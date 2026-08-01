Чеферин хочет, чтобы ассоциации УЕФА, поддержавшие Инфантино перед выборами президента ФИФА, отозвали свои письма

В УЕФА не хотят, чтобы Джанни Инфантино выиграл следующие выборы президента ФИФА.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин, хочет, чтобы все страны-члены УЕФА, выразившие письменную поддержку кандидатуре Инфантино, немедленно отозвали свои письма.
В свою очередь, источники в ФИФА утверждают, что действующего главу организации поддержали более 40 европейских футбольных ассоциаций.
В качестве одного из возможных преемников швейцарца рассматривается Виктор Монтальяни, который в данный момент возглавляет КОНКАКАФ. Также существует поддержка кандидатуры Нассера Аль-Хелайфи, несмотря на нежелание президента «ПСЖ» баллотироваться на пост главы ФИФА.
Ожидается, что Чеферин и Аль-Хелайфи подробнее обсудят этот вопрос во время матча за Суперкубок Европы между «ПСЖ» и «Астон Виллой», который состоится 12 августа.
УЕФА может объявить вотум недоверия Инфантино, если он сам не уйдет с поста президента ФИФА. За это проголосуют все 55 стран-членов союза (The Telegraph)
Комментарии
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проект глобальной Лиги наций не задумывался как замена ЧМ. Очевидно, для широкого зрителя здесь интересны матчи только первого дивизиона, и их всего 8. Остальные дивизионы для болельщиков команд-участниц и любителей экзотики, всяких возиний из эсватиний. Плохо, что и в этом проекте места распределяются не по спортивному принципу. Наверно иначе никак невозможно заинтересовать другие конфедерации, всем понятно, что по спортивному принципу в двух высших дивизионах из 16 команд 10-12 будут из Европы.
Надеюсь, нужда в проекте альтернативного ЧМ никогда больше не возникнет.