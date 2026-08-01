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Каскарино о Венгере и проекте Инфантино: «Странно, что Арсен хранит полное молчание. Казалось, ему есть что сказать»
Каскарино: странно, что Венгер молчит о проекте ФИФА.

Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино раскритиковал директора ФИФА по глобальному развитию футбола Арсена Венгера за отсутствие публичной позиции по поводу проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отказался от реализации инициативы, предполагавшей продажу долей в коммерческих правах на мужские и женские чемпионаты мира частным инвесторам. После массовой критики проект был закрыт.

«Больше всего меня удивляет Арсен Венгер. Он занимает очень важную должность в ФИФА и, конечно, является выдающимся тренером.

Но мы вообще ничего не услышали от него, хотя казалось, что ему есть что сказать. Если вспомнить, как он всегда работал, насколько сильно любил футбол, чего добился как клубный тренер и какую должность сейчас занимает в ФИФА, то становится странно, что Арсен хранит полное молчание.

И сейчас даже трудно понять, какова его позиция, потому что этот вопрос ему обязательно зададут. Мы ведь даже не знаем, может быть, он сам был против этой идеи.

За кулисами ФИФА есть люди, которые прямо говорят: «Абсолютно нет, это плохая идея для футбола». Продавать игру частным инвесторам... Тем более что футбол и без того приносит огромные деньги», – сказал Каскарино.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: talkSPORT
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Комментарии

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Этот Каскарино рассуждает так, будто Венгер обязан комментировать каждый медийный повод или у него есть власть в Фифа. А с чего вдруг? Венгер уже давно не клубный тренер, а человек, который работает над развитием футбола в глобальном масштабе. Если он молчит, значит либо считает, что еще не время, либо предпочитает обсуждать такие вопросы внутри профессиональной среды, а не раздавать громкие цитаты ради заголовков. Венгер заслужил право говорить тогда, когда сам считает нужным, а не когда этого требуют бывшие футболисты или пресса.
ОтветМитрандир цвета хаки
Этот Каскарино рассуждает так, будто Венгер обязан комментировать каждый медийный повод или у него есть власть в Фифа. А с чего вдруг? Венгер уже давно не клубный тренер, а человек, который работает над развитием футбола в глобальном масштабе. Если он молчит, значит либо считает, что еще не время, либо предпочитает обсуждать такие вопросы внутри профессиональной среды, а не раздавать громкие цитаты ради заголовков. Венгер заслужил право говорить тогда, когда сам считает нужным, а не когда этого требуют бывшие футболисты или пресса.
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ОтветGiggs
Комментарий скрыт
«Почитай должность» - это не аргумент. Должность не превращает человека в круглосуточный микрофон для журналистов. Если возражаешь - объясни, какая именно часть его обязанностей требует комментировать каждый инфоповод, а не бросай многозначительные фразы.
А что Венгер может сказать? Разве что классическое «мы следили за Инфантино ещё когда ему переливали кровь в младенчестве»
"Не болтает с журналистами" и "не имеет позиции" - немного разные вещи. Это Тони живёт, эксплуатируя остатки загубленной карьеры.
Арсен спокойно может говорить, когда он считает нужным, а не по любому поводу комментарии давать – именно так поступают люди, которые реально работают
Всё правильно Арсен Венгер делает. Может он следует корпоративной этике! Ведёт себя профессионально и просто как порядочный человек. Как говорится, потом всё узнаете через книги и прочие мемуары, когда выйдет на пенсию))
а вы часто идёте против начальника?
Решает инфантино, но по мнению этого пряника Венгер что-то сказать должен был. Странный тип и его высказывание
Сейчас и Венгеру достанется на орехи
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