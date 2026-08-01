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  4. Быстров о «Спартаке»: «Пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят. У нас нет иностранцев, за которых надо трястись. Даку может и помочь, и испортить, он проблемный»

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Быстров о «Спартаке»: «Пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят. У нас нет иностранцев, за которых надо трястись. Даку может и помочь, и испортить, он проблемный»
Быстров о «Спартаке»: пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят.

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Владимир Быстров высказался о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

«Не знаю, как Даку войдет в коллектив. Он может и помочь, и испортить, потому что это проблемный футболист в плане поведения.

Карседо сыграет ключевую роль в адаптации игрока. Если он объяснит, что такое «Спартак», то все будет нормально. «Рубин» – это одно, а «Спартак» – это другое.

Пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят. У нас нет иностранцев, за которых надо трястись», – сказал Быстров.  

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoМанфред Угальде
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЛивай Гарсия
logoМирлинд Даку
logoВладимир Быстров
logoРубин

Комментарии

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У нас? Быстров не из наших. И кто у него свои?
Ответgoga70
У нас? Быстров не из наших. И кто у него свои?
он болельщик Спартака, поэтому для него это "свои"
Ответwestport70
он болельщик Спартака, поэтому для него это "свои"
Упаси господи от таких болел.
Не по теме коммент, но сделайте уже что-нибудь с приложением на айфон. За пять минут два раза вылетело ни с того ни с сего, и это уже не в первый раз
ОтветМагомед Гаджиев
Не по теме коммент, но сделайте уже что-нибудь с приложением на айфон. За пять минут два раза вылетело ни с того ни с сего, и это уже не в первый раз
Такого явно быть не должно. Напишите, пожалуйста, нам через форму «Поддержка» в приложении, будем разбираться.
НУ если проблемный Даку забьет больше чем Угальде и Гарсия,То значит не будет с ним проблем.Странное вообще рассуждение от Быстрова.
зачем им уходить? Пусть втроем конкурируют, в конкуренции как раз все прибавят. Вон Мартинс играет, притом что на его позиции и Фернандес есть и Зобнин тот же, а теперь еще и Пруцев. Сезон длинный.
как может Быстров, так грубо и вульгарно говорить о своих коллегах футболистах, пусть валят куда хотят. Такое ощущение что он остался на уровне 15 ти летнего паренька.
Володька, кто бы говорил))))
У кого у нас? Он кем себя возомнил, легендой Спартака?
ОтветAleks Dir
У кого у нас? Он кем себя возомнил, легендой Спартака?
он болельщик Спартака
Аналитика от Володьки!
- Алло, Хуан? Это Володька! Вы там изучаете, что такое Спартак?
Володька был прям зайка в плане поведения))
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