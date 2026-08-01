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  4. У Батракова 1-е результативное действие в сезоне – голевой пас в игре с «Динамо» Махачкала. У хавбека «Локо» было 13+9 в прошлом сезоне РПЛ

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У Батракова 1-е результативное действие в сезоне – голевой пас в игре с «Динамо» Махачкала. У хавбека «Локо» было 13+9 в прошлом сезоне РПЛ
Батраков набрал первый результативный балл в сезоне РПЛ.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отметился голевым пасом в матче против махачкалинского «Динамо» (1:0, второй тайм) во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

Это первое результативное действие 21-летнего хавбека в текущем чемпионате. 

В прошлом сезоне Батраков забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 28 матчах РПЛ. Его подробная статистика – по ссылке

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДинамо Махачкала
logoАлексей Батраков

Комментарии

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Господи помоги нашему Локомотиву 🙏🏽
когда вообще играть начнете, что ещё не проснулись
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