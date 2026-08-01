В УЕФА ищут соперника Инфантино на выборах президента ФИФА. Хотят найти «объединяющую» фигуру

В УЕФА ищут соперника Инфантино на выборах президента ФИФА.

В европейском футболе активизировались поиски кандидата, который сможет бросить вызов Джанни Инфантино на следующих выборах президента ФИФА, сообщает The Telegraph.

Сторонники перемен хотят найти «объединяющую» фигуру, способную заручиться поддержкой разных конфедераций. При этом европейского кандидата считают недостаточно проходным.

В УЕФА высоко оценивают президента КОНКАКАФ Виктора Монтальяни. Один из собеседников издания отметил его сильные лидерские качества. Еще одним возможным кандидатом называется глава Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, который уступил Инфантино на выборах в 2016 году.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уже заявил, что не заинтересован в участии в выборах. Сам Инфантино намерен переизбраться в следующем году. Кандидатуры его возможных соперников должны быть выдвинуты до 18 ноября.