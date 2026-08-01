Футбольный союз Нидерландов призвал обсудить будущее Инфантино: «Мы больше не доверяем ему, отказ от проекта не закрывает вопрос»

Футбольный союз Нидерландов: мы больше не доверяем Инфантино.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) выступил с заявлением после отказа ФИФА от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

«Мы рады, что ФИФА отказалась от этого предложения. Это важное и разумное решение.

С самого начала мы вместе с УЕФА и другими европейскими федерациями ясно дали понять, что для нас неприемлемы как содержание этого проекта, так и способ, которым он был подготовлен.

Однако отказ от проекта не закрывает этот вопрос. То, как проходил этот процесс, привело к фундаментальной утрате доверия к руководству президента ФИФА Джанни Инфантино. Мы больше не доверяем его руководству.

Эта ситуация требует серьезного разговора о будущем управления и руководства в ФИФА.

Мы продолжим вместе с УЕФА и другими федерациями выступать за эффективное управление международным футболом, в котором интересы спорта всегда стоят на первом месте», – говорится в заявлении KNVB.