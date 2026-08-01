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«Челси» подписал Уэлбека. Контракт 35-летнего форварда – до 2028 года

«Челси» объявил о подписании контракта с 35-летним нападающим Дэнни Уэлбеком.

Форвард перешел из «Брайтона». 

Уэлбек подписал контракт с «синими» до 2028 года и присоединится к команде Хаби Алонсо во время предсезонного турне.

В прошлом сезоне АПЛ он забил 13 голов в 37 матчах. С подробной статистикой экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Челси»
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Комментарии

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«Челси» настолько любит длинные контракты, что скоро начнет подписывать игроков сразу до пенсии.
ОтветМитрандир цвета хаки
«Челси» настолько любит длинные контракты, что скоро начнет подписывать игроков сразу до пенсии.
😂
ОтветМитрандир цвета хаки
«Челси» настолько любит длинные контракты, что скоро начнет подписывать игроков сразу до пенсии.
Ну как бэ Челси и есть "пенсионеры"
А че не до 2031
ОтветAdamdfdgds
А че не до 2031
Пенсионный возраст)
ОтветJoy_divizion
Пенсионный возраст)
И в Британии продлили?!))
мудрик коронный, велбек похоронный
Супер-круто, что у Уэлбека такая карьера сложилась. Легенда АПЛ по факту, и заслуженно заканчивает (наверно заканчивает) в очень приличном клубе.
Действительно пенсионеры, получается)
Добро пожаловать! Надеюсь принесет пользу не только на поле, но и в раздевалке!
Велком!
Надеюсь, это тот случай, когда старый конь борозды не испортит. На подмену в самый раз, и опытом пусть делится)
Если Уэлбек проведёт 25 игр в АПЛ, то мячей 8-10 за Челси наверняка забьёт.☝️
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