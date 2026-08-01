Отсутствие Диоманде на сборе «Лейпцига» – часть плана игрока и «Реала»

Ян Диоманде не отправился с «Лейпцигом» на сбор в Австрию.

Такой план изначально согласовали футболист и «Реал », сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мадридский клуб продолжает переговоры с «Лейпцигом » и рассчитывает завершить трансфер в субботу или не позднее воскресенья.

Ранее сообщалось, что Диоманде пропускает занятия из-за болезни. Главный тренер немецкой команды Мартин Демикелис прокомментировал ситуацию: «Раз он болен, значит, болен».