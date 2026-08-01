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  4. Булатов об 1:1 с ЦСКА: «Крылья» могли даже победить в конце, были моменты. На тренировках говорим, что мы лучшая команда и двигаемся в правильном направлении»

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Булатов об 1:1 с ЦСКА: «Крылья» могли даже победить в конце, были моменты. На тренировках говорим, что мы лучшая команда и двигаемся в правильном направлении»
Булатов об 1:1 с ЦСКА: «Крылья» могли даже победить в конце.

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о ничьей с ЦСКА (1:1) в 2-м туре РПЛ

– Если после матча с «Динамо» мы говорили, что все хорошо, но не было голов, то сегодня мы увидели голы. Да, ЦСКА мог забивать, у них было две штанги.

Хорошо, что ребята нас услышали, мы много прессинговали, и даже в конце были небольшие моменты, могли даже победить. В первом тайме мы не смогли выдержать тот уровень единоборств, который показал нам ЦСКА, но во втором тайме исправились.

В Махачкалу мы поедем тем составом, который был и сейчас. Если будут какие‑то изменения среди травмированных, то, может быть, мы кого‑то и привезем в Дагестан.

Вы увозите две очка в двух матчах. Это не самый лучший результат, но насколько вам легче так уезжать из Москвы?

– С математической точки зрения это не чемпионский график, но на тренировках мы говорим, что мы лучшая команда и двигаемся в правильном направлении.

На какой результат вы ориентируетесь?

– У нас нет какой‑то задачи. У нас один ориентир – все должны делать одну вещь, которая гласит: «Мы должны делать все, чтобы победить в следующем матче», – сказал Булатов.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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logoСергей Булатов

Комментарии

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Молодчики, Крылья!!! 2 очка в Москве в первых 2-ух турах достойны уважения 👍🏻
Отличный итог двух туров у кс для уверенности в своих силах
Глаза горят не только у игроков Крыльев, но и у главного тренера, который даёт им такой настрой.
Булатов не только молодой креативный специалист, но и ещё голодный до побед и реализации своих идей тренер.
Видно, как он заряжен на максимум!
Ответhitch_11
Глаза горят не только у игроков Крыльев, но и у главного тренера, который даёт им такой настрой. Булатов не только молодой креативный специалист, но и ещё голодный до побед и реализации своих идей тренер. Видно, как он заряжен на максимум!
Булатов правда с хорошей точки зрения в глаза бросается по рисунку игры. Странно у редакции обнаружить его в прогнозах на первую отставку в сезоне – это значит буквально футбол не смотреть.
Когда Макаров заруинил 5 в 2 - я даже не удивился будто, но это ад
ОтветКамбоджа Иванов
Когда Макаров заруинил 5 в 2 - я даже не удивился будто, но это ад
Ну справедливости ради ему передачу Щитов отдавал, тоже тот ещё футболист
Какой же Макаров мертвый игрок, он ничего не может
Могли выиграть? Возможно. А должны были разгромно проиграть!
И не ваша заслуга, что не продули. Даже Песьякова не могу похвалить: лупили или в него, или в штанги…
Не место красит человека...
Молодцы два очка против двух команд из Москвы на выезде. Макаров конечно запорол момент, но передача Шитова это ужас.
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