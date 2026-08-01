Отсутствие Диоманде на сборе «Лейпцига» – часть плана игрока и «Реала»
Ян Диоманде не отправился с «Лейпцигом» на сбор в Австрию.
Такой план изначально согласовали футболист и «Реал», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Мадридский клуб продолжает переговоры с «Лейпцигом» и рассчитывает завершить трансфер в субботу или не позднее воскресенья.
Ранее сообщалось, что Диоманде пропускает занятия из-за болезни. Главный тренер немецкой команды Мартин Демикелис прокомментировал ситуацию: «Раз он болен, значит, болен».
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Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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