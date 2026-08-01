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  4. Тренер «Акрона» Благоевич об 1:2 от «Рубина»: «Опять пропустили два легких гола, это подарки для соперников. Мы их слишком уважаем. Не знаю почему»

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Тренер «Акрона» Благоевич об 1:2 от «Рубина»: «Опять пропустили два легких гола, это подарки для соперников. Мы их слишком уважаем. Не знаю почему»
Тренер «Акрона» о пропущенных голах: мы слишком уважаем соперников.

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказался о поражении от «Рубина» во 2-м туре РПЛ (1:2).

«Опять пропустили два легких гола. Слишком много уважения испытываем к соперникам. Не знаю почему. Это мне точно не понравилось. Голы, которые мы пропустили, – это подарки для соперника.

После этого начали играть, как договаривались. Можно сказать, контролировали игру, забрали мяч. По‑моему, второй тайм провели намного лучше. Не могу сказать, что доминировали, но контролировали ход матча. К сожалению, не получилось забить еще.

Мы показали, что можем играть в футбол. И никому с нами просто не будет», – сказал Благоевич.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
logoСрджан Благоевич
logoАкрон
logoМатч ТВ

Комментарии

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Ты просто ничего не знаешь о РПЛ. И люди который взяли такого тренера тоже не очень разбирается в футболе.
Странные речи от Срджана... Похоже Акрон входит в топ-3 претендентов на прямой вылет вместе с двумя "новичками", при этом среди этого трио, Акрон вполне может оказаться так плох, что просто "вытолкнет" кого-то из пары Родина-Факел на полу-спасительное 14 место.
Акрон по ходу вылетит.
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