Опыт бесценен. Команде нужен результат здесь и сейчас, а не будущий успех»

Мерсон поддержал трансфер Уэлбека в «Челси»: опыт бесценен.

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон поддержал возможный переход хавбека Джордана Хендерсона и трансфер форварда Дэнни Уэлбека в «Челси ».

«Я всегда говорил, что «Челси» нужен опыт. Люди будут спрашивать: «Зачем покупать 35-летних?» Но речь не о будущем, а о настоящем.

Они уже пытались строить команду на молодых игроках с контрактами на семь-восемь лет. Если бы это сработало, они были бы самой успешной командой мира, но этого не произошло.

Опыт бесценен. Когда у команды что-то не получается и трибуны начинают нервничать, именно опытные игроки помогают.

Хендерсон способен выходить на последние 15-20 минут и спокойно доводить матчи до победы. Для меня он точно сыграет важную роль», – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.