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  4. Фанаты «Реала» скандировали «нахер «Барсу» во время товарищеской игры с «Фиорентиной» в Австрии

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Фанаты «Реала» скандировали «нахер «Барсу» во время товарищеской игры с «Фиорентиной» в Австрии
Фанаты «Реала» снова скандировали оскорбительные кричалки про «Барсу».

Фанаты «Реала» скандировали оскорбительные кричалки про «Барселону» во время товарищеского матча с «Фиорентиной» (2:2, второй тайм). 

Болельщики мадридского клуба кричали ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘).

Игра проходит на арене «Вертерзе-Штадион» в австрийском Клагенфурте. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Madrid Zone в X
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Вертерзе-Штадион

Комментарии

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Ответd@d@d@
комплексы
"Сепаратисты" принесли Испании единственные два Кубка Мира.
В то время, как на последнем было ноль(зеро) игроков королевского проекта
Ответd@d@d@
комплексы
Всегда забавляет, как фаны Реала рассказывают про «провинциальные комплексы» Барсы и «королевские манеры» Мадрида, а потом происходит такое))))
Никаких комплексов, только королевское достоинство
ОтветXavIniesta2008-2015
Никаких комплексов, только королевское достоинство
Они одержимы Барсой
ОтветTristan...
Они одержимы Барсой
Комментарий скрыт
Фаната Барсы и Реала часто же против друг друга устраивают подобное. Зачем из этого каждый раз новость устраивать ?
ОтветNik Mercer
Фаната Барсы и Реала часто же против друг друга устраивают подобное. Зачем из этого каждый раз новость устраивать ?
чтобы фанаты барсы и реала устроили то же самое в комментариях спортсру
ОтветNik Mercer
Фаната Барсы и Реала часто же против друг друга устраивают подобное. Зачем из этого каждый раз новость устраивать ?
плюс эти фанаты недофанаты футбола .а коротко неадекваты
комплексы мадридской деревни
Королевские комплексы перед своим хозяином. Знатно полыхает у царевичей после двух унизительных сезонов с погромами в Класико и бестрофейничества
ОтветTristan...
Королевские комплексы перед своим хозяином. Знатно полыхает у царевичей после двух унизительных сезонов с погромами в Класико и бестрофейничества
Самый прикол в том, что если бы не заряженные говорящие свистки, то там тотальные разгромы бы были.
Такого беспредела, как в прошлом году, я не помню с сезона 16/17, где Реалу просто вульгарно подарили чемпионство
Это беженцы из Марокко
ОтветShamarin
Это беженцы из Марокко
Лол, Марокканцы как раз за Барсу из-за Ямаля
ОтветShamarin
Это беженцы из Марокко
Они справятся .
Такое они обычно говорят когда безнадежно отстают в чемпионской гонке и махают рукой, а бутылкой еще в судью кидают
Ответdenisques
Такое они обычно говорят когда безнадежно отстают в чемпионской гонке и махают рукой, а бутылкой еще в судью кидают
Не, так делают уже игроки Реала, а не фанаты.
Когда совсем нет новостей и нужно что-то запостить, чтобы был инфоповод. Такая же ситуация, когда каталонские фанаты про "Мадрид" кричат на сторонних матчах.
Какое кому дело до кучки умалишённых? Зачем это?
Напомните ка мне, что там говорил Моуринью в свое время про комплексы Барсы перед Реалом?
Новости которые мы заслужили. Зачем нам эта информация?
Ответverdi_
Новости которые мы заслужили. Зачем нам эта информация?
Возможно, это разблокировка нового персонажа или немодерируемой лексики)
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