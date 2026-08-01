Масалитин о Даку в «Спартаке»: «Помним его политические жесты. ЦСКА правильно не стал подписывать Мирлинда. Нужен порядок, чтобы не было грызни»

Масалитин: ЦСКА правильно отказался от подписания Даку.

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака » Валерий Масалитин высказался о возможном переходе форварда Мирлинда Даку к красно-белым.

«Даку – сильный футболист, но только время покажет, будет ли он усилением для «Спартака». Это хороший наконечник, который может цепляться за мячи, отдать пас, замкнуть. Для российского чемпионата форвард хороший. Это усиление.

Но к поведению Даку есть вопросы. Не всегда он вел себя сдержанно. Посмотрим, как они будут ладить с сербом Срджаном Бабичем. Мы помним политические жесты Даку. Это тоже нужно учитывать.

Была информация, что Даку просил у ЦСКА 4 миллиона зарплаты, думаю, у «Спартака» он попросил не меньше. У того же ЦСКА есть лимит по зарплатам. Даку не подошел под этот лимит. Клуб правильно сделал, что не стал его подписывать. Нужен порядок, чтобы не было грызни», – сказал Масалитин.