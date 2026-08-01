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  4. У «Локомотива» 1 очко после 2 туров РПЛ впервые с сезона-2006

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У «Локомотива» 1 очко после 2 туров РПЛ впервые с сезона-2006
«Локомотив» набрал 1 очко после 2 туров РПЛ.

«Локомотив» на выезде проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Таким образом, команда под руководством Михаила Галактионова набрала 1 очко в двух стартовых турах чемпионата. Ранее «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом» – 1:1.

«Локомотив» набрал лишь 1 очко после двух стартовых туров впервые с сезона-2006, сообщает Opta. Тогда было 1 очко при Славолюбе Муслине. По итогам того сезона «Локо» завоевал бронзовые медали.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАхмат
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДинамо Махачкала
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoСлаволюб Муслин

Комментарии

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Ну где Там Юрий Нагорный, который хвалит русский костяк и молодняк локо. Две игры уровня борьбы за выживание. И если уйдут Монтес, Батраков и Карпукас, то будем бороться с Родиной за вылет. Ужасная игра. Понятно, что денег нет, но нельзя так обрезать бюджет и оставлять такую команду как Локо без трансферов совсем. Если трансферов не будет, но нервишки у Галактионова не выдержат и сам напишет
ОтветNmsh93
Ну где Там Юрий Нагорный, который хвалит русский костяк и молодняк локо. Две игры уровня борьбы за выживание. И если уйдут Монтес, Батраков и Карпукас, то будем бороться с Родиной за вылет. Ужасная игра. Понятно, что денег нет, но нельзя так обрезать бюджет и оставлять такую команду как Локо без трансферов совсем. Если трансферов не будет, но нервишки у Галактионова не выдержат и сам напишет
Комментарий скрыт
ОтветАнтимосковский
Комментарий скрыт
Ты бы рот про "сосать" не открывал
Махачкала была ближе к разгромной победе, чем мы к ничьей. Говорить больше и нечего все всё видят. Едем дальше.
Динамо назначает Шварца, чтобы быть на первом месте

Реальность: Динамо на первом месте

Профит
ОтветЭдуардо Силва
Динамо назначает Шварца, чтобы быть на первом месте Реальность: Динамо на первом месте Профит
Но есть нюанс, как говорят
Это уже колокол для руководства.Даже игрока уровня Аззи купить не могут что-ли?Всю оборону растерзал.
Отличный старт для Махачкалы, но не для Локо
Нужно наверное ещё кого то продать…🧐
ОтветJoy_divizion
Нужно наверное ещё кого то продать…🧐
Больше пол команды
ОтветJoy_divizion
Нужно наверное ещё кого то продать…🧐
Очевидно, Батракова
Каждая замена Галактионова будто уменьшала количество игроков на поле. Молодые игроки неактивные, боятся брать на себя игру, не знают, где и когда нужно находиться.
Все, кто вышел на поле во втором тайме отбывали номера, игру в конце старались создавать игроки, которые начинали матч.
В целом, футболистов хватает примерно на тайм игры.
Этот сезон будет очень тяжелый. Если уйдут Карпукас, Батраков и Монтес, то это будет тихий ужас и другие футболисты тоже будут хотеть уйти.
Ответmot1v
Каждая замена Галактионова будто уменьшала количество игроков на поле. Молодые игроки неактивные, боятся брать на себя игру, не знают, где и когда нужно находиться. Все, кто вышел на поле во втором тайме отбывали номера, игру в конце старались создавать игроки, которые начинали матч. В целом, футболистов хватает примерно на тайм игры. Этот сезон будет очень тяжелый. Если уйдут Карпукас, Батраков и Монтес, то это будет тихий ужас и другие футболисты тоже будут хотеть уйти.
Если уйдут еще эти трое на выход могут захотеть и Сильянок с Морозовым, к примеру.
Ответmot1v
Каждая замена Галактионова будто уменьшала количество игроков на поле. Молодые игроки неактивные, боятся брать на себя игру, не знают, где и когда нужно находиться. Все, кто вышел на поле во втором тайме отбывали номера, игру в конце старались создавать игроки, которые начинали матч. В целом, футболистов хватает примерно на тайм игры. Этот сезон будет очень тяжелый. Если уйдут Карпукас, Батраков и Монтес, то это будет тихий ужас и другие футболисты тоже будут хотеть уйти.
они обязаны уйти, там остальной состав слишком слабый, нет смысла иметь таких игроков по задачу не вылететь
Локо вычеркиваем из списка претендентов на топ-3)
ОтветPasta
Локо вычеркиваем из списка претендентов на топ-3)
Топ-3? Да Рубин выше будет по итогу даже без Даку
ОтветPasta
Локо вычеркиваем из списка претендентов на топ-3)
Боюсь, для «Локо» с учетом нынешних реалий 10-12 место будет за радость, тут как бы банкротством дело не закончилось и вылетом в низшие лиги.
Ну что ребята,толи ещё будет. Голубев,Еремеев, кто там ещё из академии будет. Сейчас Карпукаса продадут, потом Батракова и привет первая лига. Сегодня позорище а не игра против аутсайдера прошлого сезона игравшего в стыках
скоро Галактионов забухает, но это не точно
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