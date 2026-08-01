Гонду с ассистом – лучший игрок матча ЦСКА – «Крылья Советов» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2

Гонду признан лучшим игроком матча «ЦСКА» – «Крылья Советов» по Индексу ГОЛа.

Лусиано Гонду получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» (1:1). Форвард армейцев отметился голевой передачей и заработал 8.2 балла.

Оценки ЦСКА: Владислав Тороп (7.1), Данил Круговой (7.4), Жоао Виктор (7.1), Кирилл Данилов (6.4), Мойзес (6.4), Матия Попович (7.1), Иван Обляков (6.7), Данила Козлов (5.9), Матвей Кисляк (7.7), Кирилл Глебов (6.8), Лусиано Гонду (8.2).

Оценки «Крыльев Советов »: Сергей Песьяков (7.1), Кирилл Печенин (6.2), Сергей Божин (6.5), Никита Чернов (6.9), Фернандо (7.5), Сергей Бабкин (7.6), Максим Витюгов (7.8), Иван Олейников (6.5), Михайло Баняц (7.9), Николай Рассказов (7.5), Амар Рахманович (6.5).