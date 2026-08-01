Сольдадо про миграционный кризис в Испании: «Где эти гребаные политики, которые должны защищать испанцев? Для чего они там сидят? Где оппозиция? Идите нахрен»

Сольдадо о ситуации в Сеуте: где политики, которые должны защищать испанцев?.

Бывший форвард «Реала », «Валенсии» и сборной Испании Роберто Сольдадо раскритиковал правительство страны на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами – Спортс’‘), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем. Десятки тысяч человек незаконно проникли в Испанию. Многие добровольно вернулись назад в Марокко.

«Где эти гребаные политики, которые должны защищать испанцев? Для чего они там сидят? Где оппозиция?

Какое же вы вызываете отвращение. Пошли вы нахрен! Вперед, Испания!» – написал в соцсетях Сольдадо.