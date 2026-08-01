Быстров о «Спартаке»: «Пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят. У нас нет иностранцев, за которых надо трястись. Даку может и помочь, и испортить, он проблемный»

Быстров о «Спартаке»: пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят.

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака » Владимир Быстров высказался о возможном переходе нападающего «Рубина » Мирлинда Даку в московский клуб.

«Не знаю, как Даку войдет в коллектив. Он может и помочь, и испортить, потому что это проблемный футболист в плане поведения.

Карседо сыграет ключевую роль в адаптации игрока. Если он объяснит, что такое «Спартак», то все будет нормально. «Рубин» – это одно, а «Спартак» – это другое.

Пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят. У нас нет иностранцев, за которых надо трястись», – сказал Быстров.