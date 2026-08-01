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  4. Футбольная ассоциация Катара поддержала Инфантино на фоне отказа ФИФА от продажи прав на ЧМ. Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи – на стороне УЕФА

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Футбольная ассоциация Катара поддержала Инфантино на фоне отказа ФИФА от продажи прав на ЧМ. Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи – на стороне УЕФА
Катар поддержал Инфантино на фоне конфликта с УЕФА.

Президент Футбольной ассоциации Катара Хамад бин Халифа бин Ахмед Аль Тани выразил поддержку главе ФИФА Джанни Инфантино на фоне конфликта с УЕФА и отказа от продажи части прав на ЧМ. 

«Мы приветствуем решение президента ФИФА Джанни Инфантино отозвать предложение по проекту FIFA Forward Enterprise в интересах мирового футбольного сообщества.

Хотя у этого предложения были свои достоинства, мы высоко ценим решение поставить во главу угла единство ассоциаций – членов ФИФА.

Футбольная ассоциация Катара полностью поддерживает усилия президента Инфантино, направленные на дальнейшее развитие и укрепление футбола во всем мире», – говорится в заявлении. 

По информации журналиста Бена Джейкобса, заявление Футбольной ассоциации Катара не отражает позицию Нассера Аль-Хелайфи. Президент «Пари Сен-Жермен» полностью поддерживает УЕФА в этом конфликте.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: соцсети Футбольной ассоциации Катара
Футбольная ассоциация Катара
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Комментарии

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Трамп остановит этот конфликт !СДЕЛАЕТ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ !!!Спасибо за ВНИМАНИЕ К ДАННОМУ ВОПРОСУ !
Ответel shaarawy92
Трамп остановит этот конфликт !СДЕЛАЕТ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ !!!Спасибо за ВНИМАНИЕ К ДАННОМУ ВОПРОСУ !
Трамп отчаянно хочет открыть Ормуз. Уже 150 млрд в это вгрохал. Правда, до конфликта Ормуз и был открыт.
😂
Инфантино отозвал своё еретическое предложение ради единства всех федераций. Правда, до этого федерации и так были едины.
🫣
Два брата-акробат, ёпта.
Как это возможно? Катар же монархическое государство? Как там кто-то может быть не согласен с государством?
Очередной повод для Трампа выставить себя завершителем конфликта
Начинается игра в "противодействие"? Хотят представить катарца "почти европейцем"? Ибо крайне удивительным выглядит, что араб представляется лидером УЕФА. Вообще, вся эта пьеса с ролью Инфантино, который, похоже, по сценарию осуществляет крайне неадекватные поступки с прогнозируемой заранее реакцией на них и столь же просчитываемым итоговым результатом, больше похожа на продвижение необходимого кандидата в спектре общественного мнения. То бишь если даже не Аль-Хелайфи, то его и арабов креатура.
Отказываются от хорошей сделки
Алкаш алкаша,видит из далека....так же и тут примерно
Забавно читать первую строчку публикации данного автора: "Президент Футбольной ассоциации Катара Хамад бин Халифа бин Ахмед Аль Тани выразил поддержку главе ФИФА Джанни Инфантино...". Хамад бин Халифа бин Ахмед Аль Тани вообще-то умер 12 июля 2026 года. И как он исхитрился после своей смерти поддержать Инфантино. Джассим Рашид Аль-Буэнайн — президент Футбольной ассоциации Катара (QFA). Он занимает этот пост со 2 июня 2023 года, сменив шейха Хамада бен Халифу Бен Ахмеда Аль Тани. Чего только не напишут такие авторы.
Наверное, Катар и Джанни много чего наследили, потому и поддержали. Берите побольше попкорна,
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