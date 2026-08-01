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  4. 19-летний Дмитриев с голом – лучший игрок матча «Акрон» – «Рубин» по Индексу ГОЛа с оценкой 7.6. У Даку – 7.3

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19-летний Дмитриев с голом – лучший игрок матча «Акрон» – «Рубин» по Индексу ГОЛа с оценкой 7.6. У Даку – 7.3
Арсений Дмитриев признан лучшим игроком матча «Акрон» – «Рубин» по Индексу ГОЛа.

Арсений Дмитриев получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Акроном» и «Рубином» (1:2). 19-летний полузащитник тольяттинцев отметился голом и заработал 7.6 балла. 

Оценки «Акрона»: Виталий Гудиев (5.8), Роберто Фернандес (6.9), Марат Бокоев (7.3), Родригу Эшковал (6.2), Йомар Роча (6.3), Алекса Джурасович (6.3), Константин Марадишвили (7.3), Жилсон Беншимол (6.8), Арсений Дмитриев (7.6), Стефан Лончар (6.9), Слободан Тедич (6.3). 

Оценки «Рубина»: Евгений Ставер (6.5), Константин Нижегородов (6.6), Игор Вуячич (6.4), Егор Тесленко (7.1), Андерсон Арройо (7.5), Илья Самошников (6.3), Игнасио Сааведра (6.9), Велдин Ходжа (6.9), Руслан Безруков (6.8), Мирлинд Даку (7.3), Назми Грипши (7.0). 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
logoАкрон
logoВиталий Гудиев
logoМарат Бокоев
logoЙомар Роча
logoРодригу Эшковал
logoКонстантин Марадишвили
logoЖилсон Беншимол
logoАрсений Дмитриев
logoСтефан Лончар
logoАлекса Джурасович
logoКонстантин Нижегородов
logoЕвгений Ставер
logoСлободан Тедич
logoИлья Самошников
logoЕгор Тесленко
logoИгор Вуячич
logoИгнасио Сааведра
logoАндерсон Арройо
logoМирлинд Даку
logoРуслан Безруков
logoВелдин Ходжа
logoНазми Грипши
logoРоберто Фернандес Торо
logoГол
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