«Реал» пока не представил Моуринью и пятерых новичков

«Реал» до сих пор не провел официальную презентацию вернувшегося в клуб Жозе Моуринью и пяти новичков команды, сообщает As.

Мадридцы уже объявили о трансферах Бернарду Силвы, Марка Кукурельи, Ибраима Конате, Дензела Думфриса и Карлоса Эспи, однако ни один из них пока не был представлен болельщикам.

Презентация Думфриса была запланирована на 28 июля, но мероприятие отменили. Новую дату клуб пока не объявил.

В результате некоторые новички могут успеть дебютировать за «Реал» еще до официальной церемонии представления.

Изначально «Реал» планировал провести презентации после чемпионата мира, чтобы мероприятия не затерялись на фоне турнира. Затем график пришлось отложить из-за отсутствия президента клуба Флорентино Переса в Мадриде.