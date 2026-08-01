У Батракова 1-е результативное действие в сезоне – голевой пас в игре с «Динамо» Махачкала. У хавбека «Локо» было 13+9 в прошлом сезоне РПЛ
Батраков набрал первый результативный балл в сезоне РПЛ.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отметился голевым пасом в матче против махачкалинского «Динамо» (1:0, второй тайм) во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.
Это первое результативное действие 21-летнего хавбека в текущем чемпионате.
В прошлом сезоне Батраков забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 28 матчах РПЛ. Его подробная статистика – по ссылке.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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