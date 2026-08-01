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УЕФА может использовать против Инфантино план выхода из ФИФА, который Джанни сам разработал во время скандала с Блаттером в 2016-м
УЕФА может использовать против Инфантино разработанный им же план.

УЕФА рассматривает способы добиться ухода президента ФИФА Джанни Инфантино после скандала вокруг проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), сообщает The Telegraph.

Союз европейских футбольных ассоциаций может воспользоваться секретным планом выхода из ФИФА, который Инфантино сам подготовил во время кризиса вокруг бывшего президента организации Йозефа Блаттера.

Напомним, в 2015 году, во время коррупционного скандала в ФИФА и ухода Йозефа Блаттера с поста президента организации, Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА.

Также УЕФА может потребовать созыва внеочередного конгресса ФИФА и инициировать вотум недоверия Инфантино.

Согласно статье 25.4 устава ФИФА, для созыва конгресса необходима поддержка 20% членов организации – 43 национальных ассоциаций. В УЕФА входят 55 федераций, поэтому конфедерация способна самостоятельно собрать необходимое количество голосов.

По данным The Telegraph, противники главы ФИФА намерены добиться его ухода и изучают все доступные способы сделать это.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: The Telegraph
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Комментарии

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Хорошо они лысого прессовать начали,заслужил
ОтветMolot19871
Хорошо они лысого прессовать начали,заслужил
Они с Трампом сильно поверили в себя: решили установить свои правила в такой структуре. Инфантино уже в "отмене".
ОтветMolot19871
Хорошо они лысого прессовать начали,заслужил
Надо не только прессовать, но реально его заменить.
Хуже точно не будет.
Ты смеешь использовать против меня мои собственные заклинания, Поттер? (с)
ОтветИгорь Новиков
Ты смеешь использовать против меня мои собственные заклинания, Поттер? (с)
Ахахаха
Судьба не лишена иронии, мистер Андерсон
Ответпуть альпаки
Судьба не лишена иронии, мистер Андерсон
Блин, прям глаза резануло. Вы первую часть фразы взяли от Морфеуса, вторую от Агента
ОтветYavich
Блин, прям глаза резануло. Вы первую часть фразы взяли от Морфеуса, вторую от Агента
тоже резануло когда писал, значит правда ошибся)
Красная карточка Балогуна потянула Инфантина на дно
Лысого его же орудием
Иронично, не правда ли ?)
Как говорится не рой яму другому, неровен час сам в неё попадешь!
Лысый думал, что Трамп за него будет впрягаться за всю эту дичь, которую они напару придумали, а Трамп в привычной манере слился, даром что не обвинив во всём Байдена 😂
Наверно инфантино все-таки выкинут, заслужил.
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