Сольдадо про миграционный кризис в Испании: «Где эти гребаные политики, которые должны защищать испанцев? Для чего они там сидят? Где оппозиция? Идите нахрен»

Бывший форвард «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Роберто Сольдадо раскритиковал правительство страны на фоне миграционного кризиса в Сеуте.
30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами – Спортс’‘), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем. Десятки тысяч человек незаконно проникли в Испанию. Многие добровольно вернулись назад в Марокко.
«Где эти гребаные политики, которые должны защищать испанцев? Для чего они там сидят? Где оппозиция?
Какое же вы вызываете отвращение. Пошли вы нахрен! Вперед, Испания!» – написал в соцсетях Сольдадо.
Комментарии
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У Санчеса главная проблема это плохой Израиль и «несчастная» Палестина, а не собственная страна
А может они все женщины и голодные дети? Теряюсь в догадках.
Во-первых, какие ещё льготы?
Во-вторых, незаконное нахождение в стране в Испании после решения суда не считается уголовным преступлением, а равно это административное дело. Наказывается штрафом и инициацией выдворения. При этом, если ты имеешь право находиться в другой стране ЕС, тогда выдворять не будут, если нет других нарушений. Вот о чём это разъяснение Верховного Суда Испании. А не о том, что нельзя "просто так" выдворять и надо льготы платить.
Корень проблемы — газ. Испания там решила подписать какие-то контракты на поставку газа с Алжиром, вот Марокко и взъерипенился и организовал повоз мигрантов. Все это уже было раньше при тех же дипломатических терках между Испанией и Марокко.