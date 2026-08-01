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  4. У Игдисамова поражение от «Спартака», 3 победы и ничья в 5 матчах во главе ЦСКА

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У Игдисамова поражение от «Спартака», 3 победы и ничья в 5 матчах во главе ЦСКА

ЦСКА провел пятый матч при Дмитрие Игдисамове

Сегодня армейцы под руководством 40-летнего тренера сыграли вничью с «Крыльями Советов» в 2-м туре РПЛ (1:1). До этого была победа над «Балтикой» в 1-м туре (2:1). 

В конце прошлого сезона Игдисамов провел три матча в статусе исполняющего обязанности главного тренера: с «Локомотивом» (3:1), с «Пари НН» (2:1) и со «Спартаком» в FONBET Кубке России (0:1). 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoКрылья Советов
logoЦСКА
logoДмитрий Игдисамов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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день прошел, число сменилось ….
Откуда такой негатив к тренеру? Рекорд 3-1-1 включая игры против 2 команд топ-4 это плохо? Очнитесь, пять ПЕРВЫХ матчей. Не 2 поражения на старте как раньше бывало, 1:1 при внятной игре это плохо? Вам то игру, то результат менять хочется, а как выход - смена тренера. У него есть идеи, есть ключи к игрокам (по крайней мере судя по 5 матчам), а вы уже гнобите.

Не видать нам своих Артет, Венгеров и Гвардиол с такими фанатами, тьфу!
Ответcsca2014@mail.ru
Откуда такой негатив к тренеру? Рекорд 3-1-1 включая игры против 2 команд топ-4 это плохо? Очнитесь, пять ПЕРВЫХ матчей. Не 2 поражения на старте как раньше бывало, 1:1 при внятной игре это плохо? Вам то игру, то результат менять хочется, а как выход - смена тренера. У него есть идеи, есть ключи к игрокам (по крайней мере судя по 5 матчам), а вы уже гнобите. Не видать нам своих Артет, Венгеров и Гвардиол с такими фанатами, тьфу!
Так они хотят прям всё и сразу,а так не бывает. Тренер хотя бы год а то и 2 должен поработать тем более пока Кубков в Европе нет. Игра то нормальная если честно.
Ответcsca2014@mail.ru
Откуда такой негатив к тренеру? Рекорд 3-1-1 включая игры против 2 команд топ-4 это плохо? Очнитесь, пять ПЕРВЫХ матчей. Не 2 поражения на старте как раньше бывало, 1:1 при внятной игре это плохо? Вам то игру, то результат менять хочется, а как выход - смена тренера. У него есть идеи, есть ключи к игрокам (по крайней мере судя по 5 матчам), а вы уже гнобите. Не видать нам своих Артет, Венгеров и Гвардиол с такими фанатами, тьфу!
Первый день на спортсе штоле? Тут так всегда: выиграл один матч - гений, Гвардиола, утер нос иностранцам, проиграл следующий - бездарь, физрук, на какой помойке вы его нашли.
Его стоит похвалить хотя бы за то, что баринова поставил на ту позицию на которую он наиграл.
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