У ЦСКА победа и ничья на старте РПЛ – сегодня 1:1 с «Крыльями»

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ (1:1).

До этого команда Дмитрия Игдисамова обыграла «Балтику» в 1-м туре (2:1).

По итогам первых двух туров армейцы набрали 4 очка. Команда пока идет на первом месте в турнирной таблице.