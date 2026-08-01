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  4. Игдисамов про 1:1 с «Крыльями»: «У ЦСКА должен быть инстинкт убийцы, надо реализовывать моменты. Мы наиграли не на один гол»

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Игдисамов про 1:1 с «Крыльями»: «У ЦСКА должен быть инстинкт убийцы, надо реализовывать моменты. Мы наиграли не на один гол»
Игдисамов подвел итоги игры ЦСКА с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре РПЛ.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги игры с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

– Надо реализовывать моменты. Должен присутствовать инстинкт убийцы. Мы наиграли больше, чем на один гол. Но, к сожалению, не забили.

– Можете оценить разницу между Матвеем Кисляком и Дмитрием Бариновым в опорной зоне?

– Кисляк мобильнее, а Баринов дает больше баланса в обороне, Матвей из этой зоны больше разыгрывает мяч.

– Насколько удовлетворены результатами на старте?

– Не удовлетворен количеством набранных очков, хотелось бы шесть. Есть моменты, которые нужно доработать, – сказал Игдисамов.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoМатвей Кисляк
logoМатч ТВ
logoДмитрий Игдисамов

Комментарии

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Дмитрий просто не ставь Козлова в старт, пусть на замену выходит и в Кубке можно, но если будет так играть как в двух прошедших играх, то пусть лучше сидит на лавке. Либо он не для комбинационного футбола, а для физического как в Балтике, очень тяжелый к сожалению
Ответ\ЦВБП/
Дмитрий просто не ставь Козлова в старт, пусть на замену выходит и в Кубке можно, но если будет так играть как в двух прошедших играх, то пусть лучше сидит на лавке. Либо он не для комбинационного футбола, а для физического как в Балтике, очень тяжелый к сожалению
Да, дважды он сегодня очень сильно затупил
Ответ\ЦВБП/
Дмитрий просто не ставь Козлова в старт, пусть на замену выходит и в Кубке можно, но если будет так играть как в двух прошедших играх, то пусть лучше сидит на лавке. Либо он не для комбинационного футбола, а для физического как в Балтике, очень тяжелый к сожалению
А кого ставить ?
Козлова и Облякова не надо ставить в старт.
ОтветСергей Сергей_1116924064
Козлова и Облякова не надо ставить в старт.
Облякова не кем заменить к сожалению
Ответ\ЦВБП/
Облякова не кем заменить к сожалению
Кисляка не кем заменить, а вот Облаков, вообще, не проблема...
А тренер причем? Он хотел Даку но руководству денег жалко! Зато у нас Мусаев который с метра в писю бьёт и аргентинский нелеквид!
ОтветVagner01
А тренер причем? Он хотел Даку но руководству денег жалко! Зато у нас Мусаев который с метра в писю бьёт и аргентинский нелеквид!
Работать надо с тем что есть...Садырин тоже в свое время может кого хотел но играл с теми кто есть
Первый тайм ну молодцы просто, а что второй чисто по счету? Козлов не игрок старта, и Облякова к стандартам не подпускайте вообще, Жоао Виктор единственный кто прибавил, Круговой второй сезон лидер
ОтветЧурбанши Овцелюбов
Первый тайм ну молодцы просто, а что второй чисто по счету? Козлов не игрок старта, и Облякова к стандартам не подпускайте вообще, Жоао Виктор единственный кто прибавил, Круговой второй сезон лидер
Про Козлова иОблякова всё верно.
ОтветЧурбанши Овцелюбов
Первый тайм ну молодцы просто, а что второй чисто по счету? Козлов не игрок старта, и Облякова к стандартам не подпускайте вообще, Жоао Виктор единственный кто прибавил, Круговой второй сезон лидер
Так Обляков их и не исполняет сейчас.
Про виктора не вижу в чём он прибавил. Просто пока соперники не того уровня, чтобы проблемы ему доставить. Днарь уровня фнл.
По Козлову согласен. Ему точно не место в основе.
Какой баланс даёт Баринов?Не смешите и пора на выход Облякову и всех бразильцев ,тоже,пора продавать.Мойзес обрусел,всё хуже и хуже играет,а двое вышли и одни никудышные обводки и уберите,повторюсь,10 номера.Достал,этот Обляков!
ОтветВладимир Лоншаков
Какой баланс даёт Баринов?Не смешите и пора на выход Облякову и всех бразильцев ,тоже,пора продавать.Мойзес обрусел,всё хуже и хуже играет,а двое вышли и одни никудышные обводки и уберите,повторюсь,10 номера.Достал,этот Обляков!
Обляков просто ноль и уже давно
ОтветСергей Сергей_1116924064
Обляков просто ноль и уже давно
Он им был всегда )
Если команда борется за чемпионство, то нельзя так разбазаривать моменты
ОтветГригорий Геник
Если команда борется за чемпионство, то нельзя так разбазаривать моменты
дружище какое чемпионство с этим составом? В пятерку бы попасть, у Зенита, Краснодара и КБ состав на две головы лучше. Тем более если КБ подпишет Даку, то вот они будут претендентами явными
ОтветГригорий Геник
Если команда борется за чемпионство, то нельзя так разбазаривать моменты
Как болельщик ЦСКА с многолетним стажем могу сказать одно - пора бы нам уже перестать жить мыслями о чемпионстве.

Да, это будет очень круто если ЦСКА выиграет чемпионат.
Но с такими «руководителями», сугубо по мне, это будет тяжело.
Облякова гнать ссаными тряпками из основы. Третий год пошёл как от него никакой пользы для команды нет.
Сколько забили, на столько и наиграли, в футболе нет других подсчётов влияющих на результат
ОтветВладимир Чехов
Сколько забили, на столько и наиграли, в футболе нет других подсчётов влияющих на результат
☝️☝️☝️
Нельзя было в этой игре терять очки, два попадания в каркас ворот многовато для одного матча. Жаль, очень жаль, что потеряли очки.
Пожалуйста, выгоните из команды Облякова!!!!!!!!!!!!
ОтветКонтрольный выстрел
Пожалуйста, выгоните из команды Облякова!!!!!!!!!!!!
Вместе с Бариновым и Козловым.
ОтветКонтрольный выстрел
Пожалуйста, выгоните из команды Облякова!!!!!!!!!!!!
Перебьешься)
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