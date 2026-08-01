Фанаты «Реала» скандировали «нахер «Барсу» во время товарищеской игры с «Фиорентиной» в Австрии

Фанаты «Реала» снова скандировали оскорбительные кричалки про «Барсу».

Фанаты «Реала » скандировали оскорбительные кричалки про «Барселону» во время товарищеского матча с «Фиорентиной» (2:2, второй тайм).

Болельщики мадридского клуба кричали ¡Puta Barça! (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’‘).

Игра проходит на арене «Вертерзе-Штадион» в австрийском Клагенфурте.