«Угроза выхода сборных из турниров стала необходимостью. Мы должны уйти от культуры страха и политических игр». Глава Норвежской ассоциации о проекте ФИФА

Норвежская футбольная ассоциация: угроза бойкота турниров не должна повториться.

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс прокомментировала отказ ФИФА от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионаты мира частным инвесторам.

«Для Джанни Инфантино и ФИФА было абсолютно необходимо отказаться от этого предложения. Это случилось, и мы, конечно, довольны таким исходом.

На протяжении всего процесса было важно ощущать единство УЕФА , и я хотела бы поблагодарить президента организации [Александера Чеферина ] за четкое и решительное лидерство.

В то же время мы должны признать, что вся система международного футбольного сотрудничества была поставлена под угрозу ради частных интересов, а не интересов футбола. Ситуация в итоге дошла до того, что угроза выхода сборных из турниров ФИФА стала необходимостью. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось.

Теперь все наши усилия должны быть направлены на улучшение системы управления. Мы должны уйти от культуры страха и политических игр к большей открытости, где опасения и разногласия можно открыто обсуждать не только во время выборов, но и между президентскими сроками.

Мы продолжим оставаться четким и конструктивным голосом на международной арене», – заявила Клавенесс.