  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Сольдадо про миграционный кризис в Испании: «Где эти гребаные политики, которые должны защищать испанцев? Для чего они там сидят? Где оппозиция? Идите нахрен»

0
Сольдадо про миграционный кризис в Испании: «Где эти гребаные политики, которые должны защищать испанцев? Для чего они там сидят? Где оппозиция? Идите нахрен»
Сольдадо о ситуации в Сеуте: где политики, которые должны защищать испанцев?.

Бывший форвард «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Роберто Сольдадо раскритиковал правительство страны на фоне миграционного кризиса в Сеуте. 

30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами – Спортс’‘), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем. Десятки тысяч человек незаконно проникли в Испанию. Многие добровольно вернулись назад в Марокко. 

«Где эти гребаные политики, которые должны защищать испанцев? Для чего они там сидят? Где оппозиция?

Какое же вы вызываете отвращение. Пошли вы нахрен! Вперед, Испания!» – написал в соцсетях Сольдадо.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?34066 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoПолитика
logoВаленсия
logoРоберто Сольдадо
logoСборная Испании по футболу
logoРеал Мадрид
брань

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Живу в Барселоне 11 лет.Мигрантов,особенно с Марокко стало больше в разы.Много Латинской Америки.Но эти хоть мирные,марокканцы ведут себя безобразно.Драки ,кражи .Вообще город грязный ,по сравнению с 10ти летней давностью.Испанцы сдают свое жилье и уезжают в пригород.В городе 70% лиц явно не европейской внешности.
ОтветАлександр Бондарь
Живу в Барселоне 11 лет.Мигрантов,особенно с Марокко стало больше в разы.Много Латинской Америки.Но эти хоть мирные,марокканцы ведут себя безобразно.Драки ,кражи .Вообще город грязный ,по сравнению с 10ти летней давностью.Испанцы сдают свое жилье и уезжают в пригород.В городе 70% лиц явно не европейской внешности.
"Толи ещё будет,ой-ё-йой!"(с)
ОтветАлександр Бондарь
Живу в Барселоне 11 лет.Мигрантов,особенно с Марокко стало больше в разы.Много Латинской Америки.Но эти хоть мирные,марокканцы ведут себя безобразно.Драки ,кражи .Вообще город грязный ,по сравнению с 10ти летней давностью.Испанцы сдают свое жилье и уезжают в пригород.В городе 70% лиц явно не европейской внешности.
Так ты тоже эмигрант)))
Леваки расскажут в ответ, что это такие же люди, надо помочь отнестись с пониманием и выдать испанский паспорт, раз уж так вышло, что они на территории Испании оказались. А кто не согласен, тот расист, ксенофоб и ультраправый радикал.
ОтветФилин73
Леваки расскажут в ответ, что это такие же люди, надо помочь отнестись с пониманием и выдать испанский паспорт, раз уж так вышло, что они на территории Испании оказались. А кто не согласен, тот расист, ксенофоб и ультраправый радикал.
Леваки уже дошли то того, что у них границы - преступление против человечности и орудие угнетения, а нелегальных людей быть не может. Кроме белых, разумеется, белый человек - по умолчанию негодяй и нелегальный мигрант где бы то ни было, даже у себя дома...
ОтветФилин73
Леваки расскажут в ответ, что это такие же люди, надо помочь отнестись с пониманием и выдать испанский паспорт, раз уж так вышло, что они на территории Испании оказались. А кто не согласен, тот расист, ксенофоб и ультраправый радикал.
Леваки уже воняют, что это дело рук.. Израиля)) а их премьер-дебил постит посты сегодня с музычкой на лето…
Это же демократия. Испанцы сами всё вокруг видели и при этом продолжали голосовать за всё хорошее, потому что в газетах им объяснили, что те, кто против завоза мигрантов - те плохие и тех будем отменять со страшной силой. А теперь он отвращение испытывает, будто всё произошло неожиданно и без предпосылок.
Ответjerry40
Это же демократия. Испанцы сами всё вокруг видели и при этом продолжали голосовать за всё хорошее, потому что в газетах им объяснили, что те, кто против завоза мигрантов - те плохие и тех будем отменять со страшной силой. А теперь он отвращение испытывает, будто всё произошло неожиданно и без предпосылок.
ну завоз мигрантов не на ровном месте происходил. там убыль населения страшная
Ответjerry40
Это же демократия. Испанцы сами всё вокруг видели и при этом продолжали голосовать за всё хорошее, потому что в газетах им объяснили, что те, кто против завоза мигрантов - те плохие и тех будем отменять со страшной силой. А теперь он отвращение испытывает, будто всё произошло неожиданно и без предпосылок.
Сомневаюсь, что вся политика строится вокруг этого. Значит, отличий несколько больше
Вообще удивительно что этих товарищей пулями не останавливали. Как бы незаконное вторжение на территорию страны, причем подавляющее большинство мигрантов это мужское население.
Ответdreamstep
Вообще удивительно что этих товарищей пулями не останавливали. Как бы незаконное вторжение на территорию страны, причем подавляющее большинство мигрантов это мужское население.
Можно ли это назвать нападением Марокко на Испанию?)
Ответdreamstep
Вообще удивительно что этих товарищей пулями не останавливали. Как бы незаконное вторжение на территорию страны, причем подавляющее большинство мигрантов это мужское население.
Так их больше)) Это только начало. Бывших колонизаторов ждут увлекательные десятилетия впереди. Маятник качнулся в обратную сторону
Продолжайте пожинать плоды своей дебильной миграционной политики, господа политики европейские.
У Санчеса главная проблема это плохой Израиль и «несчастная» Палестина, а не собственная страна
ОтветГранитный камушек в груди
Продолжайте пожинать плоды своей дебильной миграционной политики, господа политики европейские. У Санчеса главная проблема это плохой Израиль и «несчастная» Палестина, а не собственная страна
Жаль, что Россия на том же пути
ОтветГранитный камушек в груди
Продолжайте пожинать плоды своей дебильной миграционной политики, господа политики европейские. У Санчеса главная проблема это плохой Израиль и «несчастная» Палестина, а не собственная страна
Вот вам и пища к размышлению,кто мог (гипотетически конечно!) помочь в организации и финансировании "внезапного" наплыва 69000+ африканцев.
А может они все женщины и голодные дети? Теряюсь в догадках.
Так недавно в Испании верховный суд постановил, что депортировать мигранта просто так нельзя, нужно соблюсти всего его права, а на то время пока идут рассмотрения этих дел они должны получать положенные им льготы. После этого испанцы удивляются, что вдруг масса иммигрантов рванула к ним
Ответtimur055
Так недавно в Испании верховный суд постановил, что депортировать мигранта просто так нельзя, нужно соблюсти всего его права, а на то время пока идут рассмотрения этих дел они должны получать положенные им льготы. После этого испанцы удивляются, что вдруг масса иммигрантов рванула к ним
Что ты несёшь?
Во-первых, какие ещё льготы?
Во-вторых, незаконное нахождение в стране в Испании после решения суда не считается уголовным преступлением, а равно это административное дело. Наказывается штрафом и инициацией выдворения. При этом, если ты имеешь право находиться в другой стране ЕС, тогда выдворять не будут, если нет других нарушений. Вот о чём это разъяснение Верховного Суда Испании. А не о том, что нельзя "просто так" выдворять и надо льготы платить.
Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищества на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие!
ОтветАлекс75
Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищества на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие!
«Сразу видно человека с раньшего времени. Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет!» (с).
Говорят, 48 тысяч уже покинули Сеуту. Видимо, разочаровались в жизни в Испании :)

Корень проблемы — газ. Испания там решила подписать какие-то контракты на поставку газа с Алжиром, вот Марокко и взъерипенился и организовал повоз мигрантов. Все это уже было раньше при тех же дипломатических терках между Испанией и Марокко.
ОтветВсё такЪ
Говорят, 48 тысяч уже покинули Сеуту. Видимо, разочаровались в жизни в Испании :) Корень проблемы — газ. Испания там решила подписать какие-то контракты на поставку газа с Алжиром, вот Марокко и взъерипенился и организовал повоз мигрантов. Все это уже было раньше при тех же дипломатических терках между Испанией и Марокко.
Чуть ли не единственный здравый комментарий.
ОтветTaga
Чуть ли не единственный здравый комментарий.
Можно сказать самый адекватный комментарий был и подробный.
И ведь как легко решается вопрос с этими так называемыми миграционными кризисами. На вашу территорию вторглось около 50 тысяч иностранных здоровых лбов. Это фактически интервенция. Потому смело отправляй туда свою армию и отдай ей приказ открывать огонь на поражение. И уверяю - больше таких "кризисов’ в Испании не будет. Но нет же - эти кастрированные европейские левые политики боятся своей же тени..
ОтветNartApsua
И ведь как легко решается вопрос с этими так называемыми миграционными кризисами. На вашу территорию вторглось около 50 тысяч иностранных здоровых лбов. Это фактически интервенция. Потому смело отправляй туда свою армию и отдай ей приказ открывать огонь на поражение. И уверяю - больше таких "кризисов’ в Испании не будет. Но нет же - эти кастрированные европейские левые политики боятся своей же тени..
Там не очень любят стрелять по женщинам и детям. Несовершеннолетних было не менее 7 000, включая даже грудных младенцев. И основная масса прорвавшихся уже отправлена обратно - Коммерсантъ пишет о 75 тысячах.
Ответkowadu2
Там не очень любят стрелять по женщинам и детям. Несовершеннолетних было не менее 7 000, включая даже грудных младенцев. И основная масса прорвавшихся уже отправлена обратно - Коммерсантъ пишет о 75 тысячах.
угу, видели видео. сплошные женщины и младенцы
Просто посмотрите ради интереса где находится этот город
ОтветАлександр Коларов
Просто посмотрите ради интереса где находится этот город
На севере Африки, вац.
ОтветАлександр Коларов
Просто посмотрите ради интереса где находится этот город
Ну то есть, если в Калининград начнется нашествие сомнительных лиц, то можно сказать "Ну вы гляньте где этот город". Умом.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Идите в жопу». Кастильехо раскритиковал правительство Испании на фоне кризиса в Сеуте, куда незаконно проникли 50 тысяч мигрантов
Видео
Рекомендуем
Главные новости
Почеттино и США продлили контракт до 2030 года
«Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову (Иван Карпов)
«ПСЖ» и Google заключили договор о партнерстве до 2029 года. Gemini станет официальным ИИ-помощником клуба, Pixel – официальным смартфоном
Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»
Директор «Лейпцига» Шефер о Диоманде и «Реале»: «Некоторые так называемые эксперты уже сказали «here we go», но это не так. Мы еще не на этой стадии»
Воспитанник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург»
Установите ГОЛ и участвуйте в конкурсе. Итоги – 10 августа
Конкурс
«Ньюкасл» отклонил первое предложение «Арсенала» по Гимараэсу (Sky Sports)
На дерби «Локо» и ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России назначен Прокопов. Игру «Спартака» с «Оренбургом» будет судить Заика, встречу «Зенита» и «Балтики» – Новиков
Инфантино сегодня созвонится с членами кабинета Трампа и попросит о поддержке на следующих выборах президента ФИФА (Саймон Стоун)
Ко всем новостям
Последние новости
Винисиус вернулся к тренировкам с «Реалом» после ЧМ
Гусев об интересе «Ростова»: «Первый раз слышу. Предложения готов рассмотреть, конечно»
Защитник «Краснодара» Жубал о фоле на Альшине: «Не понимаю, почему поставили пенальти – было буквально небольшое касание рукой. Даже игроки «Факела» не поняли, что происходит»
Гендиректор «Ростова» опроверг интерес к Гусеву: «Доверяем Альбе и его штабу. Не знаю, откуда идут такие вбросы»
Лига PARI. «Уфа» сыграет с «КАМАЗом», «Ротор» в гостях у «Велеса»
«Боруссия» купила лучшего ассистента «Генка» Карецаса за 32 млн евро с учетом бонусов. Контракт – до 2031-го
Фото
«Спартак» при Карседо выиграл 4 из 7 матчей в РПЛ, в которых уступал в счете. При Станковиче было 2 волевых победы в 17 матчах
Губерниев об 11-метровом за руку Ву: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона. Не успели привыкнуть к новым правилам, окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?»
Семин не считает Глушенкова лидером «Зенита»: «Максим станет им, если обретет стабильность, возможно. Лидер команды – Вендел, мне кажется»
Трейлер режима Ultimate Team в футбольном симуляторе EA FC 27. Релиз – 25 сентября
Видео