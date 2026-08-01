Каскарино о Венгере и проекте Инфантино: «Странно, что Арсен хранит полное молчание. Казалось, ему есть что сказать»

Каскарино: странно, что Венгер молчит о проекте ФИФА.

Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино раскритиковал директора ФИФА по глобальному развитию футбола Арсена Венгера за отсутствие публичной позиции по поводу проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отказался от реализации инициативы, предполагавшей продажу долей в коммерческих правах на мужские и женские чемпионаты мира частным инвесторам. После массовой критики проект был закрыт.

«Больше всего меня удивляет Арсен Венгер. Он занимает очень важную должность в ФИФА и, конечно, является выдающимся тренером.

Но мы вообще ничего не услышали от него, хотя казалось, что ему есть что сказать. Если вспомнить, как он всегда работал, насколько сильно любил футбол, чего добился как клубный тренер и какую должность сейчас занимает в ФИФА, то становится странно, что Арсен хранит полное молчание.

И сейчас даже трудно понять, какова его позиция, потому что этот вопрос ему обязательно зададут. Мы ведь даже не знаем, может быть, он сам был против этой идеи.

За кулисами ФИФА есть люди, которые прямо говорят: «Абсолютно нет, это плохая идея для футбола». Продавать игру частным инвесторам... Тем более что футбол и без того приносит огромные деньги», – сказал Каскарино.