УЕФА может использовать против Инфантино план выхода из ФИФА, который Джанни сам разработал во время скандала с Блаттером в 2016-м

УЕФА может использовать против Инфантино разработанный им же план.

УЕФА рассматривает способы добиться ухода президента ФИФА Джанни Инфантино после скандала вокруг проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), сообщает The Telegraph.

Союз европейских футбольных ассоциаций может воспользоваться секретным планом выхода из ФИФА, который Инфантино сам подготовил во время кризиса вокруг бывшего президента организации Йозефа Блаттера .

Напомним, в 2015 году, во время коррупционного скандала в ФИФА и ухода Йозефа Блаттера с поста президента организации, Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА.

Также УЕФА может потребовать созыва внеочередного конгресса ФИФА и инициировать вотум недоверия Инфантино.

Согласно статье 25.4 устава ФИФА, для созыва конгресса необходима поддержка 20% членов организации – 43 национальных ассоциаций. В УЕФА входят 55 федераций, поэтому конфедерация способна самостоятельно собрать необходимое количество голосов.

По данным The Telegraph, противники главы ФИФА намерены добиться его ухода и изучают все доступные способы сделать это.