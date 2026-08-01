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  4. «Барса» из-за травмы де Йонга рассматривает трансфер хавбека «Жироны» Унаи

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«Барса» из-за травмы де Йонга рассматривает трансфер хавбека «Жироны» Унаи

«Барселона» изучает возможность подписания полузащитника «Жироны» Аззедина Унаи на фоне травмы Френки де Йонга, сообщает El Chiringuito TV.

Марокканским футболистом интересуются несколько клубов, однако он пока не принял решение относительно своего будущего.

Унаи и может стать одним из вариантов усиления центра поля каталонцев.

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Опубликовано: Sports
Источник: El Chiringuito TV
logoАззедин Унаи
logoФренки де Йонг
logoвозможные трансферы
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Комментарии

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Родри актуальнее был бы
ОтветMark Anisimov
Родри актуальнее был бы
Родри хочет вернуться исключительно в Мадрид и за него просят 50 млн + у него медицинская карта в последние сезоны ничем не отличается от Френки.

А Унаи точно будет гораздо дешевле и согласен быть «игроком ротации».
ОтветMark Anisimov
Родри актуальнее был бы
он и зп попросит соответствующую, раза в 2 выше чем самый высокооплачиваемый игрок
А когда-то Спартак интересовался.
Ответiscariot13
А когда-то Спартак интересовался.
Спартак когда-то Тевесом и Терри интересовался)))
Лучше бы Тимбера рассмотрели! Крутой полузащитник!
А когда дейонг поправится унаи что будет делать?
ОтветBudabuda
А когда дейонг поправится унаи что будет делать?
Сливать Дно Йонга
В порядке бреда: но что насчет Батракова? Доступная цена (копеечные отступные по нынешним меркам). По манере игры во многом схож с Де Йонгом - заточен на пас, без особого дриблинга. Молодой. Если освоится - супер. Оставить или перепродать. Плюс будет ноль претензий, если его усадят на лавку после выздоровления Дй Йонга. Не заиграет - почти не потратились, да и всегда можно за дорого продать в РФ.
Хороший сезон провёл, и на Кубок Африки съездил, но травма подпортила. Возможно его вклада не хватило Жироне, для того чтобы не вылетать.
бред)у них там Берналь плюс Гави.вот где где но в центре точно есть кому играть
Хотя пзщ выше крыши
не надо, помню амбрабата хотели втюхать после чм четыре года назад
🤣мне позавчера сон снился что Барса покупает Буадди. И тут марокканец, что то новое
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