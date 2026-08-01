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  4. Глава РПЛ Алаев о конфликте ФИФА и УЕФА: «Печально, что обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество. Надеюсь, коллеги найдут общий язык»

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Глава РПЛ Алаев о конфликте ФИФА и УЕФА: «Печально, что обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество. Надеюсь, коллеги найдут общий язык»
Глава РПЛ Алаев: надеюсь, что ФИФА и УЕФА найдут общий язык.

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о конфликте между ФИФА и УЕФА.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи. 

«Мне очень печально, что такой яркий чемпионат мира только закончился, а уже обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество.

Я надеюсь, что коллеги найдут общий язык и завершившийся чемпионат мира не станет предвестником какого-то раскола в футболе», – сказал Алаев.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАлександр Алаев
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logoСпорт-Экспресс

Комментарии

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Найдут общий язык ,чтобы придумать ,как ещё можно унизить РФС ??
да хрен с ними, пусть разосрутся
А я наоборот, надеюсь, что коллеги общего языка не найдут. Может тогда и голос от России станет повесомее чем теперь.
Бесхребетный тип... "Коллеги"...
Один другому жёсткий ультиматум, и второй ушёл в нокаут. Прям "друзья не разлей вода" - Инфантино хотел всех кинуть через бедро, но получил в пятак ответочку.
С такими "коллегами" врагов не надо.
Мне нравится , как Алаев беспокоиться о своих "коллегах" , как будто ему там работать
По вопросу вызвавшего такой скандал, невозможно найти общий язык, в этом и проблема! Либо ты с мафией Инфантино, либо против нее.
ОтветZ-7478
По вопросу вызвавшего такой скандал, невозможно найти общий язык, в этом и проблема! Либо ты с мафией Инфантино, либо против нее.
Аксиома Эскобара.
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