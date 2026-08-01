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  4. В УЕФА ищут соперника Инфантино на выборах президента ФИФА. Хотят найти «объединяющую» фигуру

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В УЕФА ищут соперника Инфантино на выборах президента ФИФА. Хотят найти «объединяющую» фигуру
В УЕФА ищут соперника Инфантино на выборах президента ФИФА.

В европейском футболе активизировались поиски кандидата, который сможет бросить вызов Джанни Инфантино на следующих выборах президента ФИФА, сообщает The Telegraph.

Сторонники перемен хотят найти «объединяющую» фигуру, способную заручиться поддержкой разных конфедераций. При этом европейского кандидата считают недостаточно проходным.

В УЕФА высоко оценивают президента КОНКАКАФ Виктора Монтальяни. Один из собеседников издания отметил его сильные лидерские качества. Еще одним возможным кандидатом называется глава Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, который уступил Инфантино на выборах в 2016 году.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уже заявил, что не заинтересован в участии в выборах. Сам Инфантино намерен переизбраться в следующем году. Кандидатуры его возможных соперников должны быть выдвинуты до 18 ноября.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoКОНКАКАФ
Виктор Монтальяни
logoУЕФА

Комментарии

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Есть один футбольный человек, который отстоит ФИФА от посягательств нефутбольных личностей. Его имя слишком известно, чтобы лишний раз его писать.
ОтветАнтибаскет Поповича
Есть один футбольный человек, который отстоит ФИФА от посягательств нефутбольных личностей. Его имя слишком известно, чтобы лишний раз его писать.
Главе ФИФА лицензия тоже нужна, захочет ли футбольный человек её получать?
ОтветАнтибаскет Поповича
Есть один футбольный человек, который отстоит ФИФА от посягательств нефутбольных личностей. Его имя слишком известно, чтобы лишний раз его писать.
Теперь вместо президента у ФИФА будет царь.
Мутко. Знатный функционер, языками владеет.
ОтветOverboost
Мутко. Знатный функционер, языками владеет.
Всё! Надоело!! Завяжу!!! На работу устроюсь. Кем??? Переводчиком. Английский я знаю.🤣
ОтветOverboost
Мутко. Знатный функционер, языками владеет.
И говорит всегда от сердца!
Царя! Царя! Шайбу!! Шайбу!!
ОтветКороль Крусибла
Дюкова
Объединит конфедерации тем, что за него никто не проголосует?)
Чего искать то, зовите Мостового!
Темнят, ой, темнят.... Наверняка уже давно связались с Ротенбергом
ОтветКнязефф
Темнят, ой, темнят.... Наверняка уже давно связались с Ротенбергом
Простите за тупой вопрос, с каким из?))))
ОтветLavrRoman
Простите за тупой вопрос, с каким из?))))
Ваша правда, не указал ))) думаю все же с тем который Йозе Марино
Зря он быканул
Ответjt456p25p9
Зря он быканул
Плох тот фраер, который не идёт ва-банк.
удобную говорящую голову для шейхов конечно же. УЕФА такая же мафия
А Инфантино разве не выходец из УЕФА?
ОтветВладимир Ш
А Инфантино разве не выходец из УЕФА?
не оправдал оказанное ему "високое доверие"..
А нечего Блаттера свергать было. До того соккер бы демократическим, а потом стал американским
ОтветPasha Giggz
А нечего Блаттера свергать было. До того соккер бы демократическим, а потом стал американским
Республиканским )
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