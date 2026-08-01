«Барса» из-за травмы де Йонга рассматривает трансфер хавбека «Жироны» Унаи

«Барселона » изучает возможность подписания полузащитника «Жироны» Аззедина Унаи на фоне травмы Френки де Йонга, сообщает El Chiringuito TV.

Марокканским футболистом интересуются несколько клубов, однако он пока не принял решение относительно своего будущего.

Унаи и может стать одним из вариантов усиления центра поля каталонцев.