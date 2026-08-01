Шмидт сменит Клоппа в «Ред Булле»

Рогер Шмидт в ближайшее время будет назначен новым глобальным руководителем футбольного направления «Ред Булл», куда в том числе входят немецкий «Лейпциг », австрийский «Зальцбург », американский «Нью‑Йорк Ред Буллс».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

На этом посту немецкий специалист сменит Юргена Клоппа , который стал главным тренером сборной Германии.

Последним местом работы Шмидта был «Бенфика». В сезоне-2022/23 немецкий тренер привел лиссабонский клуб к чемпионству Португалии и вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Кроме того, с 2012 по 2014 год Шмидт занимал пост главного тренера «Зальцбурга ».

Должность глобального руководителя коммерческого направления «Ред Булл» займет Флориан Шольц.