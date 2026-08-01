У Игдисамова поражение от «Спартака», 3 победы и ничья в 5 матчах во главе ЦСКА
ЦСКА провел пятый матч при Дмитрие Игдисамове.
Сегодня армейцы под руководством 40-летнего тренера сыграли вничью с «Крыльями Советов» в 2-м туре РПЛ (1:1). До этого была победа над «Балтикой» в 1-м туре (2:1).
В конце прошлого сезона Игдисамов провел три матча в статусе исполняющего обязанности главного тренера: с «Локомотивом» (3:1), с «Пари НН» (2:1) и со «Спартаком» в FONBET Кубке России (0:1).
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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