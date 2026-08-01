У Гонду 1 гол в 11 матчах РПЛ за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду отметился лишь одним голом в 11 матчах в составе московского клуба в Альфа-Банк РПЛ.

Сегодня в игре против «Крыльев » (1:1) 25-летний аргентинец сделал результативную передачу на Матия Поповича .

Всего Гонду после перехода из «Зенита» в рамках обмена на Игоря Дивеева провел 15 матчей в составе ЦСКА и забил 4 гола – на счету аргентинского футболиста хет-трик против «Крыльев» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.