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Футбольный союз Нидерландов призвал обсудить будущее Инфантино: «Мы больше не доверяем ему, отказ от проекта не закрывает вопрос»
Футбольный союз Нидерландов: мы больше не доверяем Инфантино.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) выступил с заявлением после отказа ФИФА от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

«Мы рады, что ФИФА отказалась от этого предложения. Это важное и разумное решение.

С самого начала мы вместе с УЕФА и другими европейскими федерациями ясно дали понять, что для нас неприемлемы как содержание этого проекта, так и способ, которым он был подготовлен.

Однако отказ от проекта не закрывает этот вопрос. То, как проходил этот процесс, привело к фундаментальной утрате доверия к руководству президента ФИФА Джанни Инфантино. Мы больше не доверяем его руководству.

Эта ситуация требует серьезного разговора о будущем управления и руководства в ФИФА.

Мы продолжим вместе с УЕФА и другими федерациями выступать за эффективное управление международным футболом, в котором интересы спорта всегда стоят на первом месте», – говорится в заявлении KNVB.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Королевского футбольного союза Нидерландов
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Комментарии

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Надо убирать его и пригласить на эту должность Арсена Венгера
ОтветАлександр Коларов
Надо убирать его и пригласить на эту должность Арсена Венгера
Тренировать ???
Ответcatcher69
Тренировать ???
Ну да
хорошо, что многие поняли опасность этого деятеля. Неизвестно, что еще он может придумать.
Попал в жернова. Сейчас его будут перемалывать. Какие-то идиоты ещё считают, что Инфантино стоит поддержать РФС😅
Если крупнейшие федерации уже публично говорят о потере доверия, значит веревку на шею Инфантино уже закинули.
Лысый хочет соскочить включив заднюю...
Лысый пойдет ООН разваливать и продавать
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