Колосков об Инфантино: «Прожженный политик, хитрец, пойдет на все, чтобы сохранить место президента ФИФА. Но УЕФА уже на эти трюки не поддастся, но поменять Джанни непросто»

Колосков: УЕФА считает, что Инфантино надо менять.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем президента ФИФА Джанни Инфантино после отказа от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Ранее ФИФА предложила создать компанию, которая объединила бы коммерческую деятельность организации и проведение турниров, и продать доли частным инвесторам. После критики со стороны УЕФА и сообщений об угрозе бойкота чемпионата мира Инфантино заявил, что проект не будет реализован.

«Что Инфантино откажется от своих слов, я сказал еще три дня назад, когда только поднялась эта тема и меня спросили, чем все это закончится. Потому что у него другого выхода нет. Без Европы чемпионат мира никому не нужен и не интересен. Тут все логично и правильно.

Другой вопрос, насколько это все искренне от него. Все-таки Инфантино – прожженный политик, хитрец и пойдет на все, чтобы сохранить место президента.

Другое дело, что УЕФА уже на эти трюки не поддастся, у них уже представление есть, что Инфантино надо менять. Однако сделать это будет очень непросто.

Для начала у УЕФА нет кандидата до сих пор, который бы мог претендовать на должность. Во-вторых, осталось семь месяцев до очередного конгресса. В-третьих, пока не до конца понятно, насколько жесткая реакция от других конфедераций – Азии, Южной Америки, Африки и так далее.

Так что вся борьба еще впереди», – сказал Колосков