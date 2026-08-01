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  4. Руденко сбили перед победным голом «Махачкалы» в ворота «Локо». Карасев не зафиксировал фол, ВАР согласился с арбитром

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Руденко сбили перед победным голом «Махачкалы» в ворота «Локо». Карасев не зафиксировал фол, ВАР согласился с арбитром
Игрок «Махачкалы» мог нарушить правила перед победным голом в ворота «Локо».

«Динамо» Махачкала обыграла «Локомотив» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1. 

Победный гол забил Никита Глушков на 73-й минуте. Голевая атака началась с перехвата мяча махачкалинцами на своей половине поля.

Защитник Муталип Алибеков выбил мяч из под ног Александра Руденко после аута, зацепив хавбека «Локо». Руденнко упал на газон, держась за ногу.

Главный судья встречи Сергей Карасев не зафиксировал фол и дал продолжить атаку. ВАР после проверки не изменил решение арбитра. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМуталип Алибеков
logoсудьи
logoЛокомотив
видеоповторы
logoАлександр Руденко 1999
logoДинамо Махачкала
logoСергей Карасев

Комментарии

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Похоже что Руденко действительно зацепили. Но Махачкала была лучше. Мне как болельщику Локо с такой игрой не хотелось бы отмены гола, Махачкала заслужила. И моментов больше, особенно когда Миро в пустые не замкнул. А для Локо лучше поражение сейчас, чем отскок с такой унылой игрой. Не заслужили даже ничью. Евсеев красавчик, настроил и подготовил своих
Можно было отменять но кажется что Динамо все равно забило бы еще. Были на голову интереснее чем Локо
ОтветАлександр Коларов
Можно было отменять но кажется что Динамо все равно забило бы еще. Были на голову интереснее чем Локо
Если бы зенит был, то отменили 100%
ОтветЛеопольд Кудасов_1116479828
Если бы зенит был, то отменили 100%
Если бы Зенит был на месте Махачкалы?
Согласен, что проц отменили бы
На близком повторе видно,что ещё и по ноге проехался после удара в опорную ногу.Не очень понял,почему это не фол.Из-за этой потери пошла атака на ворота и был забит гол.
ОтветФут.Боль
На близком повторе видно,что ещё и по ноге проехался после удара в опорную ногу.Не очень понял,почему это не фол.Из-за этой потери пошла атака на ворота и был забит гол.
Аргентина - Египет !
Естественно, Аргентина - это Динамо Махачкала
ОтветOldRedWhite
Аргентина - Египет ! Естественно, Аргентина - это Динамо Махачкала
Это был пример для контекста.Если нам говорят,что ориентир - это судейство на ЧМ.
Почему нет текстовых трансляций на спортсе?
ОтветБуратино55
Почему нет текстовых трансляций на спортсе?
Они теперь в чате поддержки АЛЬФА БАНК
Ответmot1v
Они теперь в чате поддержки АЛЬФА БАНК
Хорошая шутка. Или не шутка
Это почему еще? На чм такой гол отменили в ворота аргов)
Нарушение было, гол должны были отменить, но Локо очков не заслужил с такой игрой!
Потому что карась.
ну и что тут на картинке понятно?
Скинули бы лучше ссылку на видео
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