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  4. Петраков о «Спартаке»: «Соболев пригодился бы, но из «Зенита» его не вернешь. Если нужно чемпионство, надо платить деньги»

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Петраков о «Спартаке»: «Соболев пригодился бы, но из «Зенита» его не вернешь. Если нужно чемпионство, надо платить деньги»
Петраков о «Спартаке»: Соболев пригодился бы, но из «Зенита» его не вернешь.

Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков считает, что в нападении «Спартака» не хватает такого нападающего, как Александр Соболев

Соболев покинул московский клуб и перешел в «Зенит» в августе 2024 года.  

– «Спартак» очень зависим от Барко. Атака полностью лежит на аргентинце, он и создает, и сам забивает. Это хороший лидер для команды. Атака с Барко и без него – две разные команды.

– Что делать «Спартаку»: платить Барко и его агентам сверху или отпускать футболиста?

– Если хотят бороться за чемпионство, футболиста надо двумя руками оставлять. Если у клуба другие планы, можно и отпустить игрока. Но где они найдут такого лидера так быстро?

– А что делать с нападением? Угальде и Гарсия забивают очень мало.

– Нужен очень хороший нападающий. И Соболев очень пригодился бы «Спартаку». Но он в «Зените», и назад ничего не вернешь.

Хотя в «Спартаке» такая игра, что необязательно использовать навесы, они и разыгрывают хорошо, и через пас входят в штрафную. Но когда надо вскрыть плотную оборону, нужен такой нападающий, у которого есть чутье.

Надо брать классного иностранца, но за хорошие деньги. Тот же Даку из «Рубина» пришелся бы ко двору. Но здесь все зависит от руководства. Если нужно чемпионство, нужно платить деньги.

– Что же происходит с Угальде, еще в позапрошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ?

– Потерял уверенность, не всегда выходит в составе. Это очень сильно влияет на нападающего, когда у тебя нет стабильного места в старте. Но парень он старательный. Однако для борьбы за титул нужен более классный нападающий, – сказал Петраков. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoМанфред Угальде
logoЭсекиэль Барко
logoСпартак
logoВалерий Петраков
logoАлександр Соболев
logoМирлинд Даку
logoЗенит
logoЛивай Гарсия
logoРубин
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Да слабый он, все помнят как в Спартаке на лавке сидел. В Спартаке ему быстро свистнут его локти и толчки как Дзюбе и Заболотному и ниче он не сможет.
Ответsergspartak
Да слабый он, все помнят как в Спартаке на лавке сидел. В Спартаке ему быстро свистнут его локти и толчки как Дзюбе и Заболотному и ниче он не сможет.
Странно, лучший сезон он как раз за Спартак провёл
14 голов, 5 с пенальти, 4 паса за 22 матча при 69 минут за матч.
Отличная стата так то.
Ему что, локти и толчки не свистели?

Смешно, что КБ давно придумали глупую байку про "локти" у Дзюбы и теперь также транслируют её на Соболева.
ОтветBe__S
Странно, лучший сезон он как раз за Спартак провёл 14 голов, 5 с пенальти, 4 паса за 22 матча при 69 минут за матч. Отличная стата так то. Ему что, локти и толчки не свистели? Смешно, что КБ давно придумали глупую байку про "локти" у Дзюбы и теперь также транслируют её на Соболева.
ну когда ему было 22-24 он хорошо играл, и свистки не мешали, а потом забил на футбол, поэтому его и продали. Сейчас он забивает с той же статистикой как наш Гарсия, который на лавке вот и сидит часто, гол за 160 минут, при этом еще и часть голов с пенальти и с фолами. Дзюба так же фолит порой, но Дзюба сам по себе выше уровнем был, намного больше забивал. Соболев начинал круто и казалось будет как Дзюба, но вот забил на футбол в 25-26 лет. А сейчас он стал вот хоть как-то напрягаться, потому что у него контракт кончается через год, он хочет выбить новый контракт, а потом опять будет год или два не забивать, смотря на сколько лет контракт выбьет, вот и весь Соболев.
СОБОЛЕВ ПРИГОДИЛСЯ БЫ😀, .. ПРИВЕТ ПЕТРАКОВУ ОТ ДЗЮБЫ.
Кому он нужен? Неуклюжий,без скорости,без техники. Скоро Семак это поймёт
Ответpetgusev917@gmail.com
Кому он нужен? Неуклюжий,без скорости,без техники. Скоро Семак это поймёт
И Соболев перестанет подавать ему руку в ответ. Еще гнилее Дзюбы.
ОтветМой Спартак
И Соболев перестанет подавать ему руку в ответ. Еще гнилее Дзюбы.
Это неоспоримо!!! Обидно, что такое го## о в ,,Спартаке,, ИГРАЛО.
Да ну его - Соболева. Гавнюк
С*б*лев больше подходит зениту, Спартаку такой токсик не к лицу, как и Глушенков
ОтветРЕАл
С*б*лев больше подходит зениту, Спартаку такой токсик не к лицу, как и Глушенков
5 лет был к лицу, а теперь не к лицу?))
Петраков Вы серьёзно или Вы дебил . Какой соболь ??? Надо Зениту сказать большое мерси за Нептуна что прибрали его к себе .
Барко лидер атаки Спартака, но там есть еще Марки, Жедсон, Угальде, которые также важны в построении атак команды.

Лучшее, что можно было сделать с Соболевым - продать его за 10 млн. Игрок в Спартаке не был основным, характер у него сомнительный. Даку на голову сильнее Соболева. Единственный плюс Соболева - паспорт. На этом всё.
Этот мышьяк пусть остаётся там....
Ну платить Деньги вовсе не обязательно. Можно чаепитиями, жалобами, апелляциями и т.д...
Похоже именно этот путь там и выбрали.
ОтветАндрей Иванов
Ну платить Деньги вовсе не обязательно. Можно чаепитиями, жалобами, апелляциями и т.д... Похоже именно этот путь там и выбрали.
Но лучше всего получается почему то газом.
ОтветDo Cent
Но лучше всего получается почему то газом.
От чего же почему-то? Как обычно, все за счёт московских бабушек))
Поздно,мосты сожжены футболистом.
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