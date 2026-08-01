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  4. Де Дзерби о допуске Мудрика: «Это еще один мой сын. Я рад за него, он заслуживает играть. Надеюсь, он покажет себя, но не против «Тоттенхэма»

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Де Дзерби о допуске Мудрика: «Это еще один мой сын. Я рад за него, он заслуживает играть. Надеюсь, он покажет себя, но не против «Тоттенхэма»
Де Дзерби о допуске Мудрика: это еще один мой сын, он заслуживает играть.

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби отреагировал на снятие дисквалификации с Михаила Мудрика

Вингер «Челси» был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил. 

Де Дзерби и Мудрик работали вместе в «Шахтере». 

«Это еще один мой сын. Я очень рад за него. Он заслуживает играть.

Он отличный парень и хороший футболист. Надеюсь, в следующем сезоне он сможет показать все, через что ему пришлось пройти за последние два года. Возможно, не в матче против «Тоттенхэма», но он замечательный человек и очень, очень хороший игрок.

Я должен сказать спасибо всем своим бывшим игрокам за все, что они мне дали, особенно Мише, потому что я уехал оттуда из-за конфликта (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘). Я покинул ту команду, тот клуб не из-за футбола, хотя, возможно, именно там я достиг самого высокого уровня как тренер», – цитирует Де Дзерби BBC. 

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Опубликовал: Илья Учватов
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Комментарии

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Не уследил ты за сыночком. Бабушки у подъезды оказались правы
Комментарий удален пользователем
ОтветМитрандир цвета хаки
Комментарий удален пользователем
это не тот дневник, миша свой потерял.....
Один, говорит, что он, как его сын, Алонсо, говорит, якобы всегда,следил, за карьерой Мудрика.
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