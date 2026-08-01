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  4. Евсеев о лидерстве «Махачкалы» в РПЛ: «Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Лидеры уходят, а команда остается»

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Евсеев о лидерстве «Махачкалы» в РПЛ: «Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Лидеры уходят, а команда остается»
Евсеев о лидерстве «Махачкалы»: надо сфотографировать и на стену повесить.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал выход команды на первое место в РПЛ после двух побед в первых двух турах.

Сегодня дагестанская команда обыграла «Локомотив» со счетом 2:1.  

Команда сейчас на первом месте. Она готова к борьбе за что‑то большее, чем выживание. Топ‑5, например?

– Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Мы хотим выигрывать, добиваться положительного результата.

Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушел в серьезную команду, Пальцев ушел в команду‑чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушел. Лидеры уходят, а команда остается, – сказал Евсеев.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35169 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Махачкала
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoВадим Евсеев
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoЭгаш Касинтура
logoВалентин Пальцев
logoДжемал Табидзе

Комментарии

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Чемпионство Спартака в 3 туре под угрозой
ОтветКамбоджа Иванов
Чемпионство Спартака в 3 туре под угрозой
И возможно в 4 м , не пора ли тренера ... а ?
За что вы так с Локомотивом, Вадим?..
Ответneutralthoughts
За что вы так с Локомотивом, Вадим?..
А помните матч с Уэльсом ?
Ответneutralthoughts
За что вы так с Локомотивом, Вадим?..
А помните, благодаря кому Локо бронзу в прошлом году в последнем туре выиграл? )
Следующий тренер Локо?
Ну а почему бы не похвалить своего??Или слабо?!
Некоторые думали, что Динамо захватит лидерство, но есть нюанс
Чемпионат у нас стал заметно более конкурентным и это лидеры ещё на еврокубки силы не тратят.
Блин, кто из лидеров ушел? Про кого он говорит, ушли еще в том сезоне, Касинтура был на слуху, а ушел в 2025 году, когда даже Евсеев не был тренером Динамо! Важности нагоняет себе. Динамо при Биджиеве тоже неплохо смотрелось, вот как раз у него то лидеров и забрали
Не узнаю Евсеева без мата... Это точно он говорит?!
Быдло.пресс конференции его это позор
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