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  4. У «Динамо» Махачкала 2 волевых победы в 2 турах РПЛ – это лучший старт в истории клуба

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У «Динамо» Махачкала 2 волевых победы в 2 турах РПЛ – это лучший старт в истории клуба
«Динамо» Махачкала начало сезон РПЛ с двух волевых побед.

«Динамо» Махачкала одержало победу над «Локомотивом» (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. 

В стартовой игре сезона команда под руководством Вадима Евсеева на выезде обыграла «Факел» (2:1).  

В обоих встречах махачкалинский клуб уступал в счете, но смог переломить ход игры и победить. 

Таким образом, у «Динамо» Махачкала лучший старт сезона в РПЛ в истории клуба. Команда проводит третий сезон в Премьер-лиге. 

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35167 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Махачкала
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoВадим Евсеев
logoФакел
logoЛокомотив

Комментарии

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Вадим Валентинович Евсеев рвется к золоту РПЛ! Гений!
Ответdreamstep
Вадим Валентинович Евсеев рвется к золоту РПЛ! Гений!
«ХВ, а не золото», прокричал Вадик и устремился к титулу😎
Пора заканчивать чемпионат)
ДИНАМО МX - динамо здорового человека.
ДИНАМО МСК - динамо курильщика.
Молоток Вадик ! Не только материться умеет в послематчевых экспресс-интервью, как в конце прошлого сезона ) Играл и у Романцева, и у Сёмина - опыт хороший.
Да молодцы,что сказать
Хоть одно нормальное Динамо у нас появилось в рпл
Случайно попал на предматчевое интервью Вадика. Это конечно что-то с чем-то. Саламыч с Карпиным покурили в сторонке.
А Динамо конечно молодцы. Мастерства может и не хватает, но запредельный настрой, страсть, желание, всё присутствует. За счёт чего и выиграли. Матч не полностью смотрел, но понравилось
Щас как Махачкала эстафету у Балтики возмьёт. ) Ну а почему бы и нет - замахнуться на место повыше где-нибудь в первой 8-ке.
Теневой чемпион? Вместо Спартака?😩
Лучший старт за всю историю. Клуб проводит третий сезон в РПЛ, в первый сезон тоже так писали наверно, про первый раз в истории?)
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