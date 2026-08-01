Глава РПЛ Алаев о конфликте ФИФА и УЕФА: «Печально, что обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество. Надеюсь, коллеги найдут общий язык»

Глава РПЛ Алаев: надеюсь, что ФИФА и УЕФА найдут общий язык.

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о конфликте между ФИФА и УЕФА.

Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам. После этого все 55 стран-членов УЕФА договорились бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если план ФИФА будет воплощен в жизнь. В итоге Инфантино отказался от своей идеи.

«Мне очень печально, что такой яркий чемпионат мира только закончился, а уже обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество.

Я надеюсь, что коллеги найдут общий язык и завершившийся чемпионат мира не станет предвестником какого-то раскола в футболе», – сказал Алаев.