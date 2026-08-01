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  4. У Гонду 1 гол в 11 матчах РПЛ за ЦСКА

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У Гонду 1 гол в 11 матчах РПЛ за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду отметился лишь одним голом в 11 матчах в составе московского клуба в Альфа-Банк РПЛ. 

Сегодня в игре против «Крыльев» (1:1) 25-летний аргентинец сделал результативную передачу на Матия Поповича

Всего Гонду после перехода из «Зенита» в рамках обмена на Игоря Дивеева провел 15 матчей в составе ЦСКА и забил 4 гола – на счету аргентинского футболиста хет-трик против «Крыльев» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЛусиано Гонду
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoМатия Попович

Комментарии

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у Дивеева тоже 1 гол за 13 игр за Зенит, равноценный обмен))
Ответreddman
у Дивеева тоже 1 гол за 13 игр за Зенит, равноценный обмен))
Зато кому)
ОтветЭдуардо Силва
Зато кому)
Реалу в финале ЛЧ)
Да хватит уже макать головой в этого Гонду, мы уже поняли, насколько сильно ЦСКА ошибся с обменом на Дивеева 💔
ОтветДавид Кочинян
Да хватит уже макать головой в этого Гонду, мы уже поняли, насколько сильно ЦСКА ошибся с обменом на Дивеева 💔
Тут больше подойдёт слово не ошибся, а обосрался
ОтветДавид Кочинян
Да хватит уже макать головой в этого Гонду, мы уже поняли, насколько сильно ЦСКА ошибся с обменом на Дивеева 💔
Это ну типо Дончича на Дэвис....
Развели ЦСКА как последних дилетантов
Лусиано сегодня неплох был, по сравнению с Козловыми, Обляковыми и т. д.
ОтветЧурбанши Овцелюбов
Лусиано сегодня неплох был, по сравнению с Козловыми, Обляковыми и т. д.
Неплох- когда мяч в воротах...
Сыграл отвратительно, как и его дружок Тамик...
ОтветЧурбанши Овцелюбов
Лусиано сегодня неплох был, по сравнению с Козловыми, Обляковыми и т. д.
Гонду просто наконец-то начал добежать за зоной где мяч, а то в прошлом сезоне всегда между оказывался)
Ну матч неплохой провел, не повезло.
Чтобы болельщики ЦСКА не расстраивались, в ответ напишу, что у Дивеева 1+1 после перехода в Зенит. Хрен редьки не слаще)
ОтветЭдуардо Силва
Чтобы болельщики ЦСКА не расстраивались, в ответ напишу, что у Дивеева 1+1 после перехода в Зенит. Хрен редьки не слаще)
Смешно,напал и центр защ
Не знаю как Гонду, а вот что в основе у коней делает недофутболист Козлов???
ОтветDocentr9
Не знаю как Гонду, а вот что в основе у коней делает недофутболист Козлов???
Вот именно! Козлов никак не вписыается, он балласт и любимчик крыши армейцев!
ОтветDocentr9
Не знаю как Гонду, а вот что в основе у коней делает недофутболист Козлов???
Полностью согласен- гнать козла поганой метлой...
Ну этот матч Гонду отыграл неплохо, чуть не повезло, когда в перекладину попал, но в целом один из лучших в ЦСКА
Сегодня хорош был
Знатное полено получили взамен Дивеева.
Ответigor.igorev
Знатное полено получили взамен Дивеева.
Гы, а то Дивеев не полено)))
Ответsancho81
Гы, а то Дивеев не полено)))
ему по профилю быть поленом допустимо)
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