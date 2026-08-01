Петраков о «Спартаке»: «Соболев пригодился бы, но из «Зенита» его не вернешь. Если нужно чемпионство, надо платить деньги»

Петраков о «Спартаке»: Соболев пригодился бы, но из «Зенита» его не вернешь.

Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков считает, что в нападении «Спартака» не хватает такого нападающего, как Александр Соболев .

Соболев покинул московский клуб и перешел в «Зенит» в августе 2024 года.

– «Спартак » очень зависим от Барко . Атака полностью лежит на аргентинце, он и создает, и сам забивает. Это хороший лидер для команды. Атака с Барко и без него – две разные команды.

– Что делать «Спартаку»: платить Барко и его агентам сверху или отпускать футболиста?

– Если хотят бороться за чемпионство, футболиста надо двумя руками оставлять. Если у клуба другие планы, можно и отпустить игрока. Но где они найдут такого лидера так быстро?

– А что делать с нападением? Угальде и Гарсия забивают очень мало.

– Нужен очень хороший нападающий. И Соболев очень пригодился бы «Спартаку». Но он в «Зените», и назад ничего не вернешь.

Хотя в «Спартаке» такая игра, что необязательно использовать навесы, они и разыгрывают хорошо, и через пас входят в штрафную. Но когда надо вскрыть плотную оборону, нужен такой нападающий, у которого есть чутье.

Надо брать классного иностранца, но за хорошие деньги. Тот же Даку из «Рубина» пришелся бы ко двору. Но здесь все зависит от руководства. Если нужно чемпионство, нужно платить деньги.

– Что же происходит с Угальде, еще в позапрошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ?

– Потерял уверенность, не всегда выходит в составе. Это очень сильно влияет на нападающего, когда у тебя нет стабильного места в старте. Но парень он старательный. Однако для борьбы за титул нужен более классный нападающий, – сказал Петраков.