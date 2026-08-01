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  4. Галактионов про 1:2 с «Динамо» Махачкала: «Арбитр показал ранние карточки Батракову и Ракову, Вадика пришлось заменить. Дали сопернику сравнять счет на эмоциях»

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Галактионов про 1:2 с «Динамо» Махачкала: «Арбитр показал ранние карточки Батракову и Ракову, Вадика пришлось заменить. Дали сопернику сравнять счет на эмоциях»
Галактионов подвел итоги игры «Локомотива» с махачкалинским «Динамо» в РПЛ.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Динамо» Махачкала (1:2) в выездном матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. 

– В первом тайме «Локомотив» все контролировал, но во втором картина поменялась. «Локомотив» не перестроился?

– Мы уступили в счете. Первый тайм неплохой, цельный, были походы и хорошие моменты. Арбитр [Сергей Карасев] показал ранние карточки [Алексею] Батракову и [Вадиму] Ракову. Вадик мог получать вторую желтую, поэтому приняли решение его поменять, выпустили молодого игрока.

Дали сопернику возможность сравнять счет на эмоциях, плюс замены, все логично. Нужно поблагодарить ребят за самоотдачу.

– Разговаривали с Батраковым о том, что это было?

– Когда его два раза ударили, он тоже пошел в борьбу, – сказал Галактионов.

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ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Батраков
logoМихаил Галактионов
logoВадим Раков
logoЛокомотив
logoДинамо Махачкала
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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Комментарии

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Раньше Михаил Михайлович проваливал весну, но осенью шел в лидерах, теперь же и осень проваливает наряду с селекционным отделом Локо. Он хоть когда-нибудь признавал свою вину при плохой игре команды?
ОтветМаксим Прокофьев
Раньше Михаил Михайлович проваливал весну, но осенью шел в лидерах, теперь же и осень проваливает наряду с селекционным отделом Локо. Он хоть когда-нибудь признавал свою вину при плохой игре команды?
Тут проблема не в селекц отделе. Руководители РЖД поставили задачу не быть убыточными. Сам Локо не зарабатывает. Контракты с ТВ букмекерами, продажа атрибутики и тд в России никогда не приносили денег достаточно. А тратит Локо много. Зарплаты в РПЛ раздуты. Вот и начали приводить все к правильной финансовой стратегии, но она не может жить вместе с риалиями РПЛ когда много клубов тратят миллионы и живут в долги и закрывают из года в год сезоны в минус.
ОтветМаксим Прокофьев
Раньше Михаил Михайлович проваливал весну, но осенью шел в лидерах, теперь же и осень проваливает наряду с селекционным отделом Локо. Он хоть когда-нибудь признавал свою вину при плохой игре команды?
а в чем его вина? там состав на борьбу за выживание
Понятное дело, что Галактионов до последнего будет молчать. Но мы то всё видели. Еле набирают на стартовый состав. А те кто выходят на замену игру только ухудшают.
ОтветAmalfitano
Понятное дело, что Галактионов до последнего будет молчать. Но мы то всё видели. Еле набирают на стартовый состав. А те кто выходят на замену игру только ухудшают.
У Динамо наверное в составе чемпионы мира играли)
ОтветAmalfitano
Понятное дело, что Галактионов до последнего будет молчать. Но мы то всё видели. Еле набирают на стартовый состав. А те кто выходят на замену игру только ухудшают.
Ну да, а у соперников сплошные Винисиусы играют! Бедный Миша
Как раз после ухода Ракова атака перестала хоть что-то показывать, а те, кто выходят на замену игру ослабляют гарантированно, хотя кажется куда ещё игру ухудшать. Мих Миху не позавидуешь, игроков распродают, а взамен никого не покупают. Если опустить ту часть, в которой говорится, что у Локо нет состава, это и так понятно, то вопросы к физической форме команды, во втором тайме Махачкала была быстрее, свежее и шла вперёд, а Локо стоял и проигрывал единоборства
Ответmishakmv96
Как раз после ухода Ракова атака перестала хоть что-то показывать, а те, кто выходят на замену игру ослабляют гарантированно, хотя кажется куда ещё игру ухудшать. Мих Миху не позавидуешь, игроков распродают, а взамен никого не покупают. Если опустить ту часть, в которой говорится, что у Локо нет состава, это и так понятно, то вопросы к физической форме команды, во втором тайме Махачкала была быстрее, свежее и шла вперёд, а Локо стоял и проигрывал единоборства
3 игрока ушли и всё, команды нет?
ОтветAndrew Kiev
3 игрока ушли и всё, команды нет?
Да, у Локо и так были ограниченные ресурсы даже с Бариновым, Пруцевым и Воробьёвым, их уходы ударили по качеству состава. И ещё Монтеса нет с начала сезона
Сейчас уровень Локомотива - середина таблицы, 6--7-8 место. Если не будет изменений в составе в лучшую сторону.
ОтветZ-7478
Сейчас уровень Локомотива - середина таблицы, 6--7-8 место. Если не будет изменений в составе в лучшую сторону.
8-9 даже
Соглашусь с Галактионовым. Карась сегодня бороться паровозникам не дал. Свистел сразу. А хозяевам наоборот разрешал играть в кость. Эпизодов восемь пропустил. Предвзятость? Не знаю. Но со стороны смотрелось именно так.
ОтветKit244098
Соглашусь с Галактионовым. Карась сегодня бороться паровозникам не дал. Свистел сразу. А хозяевам наоборот разрешал играть в кость. Эпизодов восемь пропустил. Предвзятость? Не знаю. Но со стороны смотрелось именно так.
Уважаемый, вы ошибаетесь, второй тайм Локо провалил, Карась не причем, заменить Надо было Бакаева, нет толка от него , Нарцисс, не разу не обыграл защитника
Ответsasha1234
Уважаемый, вы ошибаетесь, второй тайм Локо провалил, Карась не причем, заменить Надо было Бакаева, нет толка от него , Нарцисс, не разу не обыграл защитника
Нет не ошибается , судья подарил 2ой гол мкхачкалинцам , который был забит после явного нарушения
Арбитр виноват в том, что они шипами летели в соперников?
в Махачкале никому легко не будет, как и с Ахматом у них дома
Да, Локо сдал, физически сильно во втором тайме, Карпукас еле передвигался, по игре проиграли, жалко.,
Ответsasha1234
Да, Локо сдал, физически сильно во втором тайме, Карпукас еле передвигался, по игре проиграли, жалко.,
пукс не когда не играл больше тайма поэтому пока был бара и не играл в основе сейчас понял что кроме него не кого и нет поэтому и требует денег по больше, и в принципе продажа не плохая но вот вопрос то в другом нужно брать на эти денигь двух а денег все равно нет. Продали Напа за 7 ну возьмите Напа за 2-3 плюс зп ну будешь ты и так в + два лимона
Значит Батраку можно снести соперника? Какая разница , какая там минута? Но Карасев, давно не топ судья.
ОтветAxmat Cecenov
Значит Батраку можно снести соперника? Какая разница , какая там минута? Но Карасев, давно не топ судья.
Где в словах Галактионова написано, что Батракову можно сносить соперника? Вы от себя додумываете?
ОтветAxmat Cecenov
Значит Батраку можно снести соперника? Какая разница , какая там минута? Но Карасев, давно не топ судья.
Судя и вар было Купина,карасев хорошие денег заработал
судья сломал игру, 5-й и 7-й голы нам забили из офсайда. классика.
Ответuchiyamada
судья сломал игру, 5-й и 7-й голы нам забили из офсайда. классика.
Вроде счёт 2-1. И да, второй гол был забит после ошибки судьи, повлиявшей на результат. Другое дело, к Галактионову тоже есть вопросы. И к Нагорных с Ротенбергом тоже
Ответs_kapa
Вроде счёт 2-1. И да, второй гол был забит после ошибки судьи, повлиявшей на результат. Другое дело, к Галактионову тоже есть вопросы. И к Нагорных с Ротенбергом тоже
не выкупили сарказм. Обвинять судью в поражении из-за пары желтых карточек это еще более нелепо, чем оригинал про 5-й и 7-й голы.
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