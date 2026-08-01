Евсеев о лидерстве «Махачкалы» в РПЛ: «Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Лидеры уходят, а команда остается»

Евсеев о лидерстве «Махачкалы»: надо сфотографировать и на стену повесить.

Главный тренер махачкалинского «Динамо » Вадим Евсеев прокомментировал выход команды на первое место в РПЛ после двух побед в первых двух турах.

Сегодня дагестанская команда обыграла «Локомотив» со счетом 2:1.

– Команда сейчас на первом месте. Она готова к борьбе за что‑то большее, чем выживание. Топ‑5, например?

– Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Мы хотим выигрывать, добиваться положительного результата.

Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушел в серьезную команду, Пальцев ушел в команду‑чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушел. Лидеры уходят, а команда остается, – сказал Евсеев.