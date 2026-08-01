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  4. Отсутствие Диоманде на сборе «Лейпцига» – часть плана игрока и «Реала»

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Отсутствие Диоманде на сборе «Лейпцига» – часть плана игрока и «Реала»

Ян Диоманде не отправился с «Лейпцигом» на сбор в Австрию.

Такой план изначально согласовали футболист и «Реал», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мадридский клуб продолжает переговоры с «Лейпцигом» и рассчитывает завершить трансфер в субботу или не позднее воскресенья.

Ранее сообщалось, что Диоманде пропускает занятия из-за болезни. Главный тренер немецкой команды Мартин Демикелис прокомментировал ситуацию: «Раз он болен, значит, болен».

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Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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Комментарии

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Ой, да даже псж отказался от торгов и по этому поводу выступил, что предложение Реала побить не смогут. Кто-то верит, что он не перейдёт вРеал?
Потому что он еще не игрок Реала, как он может с ними тренироваться?!
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