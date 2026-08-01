У «Динамо» Махачкала 2 волевых победы в 2 турах РПЛ – это лучший старт в истории клуба

«Динамо» Махачкала начало сезон РПЛ с двух волевых побед.

«Динамо» Махачкала одержало победу над «Локомотивом » (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

В стартовой игре сезона команда под руководством Вадима Евсеева на выезде обыграла «Факел » (2:1).

В обоих встречах махачкалинский клуб уступал в счете, но смог переломить ход игры и победить.

Таким образом, у «Динамо » Махачкала лучший старт сезона в РПЛ в истории клуба. Команда проводит третий сезон в Премьер-лиге.