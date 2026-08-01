Руденко сбили перед победным голом «Махачкалы» в ворота «Локо». Карасев не зафиксировал фол, ВАР согласился с арбитром

Игрок «Махачкалы» мог нарушить правила перед победным голом в ворота «Локо».

«Динамо » Махачкала обыграла «Локомотив » в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Победный гол забил Никита Глушков на 73-й минуте. Голевая атака началась с перехвата мяча махачкалинцами на своей половине поля.

Защитник Муталип Алибеков выбил мяч из под ног Александра Руденко после аута, зацепив хавбека «Локо». Руденнко упал на газон, держась за ногу.

Главный судья встречи Сергей Карасев не зафиксировал фол и дал продолжить атаку. ВАР после проверки не изменил решение арбитра.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»