Чеферин хочет, чтобы ассоциации УЕФА, поддержавшие Инфантино перед выборами президента ФИФА, отозвали свои письма

УЕФА хочет, чтобы европейские страны отказались поддержать Инфантино на выборах.

В УЕФА не хотят, чтобы Джанни Инфантино выиграл следующие выборы президента ФИФА.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин , хочет, чтобы все страны-члены УЕФА, выразившие письменную поддержку кандидатуре Инфантино, немедленно отозвали свои письма.

В свою очередь, источники в ФИФА утверждают, что действующего главу организации поддержали более 40 европейских футбольных ассоциаций.

В качестве одного из возможных преемников швейцарца рассматривается Виктор Монтальяни, который в данный момент возглавляет КОНКАКАФ. Также существует поддержка кандидатуры Нассера Аль-Хелайфи , несмотря на нежелание президента «ПСЖ» баллотироваться на пост главы ФИФА.

Ожидается, что Чеферин и Аль-Хелайфи подробнее обсудят этот вопрос во время матча за Суперкубок Европы между «ПСЖ» и «Астон Виллой», который состоится 12 августа.

УЕФА может объявить вотум недоверия Инфантино, если он сам не уйдет с поста президента ФИФА. За это проголосуют все 55 стран-членов союза (The Telegraph)