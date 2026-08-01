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  4. Менди о критике из-за продажи трофея ЧМ: «Это мой кубок, и я могу делать с ним что хочу. Он занимал много места в шкафу. У меня есть еще кое-что на продажу»

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Менди о критике из-за продажи трофея ЧМ: «Это мой кубок, и я могу делать с ним что хочу. Он занимал много места в шкафу. У меня есть еще кое-что на продажу»
Менди о критике из-за продажи трофея ЧМ: это мой кубок, делаю с ним что хочу.

Экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, ныне выступающий за «Погонь» из Польши, ответил на критику по поводу продажи трофея чемпионата мира 2018 года. 

Ранее стало известно, что чемпион мира в составе сборной Франции продал свою официальную реплику трофея ЧМ-2018 на аукционе за 62 тысячи долларов. 

Менди отреагировал в Snapchat на публикацию издания Sportune, которое ранее сообщило о продаже трофея.

«Это мой кубок или ваш? Вообще-то, он принадлежит мне. Это мой кубок, и я могу делать с ним что хочу. К тому же он занимал слишком много места в шкафу», – написал Менди.

Позже защитник опубликовал историю в Snapchat, намекнув, что готов расстаться и с другими наградами.

«Кстати, у меня есть еще кое-что на продажу», – добавил Менди. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Le Parisien
logoСборная Франции по футболу
logoБенжамен Менди
logoЧемпионат мира по футболу
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Комментарии

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он вполне может испытывать отвращение ко всему что связано с его футбольной карьерой, понять можно
ОтветАртём Лапицкий
он вполне может испытывать отвращение ко всему что связано с его футбольной карьерой, понять можно
Поэтому играет в футбол в Польше
ОтветАртём Лапицкий
он вполне может испытывать отвращение ко всему что связано с его футбольной карьерой, понять можно
Все проще гораздо, он все деньги на адвокатов и суды потратил
Ты вернулся из ада Бенджамин, нормальные люди тебя поймут
ОтветCaleb Marvin
Ты вернулся из ада Бенджамин, нормальные люди тебя поймут
Комментарий удален пользователем
Ответhighbury89
Комментарий удален пользователем
Оклеветали меркантильные охотницы за футболистами и их хитрые адвокаты, после чего его замариновали в сизо и сломали жизнь по сфабрикованной статье, разведя на 90% денег и лишив крупных контрактов и топ-карьеры.
Чемпионом мира быть не перестал
Шкаф это шутка. Просто потратился крепко чувак на адвокатов.
Надо было продать в рабство наложниц, которые его без денег оставили))
Ну да, 62к зелёных компактнее будут🤓
обожаю Менди. все по делу ответил. если бы не та тварина, что оклеветала его, мог бы еще на топ уровне играть
личное дело игрока, всё верно , послал сердобольных лесом)
Чел провел на ЧМ один матч и тот на групповом этапе, логично, что для него этот трофей ничего не значит
Как я всегда и писал, европейцы не обожествляют кубок мира так, ка южноамериканцы и их фанатки.
ОтветCrishForever
Как я всегда и писал, европейцы не обожествляют кубок мира так, ка южноамериканцы и их фанатки.
И правильно делают. Только морально незрелый будет молиться на распиаренный турнирчик, длящийся лишь месяц, в то время как есть длинные турниры АПЛ, ЛЧ и даже Лига наций (также длящаяся весь сезон, причём без той проходной каши в участниках, что развели на ЧМ).
ОтветCrishForever
Как я всегда и писал, европейцы не обожествляют кубок мира так, ка южноамериканцы и их фанатки.
Ага, судишь по одному игроку
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