Менди о критике из-за продажи трофея ЧМ: «Это мой кубок, и я могу делать с ним что хочу. Он занимал много места в шкафу. У меня есть еще кое-что на продажу»
Менди о критике из-за продажи трофея ЧМ: это мой кубок, делаю с ним что хочу.
Экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, ныне выступающий за «Погонь» из Польши, ответил на критику по поводу продажи трофея чемпионата мира 2018 года.
Ранее стало известно, что чемпион мира в составе сборной Франции продал свою официальную реплику трофея ЧМ-2018 на аукционе за 62 тысячи долларов.
Менди отреагировал в Snapchat на публикацию издания Sportune, которое ранее сообщило о продаже трофея.
«Это мой кубок или ваш? Вообще-то, он принадлежит мне. Это мой кубок, и я могу делать с ним что хочу. К тому же он занимал слишком много места в шкафу», – написал Менди.
Позже защитник опубликовал историю в Snapchat, намекнув, что готов расстаться и с другими наградами.
«Кстати, у меня есть еще кое-что на продажу», – добавил Менди.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Le Parisien
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