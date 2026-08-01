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  4. Гонду с ассистом – лучший игрок матча ЦСКА – «Крылья Советов» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2

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Гонду с ассистом – лучший игрок матча ЦСКА – «Крылья Советов» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2
Гонду признан лучшим игроком матча «ЦСКА» – «Крылья Советов» по Индексу ГОЛа.

Лусиано Гонду получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» (1:1). Форвард армейцев отметился голевой передачей и заработал 8.2 балла. 

Оценки ЦСКА: Владислав Тороп (7.1), Данил Круговой (7.4), Жоао Виктор (7.1), Кирилл Данилов (6.4), Мойзес (6.4), Матия Попович (7.1), Иван Обляков (6.7), Данила Козлов (5.9), Матвей Кисляк (7.7), Кирилл Глебов (6.8), Лусиано Гонду (8.2). 

Оценки «Крыльев Советов»: Сергей Песьяков (7.1), Кирилл Печенин (6.2), Сергей Божин (6.5), Никита Чернов (6.9), Фернандо (7.5), Сергей Бабкин (7.6), Максим Витюгов (7.8), Иван Олейников (6.5), Михайло Баняц (7.9), Николай Рассказов (7.5), Амар Рахманович (6.5). 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoВладислав Тороп
logoДанил Круговой
logoМойзес Барбоза
logoМатия Попович
logoЖоао Виктор
logoКирилл Данилов
logoИван Обляков
logoМатвей Кисляк
logoКирилл Глебов
logoДанила Козлов
logoЛусиано Гонду
logoКрылья Советов
logoНикита Чернов
logoСергей Песьяков
logoКирилл Печенин
logoСергей Божин
logoМихайло Баняц
logoСергей Бабкин
logoИван Олейников
logoМаксим Витюгов
logoНиколай Рассказов
logoАмар Рахманович
logoФернандо Костанца
logoГол
logoЦСКА
рейтинги

Комментарии

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справедливости ради, сегодня он играл довольно хорошо. Плохо сыграли обляков и козлов , да и защита во втором тайме творила дич
ОтветKirill1511
справедливости ради, сегодня он играл довольно хорошо. Плохо сыграли обляков и козлов , да и защита во втором тайме творила дич
Дичь, Сеня (с) ДичЬ . Бл… учите уже русский язык
Серьезно... А сколько бы у него было бы, если бы забил и Козлов бы момент реализовал...
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