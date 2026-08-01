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  4. У ЦСКА победа и ничья на старте РПЛ – сегодня 1:1 с «Крыльями»

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У ЦСКА победа и ничья на старте РПЛ – сегодня 1:1 с «Крыльями»

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ (1:1). 

До этого команда Дмитрия Игдисамова обыграла «Балтику» в 1-м туре (2:1). 

По итогам первых двух туров армейцы набрали 4 очка. Команда пока идет на первом месте в турнирной таблице. 

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Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoКрылья Советов
logoЦСКА
logoДмитрий Игдисамов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Победить могли как одни, так и другие. Живая игра с голевыми моментами.
Для Крыльев очень неплохой результат в первых двух московских выездных встречах подряд.
Команда хоть и ошибается, но бьётся и играет в симпатичный футбол.
Но Макаров пока конечно дно) Такое ощущение, что ещё хуже Сутормина)
Крамарич тоже пока расстраивает.
Ответhitch_11
Победить могли как одни, так и другие. Живая игра с голевыми моментами. Для Крыльев очень неплохой результат в первых двух московских выездных встречах подряд. Команда хоть и ошибается, но бьётся и играет в симпатичный футбол. Но Макаров пока конечно дно) Такое ощущение, что ещё хуже Сутормина) Крамарич тоже пока расстраивает.
От игры Макарова кровавые слезы) Всё запорол, не отдать, не обработать)
Ответhitch_11
Победить могли как одни, так и другие. Живая игра с голевыми моментами. Для Крыльев очень неплохой результат в первых двух московских выездных встречах подряд. Команда хоть и ошибается, но бьётся и играет в симпатичный футбол. Но Макаров пока конечно дно) Такое ощущение, что ещё хуже Сутормина) Крамарич тоже пока расстраивает.
Такую херню приобрели, с Макаровым намучаетесь, он одеяло будет на себя тащить и запарывать моменты.
Мда, Обляков худший на поле, Козлов просто не уровень, Мойзес не в форме, Мусаев... Тамерлан
ОтветКирилл Эсаулов
Мда, Обляков худший на поле, Козлов просто не уровень, Мойзес не в форме, Мусаев... Тамерлан
Мойзес год получается не в форме)
Нормально так Крылья побрили на старте ЦСКА и Динамо в Москве. Крепкая команда
ОтветПашка Донофф
Нормально так Крылья побрили на старте ЦСКА и Динамо в Москве. Крепкая команда
Комментарий скрыт
ОтветАртем Сапегин
Комментарий скрыт
Нормально так у тебя подгорело 😄
закономерная ничья середнячков
ОтветАлексей Александрович
закономерная ничья середнячков
Ну ЦСКА – да, но обидно такое слышать болельщику самарцев (
От нынешнего ЦСКА со всей ситуацией в клубе вообще ничего не ожидаю: как отыграют - так отыграют.

Но как же ужасен Мойзес в начале чемпионата, просто мрак: убрали тренера с которым был конфликт, продолжили верить, а он что с Балтикой, что сегодня с КС страдает фигней - а ведь это «лидер» команды …
ОтветКирилл
От нынешнего ЦСКА со всей ситуацией в клубе вообще ничего не ожидаю: как отыграют - так отыграют. Но как же ужасен Мойзес в начале чемпионата, просто мрак: убрали тренера с которым был конфликт, продолжили верить, а он что с Балтикой, что сегодня с КС страдает фигней - а ведь это «лидер» команды …
Может Рожкова взять ?
Ни-че-го не меняется!!!
Хаха, как же плохо играет Макаров, просто ужас, уровень 2-й лиги
Можно сопли жевать, а можно и спросить почему Баринов с зимы не в кондициях.
В этом сезоне ЦСКА будет бороться за 5-е место
Чтоб ни Макаров, Крылья спокойно могли выиграть
ОтветGG14
Чтоб ни Макаров, Крылья спокойно могли выиграть
Если б не Песьяков, Крылья спокойно могли проиграть.
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