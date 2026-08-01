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  4. Чеферин хочет, чтобы ассоциации УЕФА, поддержавшие Инфантино перед выборами президента ФИФА, отозвали свои письма

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Чеферин хочет, чтобы ассоциации УЕФА, поддержавшие Инфантино перед выборами президента ФИФА, отозвали свои письма
УЕФА хочет, чтобы европейские страны отказались поддержать Инфантино на выборах.

В УЕФА не хотят, чтобы Джанни Инфантино выиграл следующие выборы президента ФИФА.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин, хочет, чтобы все страны-члены УЕФА, выразившие письменную поддержку кандидатуре Инфантино, немедленно отозвали свои письма. 

В свою очередь, источники в ФИФА утверждают, что действующего главу организации поддержали более 40 европейских футбольных ассоциаций. 

В качестве одного из возможных преемников швейцарца рассматривается Виктор Монтальяни, который в данный момент возглавляет КОНКАКАФ. Также существует поддержка кандидатуры Нассера Аль-Хелайфи, несмотря на нежелание президента «ПСЖ» баллотироваться на пост главы ФИФА.

Ожидается, что Чеферин и Аль-Хелайфи подробнее обсудят этот вопрос во время матча за Суперкубок Европы между «ПСЖ» и «Астон Виллой», который состоится 12 августа.

УЕФА может объявить вотум недоверия Инфантино, если он сам не уйдет с поста президента ФИФА. За это проголосуют все 55 стран-членов союза (The Telegraph)

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoДжанни Инфантино
logoАлександер Чеферин
logoУЕФА
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logoНассер Аль-Хелайфи
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Комментарии

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правильно, надо дожимать. Заодно бы и идею с 64 командами на ЧМ похоронить вместе с инфантино.
Ответuchiyamada
правильно, надо дожимать. Заодно бы и идею с 64 командами на ЧМ похоронить вместе с инфантино.
Да уж, 56 команд на ЧМ, в семи дивизионах существенно лучше.
ОтветGepard_GRIN
Да уж, 56 команд на ЧМ, в семи дивизионах существенно лучше.
существенно лучше вернуть старый формат с 32 командами. А если бы еще и квоты распределять по спортивному принципу...

проект глобальной Лиги наций не задумывался как замена ЧМ. Очевидно, для широкого зрителя здесь интересны матчи только первого дивизиона, и их всего 8. Остальные дивизионы для болельщиков команд-участниц и любителей экзотики, всяких возиний из эсватиний. Плохо, что и в этом проекте места распределяются не по спортивному принципу. Наверно иначе никак невозможно заинтересовать другие конфедерации, всем понятно, что по спортивному принципу в двух высших дивизионах из 16 команд 10-12 будут из Европы.
Надеюсь, нужда в проекте альтернативного ЧМ никогда больше не возникнет.
Ну объективно этого клоуна надо убирать, пока он что нибудь еще не испоганил. А вот араба бы не плохо. Разума в нем больше.
Инфантино своими мутками подписал себе приговор как главе ФИФА.
ОтветИгорь Новиков
Инфантино своими мутками подписал себе приговор как главе ФИФА.
Когда человек, по сути своей, особо ничего не значащий, который максимум мог шарики на жеребьёвках крутить, вдруг получает большую власть, то у него слетает чердак и он начинает считать себя каким-то невероятным деятелем, начинает дичь творить. Таких главное вовремя приструнить, пока не наворотил делов.
ОтветПетрович
Когда человек, по сути своей, особо ничего не значащий, который максимум мог шарики на жеребьёвках крутить, вдруг получает большую власть, то у него слетает чердак и он начинает считать себя каким-то невероятным деятелем, начинает дичь творить. Таких главное вовремя приструнить, пока не наворотил делов.
Ну тут еще и поддержка Трампа явно голову вскружила. Потерял связь с реальностью.
А я смотрю в УЕФА демократия не хуже ФИФА. Что значет "хочет"? Похоже Чеферин такая же инфантина
Ответsined2000
А я смотрю в УЕФА демократия не хуже ФИФА. Что значет "хочет"? Похоже Чеферин такая же инфантина
Там все инфантины, вопрос лишь в том, какая из них окажется царём горы.
Ответsined2000
А я смотрю в УЕФА демократия не хуже ФИФА. Что значет "хочет"? Похоже Чеферин такая же инфантина
У комментаторов восторг. Чеферин у них молодец и борется за футбол для болельщиков, ни разу не такой же коммерс как Инфантино
Словенец под шумок хочет в кресло побольше пересесть
Крики "караул ! Инфантино душу футбола хочет продать за деньги ! " действует на людей ровно 10 дней. Потом они начинают задумываться - а что это значит вообще.
Есть некоторая уверенность, что Чеферин это будущий Президент ФИФА) Потому если Инфантино не успеет увеличить количество сборных на ЧМ до 64, до это сделает Чеферин) Ибо они там все плюс-минус одинаковые)
Охладите траханье
UEFA долго будет ждать решение последнего ответа от федерации Эстонии.
Вернуть ЧМ с 32 командами как раньше, Венгера в президенты
ОтветВладимир Владимир
Вернуть ЧМ с 32 командами как раньше, Венгера в президенты
Венгер один из активных членов нынешней команды Инфантино и автор кучи вредных изменений последнего времени.
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