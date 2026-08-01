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  4. Игдисамов о стиле: «Сказали, что костюмчик мне идет, я взял на вооружение. Есть шутка: «Зимой и летом одним цветом» – это тренеры и футболисты в клубной экипировке»

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Игдисамов о стиле: «Сказали, что костюмчик мне идет, я взял на вооружение. Есть шутка: «Зимой и летом одним цветом» – это тренеры и футболисты в клубной экипировке»
Игдисамов о стиле: сказали, что костюм мне идет, взял это на вооружение.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после ничьей с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ рассказал, почему предпочитает носить костюм во время игр. 

– Дмитрий Игоревич, вы предпочитаете официальные костюмы на матчах. Это помогает собраться? С чем связан такой выбор?

– Перед игрой я в костюме не хожу – к этому моменту я уже собран. Надеваю его уже перед выходом из отеля на стадион.

Есть такая шутка: «Зимой и летом одним цветом». Знаете, кто это? Тренеры и футболисты, которые постоянно ходят в клубной экипировке. Поэтому на матчах захотелось немного разнообразить образ.

После первой пресс-конференции мне сказали, что костюмчик мне идет, и я это взял на вооружение. А вот на выезды костюм брать не очень удобно – там обычно более свободная форма одежды, – сказал Игдисамов.

***

Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» глазами армейцев 

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35169 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ЦСКА
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДмитрий Игдисамов
logoстиль
logoЦСКА

Комментарии

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Кононова как там прозвали? Пиджак? Как бы к Дмитрию не прилипло - Костюм)
Пошли шутки перед отставкой 😂
Как ни одевайся - всё равно не футбольный человек.
Комментарий удален модератором
Ответqiqe
Комментарий удален модератором
даже когда болельщик принципиального соперника пишет такое про своих игроков, становится противно! что то не получается, вылазят такие гамна-болелы
ОтветHunt13
даже когда болельщик принципиального соперника пишет такое про своих игроков, становится противно! что то не получается, вылазят такие гамна-болелы
Этот нытик к удивлению ещё пермач не получил за свои высказывания.
Главное, чтобы костюмчик сидел
Непринуждённо, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, неважно.
Нет и не будет серьёзнее дел.
Главное, чтобы, главное, чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Главное, чтобы, главное, чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Ещё тюбетейка нужна.
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