У Гонду 1 гол в 11 матчах РПЛ за ЦСКА
Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду отметился лишь одним голом в 11 матчах в составе московского клуба в Альфа-Банк РПЛ.
Сегодня в игре против «Крыльев» (1:1) 25-летний аргентинец сделал результативную передачу на Матия Поповича.
Всего Гонду после перехода из «Зенита» в рамках обмена на Игоря Дивеева провел 15 матчей в составе ЦСКА и забил 4 гола – на счету аргентинского футболиста хет-трик против «Крыльев» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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