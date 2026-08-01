Гаджиев о 2:1: «У «Махачкалы», в отличие от «Локомотива», была команда. Мы не ждали лидерства в РПЛ после двух матчей»

Гаджиев о 2:1 с «Локомотивом»: у «Динамо» Махачкала была команда в этом матче.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился эмоциями после волевой победы над «Локомотивом » (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Махачкалинский клуб на данный момент занимает 1-е место в чемпионате, набрав 6 очков.

«Динамо » неожиданно перевернуло игру, если ориентироваться на имена футболистов у соперника.

Что касается содержания, не было ничего неожиданного. Выиграла та команда, которая играла лучше. У нас в этом матче была команда, в отличие от «Локомотива». Гости первыми забили, но у нас было много хороших моментов. Нам не хватало деталей, чтобы забить еще.

Было очевидно, что «Локомотив» не успевал при быстрых атаках «Динамо». Нашей команде удавалось создавать численное преимущество. Понятно, что мы не ждали лидерства после двух первых матчей, но очки считаются весной.

Хотя сейчас очень хороший результат и хорошая стартовая позиция для дальнейшего движения. Эти победы повышают мотивацию и объединяют ребят.

Рад за Глушкова , который в этом матче отличился, но многие ребята прибавили», – сказал Гаджиев.

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