  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Гаджиев о 2:1: «У «Махачкалы», в отличие от «Локомотива», была команда. Мы не ждали лидерства в РПЛ после двух матчей»

0
Гаджиев о 2:1: «У «Махачкалы», в отличие от «Локомотива», была команда. Мы не ждали лидерства в РПЛ после двух матчей»
Гаджиев о 2:1 с «Локомотивом»: у «Динамо» Махачкала была команда в этом матче.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился эмоциями после волевой победы над «Локомотивом» (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. 

Махачкалинский клуб на данный момент занимает 1-е место в чемпионате, набрав 6 очков. 

«Динамо» неожиданно перевернуло игру, если ориентироваться на имена футболистов у соперника.

Что касается содержания, не было ничего неожиданного. Выиграла та команда, которая играла лучше. У нас в этом матче была команда, в отличие от «Локомотива». Гости первыми забили, но у нас было много хороших моментов. Нам не хватало деталей, чтобы забить еще.

Было очевидно, что «Локомотив» не успевал при быстрых атаках «Динамо». Нашей команде удавалось создавать численное преимущество. Понятно, что мы не ждали лидерства после двух первых матчей, но очки считаются весной.

Хотя сейчас очень хороший результат и хорошая стартовая позиция для дальнейшего движения. Эти победы повышают мотивацию и объединяют ребят.

Рад за Глушкова, который в этом матче отличился, но многие ребята прибавили», – сказал Гаджиев. 

Евсеев о лидерстве «Махачкалы» в РПЛ: «Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Лидеры уходят, а команда остается»

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35283 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoНикита Глушков
logoЛокомотив
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoДинамо Махачкала

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Динамо у Евсеева, неплохая команда, причём с характером. И победили они заслуженно. Просто Локо сейчас, вообще не пойми что. И сегодня это подтвердилось.
А кто ждал?😅
Молодцы, что не испугались и выиграли по делу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов про 1:2 с «Динамо» Махачкала: «Арбитр показал ранние карточки Батракову и Ракову, Вадика пришлось заменить. Дали сопернику сравнять счет на эмоциях»
Евсеев о лидерстве «Махачкалы» в РПЛ: «Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Лидеры уходят, а команда остается»
Митрюшкин травмировался при голе махачкалинского «Динамо» – вратарь столкнулся со своим защитником Морозовым. Антону наложили швы
Рекомендуем
Главные новости
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»
Фото
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Бегуны и марафонцы – новость для вас! Регистрируйтесь на забег в джерси от Спортса’‘
Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Видео
Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж: выпила четыре бокала на вечеринке. Футболист «Реала» выбрал изотоник
Видео
«Арсенал» предлагал 75 млн фунтов за Гимараэса. «Ньюкасл» может продать хавбека, если предложение улучшат
«Барселона» может включиться в борьбу за Родри, если он согласится на переговоры. На трансфер хавбека «Сити» готовы потратить 50 млн евро (Cadena SER)
Ко всем новостям
Последние новости
Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»
Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»
Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Live
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»
Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду
Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»
Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»
«Соболев не зомби. Он показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен – и в завершении, и в подыгрыше». Орлов о форварде «Зенита»
Евгений Ловчев: «Работа Слуцкого в Китае не провал. Два Суперкубка, два вторых места. Растет как тренер, работал в Нидерландах, Англии. Он может быть востребован в ЦСКА»