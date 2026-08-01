Быстров о «Спартаке»: «Пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят. У нас нет иностранцев, за которых надо трястись. Даку может и помочь, и испортить, он проблемный»
Быстров о «Спартаке»: пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят.
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Владимир Быстров высказался о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.
«Не знаю, как Даку войдет в коллектив. Он может и помочь, и испортить, потому что это проблемный футболист в плане поведения.
Карседо сыграет ключевую роль в адаптации игрока. Если он объяснит, что такое «Спартак», то все будет нормально. «Рубин» – это одно, а «Спартак» – это другое.
Пусть Гарсия и Угальде валят, куда хотят. У нас нет иностранцев, за которых надо трястись», – сказал Быстров.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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