У «Локомотива» 1 очко после 2 туров РПЛ впервые с сезона-2006

«Локомотив» набрал 1 очко после 2 туров РПЛ.

«Локомотив» на выезде проиграл махачкалинскому «Динамо » (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Таким образом, команда под руководством Михаила Галактионова набрала 1 очко в двух стартовых турах чемпионата. Ранее «Локомотив » дома сыграл вничью с «Ахматом » – 1:1.

«Локомотив» набрал лишь 1 очко после двух стартовых туров впервые с сезона-2006, сообщает Opta. Тогда было 1 очко при Славолюбе Муслине. По итогам того сезона «Локо» завоевал бронзовые медали.