«Челси» подписал Уэлбека. Контракт 35-летнего форварда – до 2028 года

«Челси » объявил о подписании контракта с 35-летним нападающим Дэнни Уэлбеком .

Форвард перешел из «Брайтона ».

Уэлбек подписал контракт с «синими» до 2028 года и присоединится к команде Хаби Алонсо во время предсезонного турне.

В прошлом сезоне АПЛ он забил 13 голов в 37 матчах. С подробной статистикой экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» можно ознакомиться здесь .

Фото: chelseafc.com

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Первая осечка Алонсо: «Челси» проиграл «Тоттенхэму». Разбор матча