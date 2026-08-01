Игдисамов о стиле: «Сказали, что костюмчик мне идет, я взял на вооружение. Есть шутка: «Зимой и летом одним цветом» – это тренеры и футболисты в клубной экипировке»

Игдисамов о стиле: сказали, что костюм мне идет, взял это на вооружение.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после ничьей с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ рассказал, почему предпочитает носить костюм во время игр.

– Дмитрий Игоревич, вы предпочитаете официальные костюмы на матчах. Это помогает собраться? С чем связан такой выбор?

– Перед игрой я в костюме не хожу – к этому моменту я уже собран. Надеваю его уже перед выходом из отеля на стадион.

Есть такая шутка: «Зимой и летом одним цветом». Знаете, кто это? Тренеры и футболисты, которые постоянно ходят в клубной экипировке. Поэтому на матчах захотелось немного разнообразить образ.

После первой пресс-конференции мне сказали, что костюмчик мне идет, и я это взял на вооружение. А вот на выезды костюм брать не очень удобно – там обычно более свободная форма одежды, – сказал Игдисамов.

***

Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» глазами армейцев