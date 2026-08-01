«Брентфорд» за 41 млн фунтов подписал Сангаре из «Ланса». Это рекорд клуба АПЛ

«Брентфорд » заключил соглашение с полузащитником «Ланса» Мамаду Сангаре .

Контракт с 24-летним хавбеком из Мали рассчитан до лета 2031 года с опцией продления на один сезон.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 41 млн фунтов, что является рекордным трансфером для «Брентфорда».

В прошлом сезоне Сангаре забил 3 гола, сделал 4 передачи и получил 5 желтых карточек в 29 матчах за «Ланс » в Лиге 1. Подробную статистику статистику можно найти по ссылке .

Изображение: brentfordfc.com