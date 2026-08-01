Президент «Баварии» об отказе ФИФА продавать часть прав на ЧМ: «К счастью, это шоу ужасов быстро закончилось. Если внешние инвесторы получат право голоса, основы футбола будут под угрозой»
Глава «Баварии» об отказе ФИФА от сделки по ЧМ: к счастью, этот ужас закончился.
Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на отказ ФИФА от планов по продаже части прав на чемпионат мира.
«К счастью, это шоу ужасов закончилось так же быстро, как и началось, и эта безумная идея снята с повестки дня. Теперь необходимо сделать все, чтобы подобная идея больше никогда не возвращалась.
Футбол должен оставаться футболом. Как высшая руководящая организация, ФИФА обязана заниматься организацией футбола. А если внешние инвесторы получат право голоса, всегда существует опасность, что фундаментальные принципы и базовые основы футбола окажутся под угрозой и будут допущены серьезные ошибки», – сказал Хайнер.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Goal
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