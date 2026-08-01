Де Дзерби о допуске Мудрика: «Это еще один мой сын. Я рад за него, он заслуживает играть. Надеюсь, он покажет себя, но не против «Тоттенхэма»

Де Дзерби о допуске Мудрика: это еще один мой сын, он заслуживает играть.

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби отреагировал на снятие дисквалификации с Михаила Мудрика .

Вингер «Челси » был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил.

Де Дзерби и Мудрик работали вместе в «Шахтере ».

«Это еще один мой сын. Я очень рад за него. Он заслуживает играть.

Он отличный парень и хороший футболист. Надеюсь, в следующем сезоне он сможет показать все, через что ему пришлось пройти за последние два года. Возможно, не в матче против «Тоттенхэма », но он замечательный человек и очень, очень хороший игрок.

Я должен сказать спасибо всем своим бывшим игрокам за все, что они мне дали, особенно Мише, потому что я уехал оттуда из-за конфликта (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘). Я покинул ту команду, тот клуб не из-за футбола, хотя, возможно, именно там я достиг самого высокого уровня как тренер», – цитирует Де Дзерби BBC.

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