Президент «Баварии» об отказе ФИФА продавать часть прав на ЧМ: «К счастью, это шоу ужасов быстро закончилось. Если внешние инвесторы получат право голоса, основы футбола будут под угрозой»

Глава «Баварии» об отказе ФИФА от сделки по ЧМ: к счастью, этот ужас закончился.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на отказ ФИФА от планов по продаже части прав на чемпионат мира .

«К счастью, это шоу ужасов закончилось так же быстро, как и началось, и эта безумная идея снята с повестки дня. Теперь необходимо сделать все, чтобы подобная идея больше никогда не возвращалась.

Футбол должен оставаться футболом. Как высшая руководящая организация, ФИФА обязана заниматься организацией футбола. А если внешние инвесторы получат право голоса, всегда существует опасность, что фундаментальные принципы и базовые основы футбола окажутся под угрозой и будут допущены серьезные ошибки», – сказал Хайнер.