Митрюшкин травмировался при голе махачкалинского «Динамо» – вратарь столкнулся со своим защитником Морозовым. Антону наложили швы

Митрюшкин получил травму в матче с «Динамо» Махачкала.

Вратарь «Локомотива » Антон Митрюшкин получил травму в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против махачкалинского «Динамо » (1:2).

На 57-й минуте голкипер столкнулся с защитником своей команды Евгением Морозовым в эпизоде, завершившемся голом Миро.

Митрюшкин не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Илья Лантратов .

После игры главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов сообщил о характере повреждения футболиста.

«У Митрюшкина рассечение, рана. Насколько это серьезно – скажет медицинский штаб. Ему наложили швы», – цитирует Галактионова «Матч ТВ».