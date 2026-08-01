У ЦСКА победа и ничья на старте РПЛ – сегодня 1:1 с «Крыльями»
ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ (1:1).
До этого команда Дмитрия Игдисамова обыграла «Балтику» в 1-м туре (2:1).
По итогам первых двух туров армейцы набрали 4 очка. Команда пока идет на первом месте в турнирной таблице.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35257 голосов
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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