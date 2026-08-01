У «Локомотива» 1 очко после 2 туров РПЛ впервые с сезона-2006
«Локомотив» набрал 1 очко после 2 туров РПЛ.
«Локомотив» на выезде проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
Таким образом, команда под руководством Михаила Галактионова набрала 1 очко в двух стартовых турах чемпионата. Ранее «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом» – 1:1.
«Локомотив» набрал лишь 1 очко после двух стартовых туров впервые с сезона-2006, сообщает Opta. Тогда было 1 очко при Славолюбе Муслине. По итогам того сезона «Локо» завоевал бронзовые медали.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35245 голосов
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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