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«Реал» пока не представил Моуринью и пятерых новичков

«Реал» до сих пор не провел официальную презентацию вернувшегося в клуб Жозе Моуринью и пяти новичков команды, сообщает As.

Мадридцы уже объявили о трансферах Бернарду Силвы, Марка Кукурельи, Ибраима Конате, Дензела Думфриса и Карлоса Эспи, однако ни один из них пока не был представлен болельщикам.

Презентация Думфриса была запланирована на 28 июля, но мероприятие отменили. Новую дату клуб пока не объявил.

В результате некоторые новички могут успеть дебютировать за «Реал» еще до официальной церемонии представления.

Изначально «Реал» планировал провести презентации после чемпионата мира, чтобы мероприятия не затерялись на фоне турнира. Затем график пришлось отложить из-за отсутствия президента клуба Флорентино Переса в Мадриде.

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Опубликовано: Sports
Источник: As
logoЖозе Моуринью
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
logoДензел Думфрис
logoИбраима Конате
logoБернарду Силва
logoКарлос Эспи
logoМарк Кукурелья

Комментарии

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Потому что потом представят Жозе и всех новичков разом, там народ как бы в отпуске еще
ОтветГолосГетто
Потому что потом представят Жозе и всех новичков разом, там народ как бы в отпуске еще
Да понятно, по это просто забавно, что люди вовсю уже давно работают и подписаны, а официально никто из них не представлен)
Окажется в итоге, что никого не подписал))
ОтветVarbi4
Окажется в итоге, что никого не подписал))
И Жозе на бровке сидел, типо просто отдохнуть
Команда не в Испании, тренируется и ещё до официальных игры недели три.

Только формулировка про Переса что-то мне не нравится. Здоровья ему
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