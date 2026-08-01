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  4. Девушка Мбаппе пригрозила судом авторам фэйков о ней и Килиане: «Не все дозволено, я вынуждена провести черту и использовать правовые инструменты»

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Девушка Мбаппе пригрозила судом авторам фэйков о ней и Килиане: «Не все дозволено, я вынуждена провести черту и использовать правовые инструменты»
Девушка Мбаппе пригрозила судом авторам фэйков о ней и Килиане.

Испанская актриса Эстер Экспосито выступила с заявлением на фоне распространения ложной информации о ее личной жизни и отношениях с нападающим «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе.

Весной появились сообщения о романе пары, а во время и после чемпионата мира в сети начали распространяться фэйковые публикации и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. В частности, вирусными стали сгенерированные ИИ снимки, на которых Мбаппе якобы проводит время с другой женщиной.

«В последние месяцы, особенно в последние дни, в социальных сетях распространяются ложные и клеветнические публикации обо мне и моей личной жизни, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Это абсурдные фэйки, созданные с единственной целью – очернить историю двух людей и задеть мое достоинство.

Не все дозволено. На этот раз я вынуждена провести черту и использовать правовые инструменты против тех, кто за этим стоит», – заявила Экспосито.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: El Pais
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Комментарии

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Ничто не истина. Все дозволено….
Ответutyamishev@icloud.com
Ничто не истина. Все дозволено….
Специально зашёл посмотреть написал ли уже кто-то такой комментарий.
Ответutyamishev@icloud.com
Ничто не истина. Все дозволено….
Да направит нас Отец Понимания
Лучше сразу на ИИ в суд подавай)
передайте ей красную ручку
Красные линии Мбаппе
Ну вот и Мбаппе выбрал себе интеллектуалку... Такая быстро его за... (надоест своим интеллектом) и пока она будет подводить свои черты и размениваться на слухачей, Некамерунец найдет себе мамзель попроще, для простого олдскульного перепиха...
Девушка Мбаппе пригрозила судом, но оказалась фейком.
Ничто не истина. Все дозволено.
Тоже мне напугала)
С удовольствием посмртрел бы как она пару лет в пятерочке на кассе отработала бы
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