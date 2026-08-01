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  4. Колосков об Инфантино: «Прожженный политик, хитрец, пойдет на все, чтобы сохранить место президента ФИФА. Но УЕФА уже на эти трюки не поддастся, но поменять Джанни непросто»

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Колосков об Инфантино: «Прожженный политик, хитрец, пойдет на все, чтобы сохранить место президента ФИФА. Но УЕФА уже на эти трюки не поддастся, но поменять Джанни непросто»
Колосков: УЕФА считает, что Инфантино надо менять.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем президента ФИФА Джанни Инфантино после отказа от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Ранее ФИФА предложила создать компанию, которая объединила бы коммерческую деятельность организации и проведение турниров, и продать доли частным инвесторам. После критики со стороны УЕФА и сообщений об угрозе бойкота чемпионата мира Инфантино заявил, что проект не будет реализован.

«Что Инфантино откажется от своих слов, я сказал еще три дня назад, когда только поднялась эта тема и меня спросили, чем все это закончится. Потому что у него другого выхода нет. Без Европы чемпионат мира никому не нужен и не интересен. Тут все логично и правильно.

Другой вопрос, насколько это все искренне от него. Все-таки Инфантино – прожженный политик, хитрец и пойдет на все, чтобы сохранить место президента.

Другое дело, что УЕФА уже на эти трюки не поддастся, у них уже представление есть, что Инфантино надо менять. Однако сделать это будет очень непросто.

Для начала у УЕФА нет кандидата до сих пор, который бы мог претендовать на должность. Во-вторых, осталось семь месяцев до очередного конгресса. В-третьих, пока не до конца понятно, насколько жесткая реакция от других конфедераций – Азии, Южной Америки, Африки и так далее.

Так что вся борьба еще впереди», – сказал Колосков

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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для советского спортивного чиновника колосков претенциозен,
удивительно, что он ухитряется других обвинять в том, чем десятилетиями, Карл, был он сам
На самом деле не так сложно поменять Джанни как многим кажется. Во-первых европейский футбол это главный актив, и отмена Инфантино еврофутболом это вотум недоверия по сути, сигнал губительности лысого для бизнеса. Во-вторых желающих сесть на место Джанни точно найдется в избытке, вопрос лишь в том чтобы кандидатура устроила большинство.
Смешно это слушать от функционера Колоскова.
Игры очередные
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