Игдисамов про 1:1 с «Крыльями»: «У ЦСКА должен быть инстинкт убийцы, надо реализовывать моменты. Мы наиграли не на один гол»

Игдисамов подвел итоги игры ЦСКА с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре РПЛ.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги игры с «Крыльями» (1:1) в 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

– Надо реализовывать моменты. Должен присутствовать инстинкт убийцы. Мы наиграли больше, чем на один гол. Но, к сожалению, не забили.

– Можете оценить разницу между Матвеем Кисляком и Дмитрием Бариновым в опорной зоне?

– Кисляк мобильнее, а Баринов дает больше баланса в обороне, Матвей из этой зоны больше разыгрывает мяч.

– Насколько удовлетворены результатами на старте?

– Не удовлетворен количеством набранных очков, хотелось бы шесть. Есть моменты, которые нужно доработать, – сказал Игдисамов.