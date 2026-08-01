«Брентфорд» за 41 млн фунтов подписал Сангаре из «Ланса». Это рекорд клуба АПЛ
«Брентфорд» заключил соглашение с полузащитником «Ланса» Мамаду Сангаре.
Контракт с 24-летним хавбеком из Мали рассчитан до лета 2031 года с опцией продления на один сезон.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 41 млн фунтов, что является рекордным трансфером для «Брентфорда».
В прошлом сезоне Сангаре забил 3 гола, сделал 4 передачи и получил 5 желтых карточек в 29 матчах за «Ланс» в Лиге 1. Подробную статистику статистику можно найти по ссылке.
Изображение: brentfordfc.com
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Брентфорда»
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