Футбольная ассоциация Катара поддержала Инфантино на фоне отказа ФИФА от продажи прав на ЧМ. Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи – на стороне УЕФА

Катар поддержал Инфантино на фоне конфликта с УЕФА.

Президент Футбольной ассоциации Катара Хамад бин Халифа бин Ахмед Аль Тани выразил поддержку главе ФИФА Джанни Инфантино на фоне конфликта с УЕФА и отказа от продажи части прав на ЧМ.

«Мы приветствуем решение президента ФИФА Джанни Инфантино отозвать предложение по проекту FIFA Forward Enterprise в интересах мирового футбольного сообщества.

Хотя у этого предложения были свои достоинства, мы высоко ценим решение поставить во главу угла единство ассоциаций – членов ФИФА.

Футбольная ассоциация Катара полностью поддерживает усилия президента Инфантино, направленные на дальнейшее развитие и укрепление футбола во всем мире», – говорится в заявлении.

По информации журналиста Бена Джейкобса, заявление Футбольной ассоциации Катара не отражает позицию Нассера Аль-Хелайфи . Президент «Пари Сен-Жермен » полностью поддерживает УЕФА в этом конфликте.

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