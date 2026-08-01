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  4. Митрюшкин травмировался при голе махачкалинского «Динамо» – вратарь столкнулся со своим защитником Морозовым. Антону наложили швы

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Митрюшкин травмировался при голе махачкалинского «Динамо» – вратарь столкнулся со своим защитником Морозовым. Антону наложили швы
Митрюшкин получил травму в матче с «Динамо» Махачкала.

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин получил травму в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2).

На 57-й минуте голкипер столкнулся с защитником своей команды Евгением Морозовым в эпизоде, завершившемся голом Миро.

Митрюшкин не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Илья Лантратов.

После игры главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов сообщил о характере повреждения футболиста.

«У Митрюшкина рассечение, рана. Насколько это серьезно – скажет медицинский штаб. Ему наложили швы», – цитирует Галактионова «Матч ТВ».

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Спортс’’
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЕвгений Морозов
logoДинамо Махачкала
logoАнтон Митрюшкин
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