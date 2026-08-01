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  4. Масалитин о Даку в «Спартаке»: «Помним его политические жесты. ЦСКА правильно не стал подписывать Мирлинда. Нужен порядок, чтобы не было грызни»

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Масалитин о Даку в «Спартаке»: «Помним его политические жесты. ЦСКА правильно не стал подписывать Мирлинда. Нужен порядок, чтобы не было грызни»
Масалитин: ЦСКА правильно отказался от подписания Даку.

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о возможном переходе форварда Мирлинда Даку к красно-белым. 

«Даку – сильный футболист, но только время покажет, будет ли он усилением для «Спартака». Это хороший наконечник, который может цепляться за мячи, отдать пас, замкнуть. Для российского чемпионата форвард хороший. Это усиление.

Но к поведению Даку есть вопросы. Не всегда он вел себя сдержанно. Посмотрим, как они будут ладить с сербом Срджаном Бабичем. Мы помним политические жесты Даку. Это тоже нужно учитывать.

Была информация, что Даку просил у ЦСКА 4 миллиона зарплаты, думаю, у «Спартака» он попросил не меньше. У того же ЦСКА есть лимит по зарплатам. Даку не подошел под этот лимит. Клуб правильно сделал, что не стал его подписывать. Нужен порядок, чтобы не было грызни», – сказал Масалитин.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Советский спорт»
Валерий Масалитин
logoЦСКА
logoМирлинд Даку
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
logoСоветский спорт
logoденьги
logoПолитика
logoСрджан Бабич

Комментарии

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В Рубине с сербами не было вопросов, в Спартаке конечно возникнут - нечего накидывать.
Отличный нападающий в самом игровом возрасте - добро пожаловать!!
ОтветVolchoK
В Рубине с сербами не было вопросов, в Спартаке конечно возникнут - нечего накидывать. Отличный нападающий в самом игровом возрасте - добро пожаловать!!
Разница в том, что в Рубине Даку был непререкаемым авторитетом, в Спартаке такого не будет. Вообще неизвестно, как будет в раздевалке.
ОтветKonstantin Zorin
Разница в том, что в Рубине Даку был непререкаемым авторитетом, в Спартаке такого не будет. Вообще неизвестно, как будет в раздевалке.
Даку и сам это прекрасно знает. Он знает куда идёт. Так что не нужно накидывать на вентилятор
Подписали же Пьянича после его отказа играть товарняк с Россией и никого это не смутило) ЦСКА просто не потянул бы запросы Даку по зарплате,вот и все,если уж с Зенитом он не смог договориться.
ну Даку иногда показывает характер, но глупо говорить что Бабичем не наладит, у Рубина 2 Серба в команде, не слышали что-бы они ругались.
ОтветБайтулла Дагиров
ну Даку иногда показывает характер, но глупо говорить что Бабичем не наладит, у Рубина 2 Серба в команде, не слышали что-бы они ругались.
по факту 5, австриец и черногорец капитан тоже сербы этнические
ОтветБайтулла Дагиров
ну Даку иногда показывает характер, но глупо говорить что Бабичем не наладит, у Рубина 2 Серба в команде, не слышали что-бы они ругались.
Так там вообще адско-болканская смесь. Косовары, албанцы, сербы и капитан черногорец.
Сегодня когда гол забил, его Вуячич обнимал, а он его в шею чмокнул, и с Бабичем поладят
Ответtankist231
Сегодня когда гол забил, его Вуячич обнимал, а он его в шею чмокнул, и с Бабичем поладят
"его Вуячич обнимал, а он его в шею чмокнул"

Валерий Масалитин: "Вы видели, что произошло после забитого Даку гола? Вуячич пытался Даку задушить, а Даку в ответ кусал Вуячича в шею! Грызня у них!"
ОтветEvgeny Valyaev
"его Вуячич обнимал, а он его в шею чмокнул" Валерий Масалитин: "Вы видели, что произошло после забитого Даку гола? Вуячич пытался Даку задушить, а Даку в ответ кусал Вуячича в шею! Грызня у них!"
🤣🤣🤣👍
Спортс в своем репертуаре. По словам Масалитина риск грызни замешан на деньгах, но в заголовке его увязали с политикой.
Большинство людей не помнит уже, какие там были жесты у Даку. Тем более в России их не было никогда. Да и приписывать прям всем сербам ненависть к Даку не нужно. Он с сербами (Йочич, Вуячич, Чумич, Ранджелович, Евтич) в Рубине играл без каких-либо проблем. Не будет у него никаких проблем и с Бабичем.

"Клуб правильно сделал, что не стал его подписывать. Нужен порядок, чтобы не было грызни"

Чтобы не было придуманной грызни? Футболисты за огромные деньги играют в чужой стране, будучи легионерами. Не будет у них никакой грызни.
Порядок, конечно, хорошо! Но и забитых голов тоже чего-то хочется…
Так в Рубине несколько Сербов и все норм вроде
Комментарий удален пользователем
ОтветT622222
Комментарий удален пользователем
Ваш Борзыкин сказал, что лучше Спартак в пердиве, чем чемпионство с Даку. Вот такие у вас разногласия в секте)
ОтветT622222
Комментарий удален пользователем
Уже нормальный парень? Быстрее обычного...
В настоящее время политику ищет именно автор высказывания, в Рубине скандалов не помню.
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