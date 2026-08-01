«Челси» подписал Уэлбека. Контракт 35-летнего форварда – до 2028 года
«Челси» объявил о подписании контракта с 35-летним нападающим Дэнни Уэлбеком.
Форвард перешел из «Брайтона».
Уэлбек подписал контракт с «синими» до 2028 года и присоединится к команде Хаби Алонсо во время предсезонного турне.
В прошлом сезоне АПЛ он забил 13 голов в 37 матчах. С подробной статистикой экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» можно ознакомиться здесь.
Фото: chelseafc.com
***
Первая осечка Алонсо: «Челси» проиграл «Тоттенхэму». Разбор матча
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Челси»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Надеюсь, это тот случай, когда старый конь борозды не испортит. На подмену в самый раз, и опытом пусть делится)