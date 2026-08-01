Менди о критике из-за продажи трофея ЧМ: «Это мой кубок, и я могу делать с ним что хочу. Он занимал много места в шкафу. У меня есть еще кое-что на продажу»

Менди о критике из-за продажи трофея ЧМ: это мой кубок, делаю с ним что хочу.

Экс-защитник «Манчестер Сити » Бенжамен Менди , ныне выступающий за «Погонь » из Польши, ответил на критику по поводу продажи трофея чемпионата мира 2018 года.

Ранее стало известно, что чемпион мира в составе сборной Франции продал свою официальную реплику трофея ЧМ-2018 на аукционе за 62 тысячи долларов.

Менди отреагировал в Snapchat на публикацию издания Sportune, которое ранее сообщило о продаже трофея.

«Это мой кубок или ваш? Вообще-то, он принадлежит мне. Это мой кубок, и я могу делать с ним что хочу. К тому же он занимал слишком много места в шкафу», – написал Менди.

Позже защитник опубликовал историю в Snapchat, намекнув, что готов расстаться и с другими наградами.

«Кстати, у меня есть еще кое-что на продажу», – добавил Менди.