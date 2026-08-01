Игдисамов про 1:1 с «Крыльями»: «У ЦСКА должен быть инстинкт убийцы, надо реализовывать моменты. Мы наиграли не на один гол»
Игдисамов подвел итоги игры ЦСКА с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре РПЛ.
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги игры с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.
– Надо реализовывать моменты. Должен присутствовать инстинкт убийцы. Мы наиграли больше, чем на один гол. Но, к сожалению, не забили.
– Можете оценить разницу между Матвеем Кисляком и Дмитрием Бариновым в опорной зоне?
– Кисляк мобильнее, а Баринов дает больше баланса в обороне, Матвей из этой зоны больше разыгрывает мяч.
– Насколько удовлетворены результатами на старте?
– Не удовлетворен количеством набранных очков, хотелось бы шесть. Есть моменты, которые нужно доработать, – сказал Игдисамов.
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Данни
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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Про виктора не вижу в чём он прибавил. Просто пока соперники не того уровня, чтобы проблемы ему доставить. Днарь уровня фнл.
По Козлову согласен. Ему точно не место в основе.
Да, это будет очень круто если ЦСКА выиграет чемпионат.
Но с такими «руководителями», сугубо по мне, это будет тяжело.