19-летний Дмитриев с голом – лучший игрок матча «Акрон» – «Рубин» по Индексу ГОЛа с оценкой 7.6. У Даку – 7.3

Арсений Дмитриев признан лучшим игроком матча «Акрон» – «Рубин» по Индексу ГОЛа.

Арсений Дмитриев получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Акроном» и «Рубином » (1:2). 19-летний полузащитник тольяттинцев отметился голом и заработал 7.6 балла.

Оценки «Акрона »: Виталий Гудиев (5.8), Роберто Фернандес (6.9), Марат Бокоев (7.3), Родригу Эшковал (6.2), Йомар Роча (6.3), Алекса Джурасович (6.3), Константин Марадишвили (7.3), Жилсон Беншимол (6.8), Арсений Дмитриев (7.6), Стефан Лончар (6.9), Слободан Тедич (6.3).

Оценки «Рубина»: Евгений Ставер (6.5), Константин Нижегородов (6.6), Игор Вуячич (6.4), Егор Тесленко (7.1), Андерсон Арройо (7.5), Илья Самошников (6.3), Игнасио Сааведра (6.9), Велдин Ходжа (6.9), Руслан Безруков (6.8), Мирлинд Даку (7.3), Назми Грипши (7.0).