Девушка Мбаппе пригрозила судом авторам фэйков о ней и Килиане: «Не все дозволено, я вынуждена провести черту и использовать правовые инструменты»

Девушка Мбаппе пригрозила судом авторам фэйков о ней и Килиане.

Испанская актриса Эстер Экспосито выступила с заявлением на фоне распространения ложной информации о ее личной жизни и отношениях с нападающим «Реала » и сборной Франции Килианом Мбаппе.

Весной появились сообщения о романе пары, а во время и после чемпионата мира в сети начали распространяться фэйковые публикации и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. В частности, вирусными стали сгенерированные ИИ снимки, на которых Мбаппе якобы проводит время с другой женщиной.

«В последние месяцы, особенно в последние дни, в социальных сетях распространяются ложные и клеветнические публикации обо мне и моей личной жизни, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Это абсурдные фэйки, созданные с единственной целью – очернить историю двух людей и задеть мое достоинство.

Не все дозволено. На этот раз я вынуждена провести черту и использовать правовые инструменты против тех, кто за этим стоит», – заявила Экспосито.