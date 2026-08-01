Фанаты «Реала» скандировали «нахер «Барсу» во время товарищеской игры с «Фиорентиной» в Австрии
Фанаты «Реала» снова скандировали оскорбительные кричалки про «Барсу».
Фанаты «Реала» скандировали оскорбительные кричалки про «Барселону» во время товарищеского матча с «Фиорентиной» (2:2, второй тайм).
Болельщики мадридского клуба кричали ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘).
Игра проходит на арене «Вертерзе-Штадион» в австрийском Клагенфурте.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Madrid Zone в X
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