У «Динамо» Махачкала 2 волевых победы в 2 турах РПЛ – это лучший старт в истории клуба
«Динамо» Махачкала начало сезон РПЛ с двух волевых побед.
«Динамо» Махачкала одержало победу над «Локомотивом» (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
В стартовой игре сезона команда под руководством Вадима Евсеева на выезде обыграла «Факел» (2:1).
В обоих встречах махачкалинский клуб уступал в счете, но смог переломить ход игры и победить.
Таким образом, у «Динамо» Махачкала лучший старт сезона в РПЛ в истории клуба. Команда проводит третий сезон в Премьер-лиге.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35167 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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ДИНАМО МСК - динамо курильщика.
А Динамо конечно молодцы. Мастерства может и не хватает, но запредельный настрой, страсть, желание, всё присутствует. За счёт чего и выиграли. Матч не полностью смотрел, но понравилось