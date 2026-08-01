Галактионов про 1:2 с «Динамо» Махачкала: «Арбитр показал ранние карточки Батракову и Ракову, Вадика пришлось заменить. Дали сопернику сравнять счет на эмоциях»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Динамо» Махачкала (1:2) в выездном матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
– В первом тайме «Локомотив» все контролировал, но во втором картина поменялась. «Локомотив» не перестроился?
– Мы уступили в счете. Первый тайм неплохой, цельный, были походы и хорошие моменты. Арбитр [Сергей Карасев] показал ранние карточки [Алексею] Батракову и [Вадиму] Ракову. Вадик мог получать вторую желтую, поэтому приняли решение его поменять, выпустили молодого игрока.
Дали сопернику возможность сравнять счет на эмоциях, плюс замены, все логично. Нужно поблагодарить ребят за самоотдачу.
– Разговаривали с Батраковым о том, что это было?
– Когда его два раза ударили, он тоже пошел в борьбу, – сказал Галактионов.
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