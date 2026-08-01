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  4. Шмидт сменит Клоппа в «Ред Булле»

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Шмидт сменит Клоппа в «Ред Булле»

Рогер Шмидт в ближайшее время будет назначен новым глобальным руководителем футбольного направления «Ред Булл», куда в том числе входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллс».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 

На этом посту немецкий специалист сменит Юргена Клоппа, который стал главным тренером сборной Германии. 

Последним местом работы Шмидта был «Бенфика». В сезоне-2022/23 немецкий тренер привел лиссабонский клуб к чемпионству Португалии и вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

Кроме того, с 2012 по 2014 год Шмидт занимал пост главного тренера «Зальцбурга».  

Должность глобального руководителя коммерческого направления «Ред Булл» займет Флориан Шольц.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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Фабрицио Романо

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